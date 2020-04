Empresas negreras estafan a sus trabajadores

Micros de larga distancia.

Trabajadores de la empresa Plusmar de transporte de pasajeros de larga distancia vienen denunciando los atropellos patronales y la inacción del sindicato a partir de la suspensión de los servicios el 20 de marzo con motivo de la cuarentena por Covid-19. La empresa, nos informa R., chofer de la línea, junto a otras de larga distancia pagó con una quita -hasta el momento- de un 30% del salario a su cerca de 800 choferes efectivos. A los temporarios, agrega el compañero, unos 200, que trabajan solo la temporada hasta Semana Santa, les depositaron la miseria de 16.200 pesos, aparte de obligarlos a firmar la renuncia con la promesa de volver a contratarlos la siguiente temporada, lo que es un hábito en estas empresas. Los delegados se limitaron a informar que lo mismo sucede en otras empresas como Vía Bariloche, Estrella–El Cóndor (controlada también por Plusmar), Crucero del Norte y Grupo Flecha. Lo que hace pensar en un acuerdo de la UTA con estas patronales.

Plusmar es un grupo hegemónico, propiedad de la familia Teruel, que controla, como se dijo, al grupo Estrella-El Cóndor y que monopoliza gran parte de los viajes a la costa, al sur y otros destinos. Esto es, de un mercado, el automotor, que cubre el 75% del transporte de larga distancia por sobre el aeronáutico o ferroviario. Considerando, además, el alto precio de los pasajes y la buena temporada, local producto del encarecimiento del turismo al exterior, podemos decir que el recorte salarial es una pura maniobra, que aprovecha la cuarentena, para apalancarse ante la crisis económica. Pero los trabajadores reclaman por el pago de la tarea ya realizada en marzo que debieron cobrar a principios de abril.

Ante esta conducta patronal negrera e ilegal –trasgrede decretos de gobierno- la dirección de la UTA no solo es cómplice, sino que desampara a sus afiliados, que no reciben siquiera una información de lo que pactan con las empresas. Los delegados, “en cuarentena” e inaccesibles, denuncian los trabajadores, se limitaron a avisar que las empresas podían citar a choferes para tareas de apoyo al transporte ferroviario, sin aclarar condiciones, salario, etc. Ante este desamparo, es preciso que los trabajadores se autoorganicen mediante cadenas de mensajes para exigir el pago de lo adeudado, apelar a los organismos de control, apoyar a los temporarios en su situación desesperante y dar la mayor difusión a la denuncia.