En Siderar Ensenada los trabajadores también repudian la entregada de la UOM

La rúbrica​ de Caló y la conducción nacional de la UOM a las suspensiones de Techint está generando un gran rechazo en las fábricas y generó una crisis que ya hizo caer el acuerdo nacional anunciado con las cámaras metalúrgicas.​ Recordemos que el "realismo" de Antonio Caló , que ahora presenta la reducción de salarios como un acuerdo ventajoso para preservar los puestos de trabajo, ​ lo llevó durante el macrismo a aceptar mansamente todos los ataques y golpes contra los trabajadores. En un "sincericidio" calculado Caló recordó entonces​ hasta qué punto la CGT y las direcciones burocráticas no le habían puesto​ piedras en el camino antiobrero​ a Mauricio Macri.​ Las suspensiones con rebaja salarial no eliminan el peligro de los despidos, por el contrario desorganizan a la fábrica y la desmovilizan para nuevos ataques. ¡Hay que rechazarlos y exigir el pago del 100% del salario!

En Siderar Ensenada, la patronal​ comunicó que las suspensiones serán por 15 días al mes con el pago de un 75% del salario neto. A pesar de que se presenta como un acuerdo con la UOM, la empresa​ no mostró la copia firmada. Igualmente​ el Cuerpo de Delegados y el​directivo Báez hicieron pública su "alegría" (éste último en un noticiero de La Plata)​ ​ por haber llegado a un acuerdo con Techint​ que​ “aseguraría” que​ no haya despidos.​ Esta dirección deja pasar una vez más las suspensiones y acepta la rebaja del salario.​

​Siderar es​ una fábrica casi abandonada en materia de higiene producto del​ ajuste que hizo la patronal​ en los últimos años. El personal de limpieza no llega a cubrir la demanda y los vestuarios y las duchas están llenos de hongos, al igual que los distintos sectores de trabajo.​ Las suspensiones​ no comienzan ahora. Techint se​ ​ acostumbró a suspender trabajadores en los últimos dos​ años en nombre de una crisis que no se ve en los balances de la empresa.​

​En Siderar Ensenada, Techint viola la prohibición de despidos y suspensiones que establece por DNU que los salarios deben pagarse al 100%. Estamos frente a un emporio multimillonario con presencia en varios países y un dominio del mercado local en lo que produce. Por eso, una cuestión clave junto a la oposición y rechazo a las suspensiones pactadas debe ser la apertura de los libros de la empresa bajo control de los trabajadores. Paolo Rocca es un violador serial de los derechos de los trabajadores como lo demuestran​ los 1400 despidos de trabajadores pactados en este caso con Gerardo Martínez​ de la UOCRA.​

​​La falta de seguridad e higiene es gravísima en plena pandemia y plantea con mucha fuerza la constitución de un comité de seguridad e​ higiene que establezca los protocolos obreros​ correspondientes y que tenga poder de veto y control​ sobre las decisiones irresponsables de la patronal. Se trata de defender el aislamiento social obligatorio y establecer allí donde corresponda, la reconversión parcial de las actividades productivas para la lucha contra la pandemia.

​La defensa de los reclamos obreros, en primer lugar de los puestos de trabajo con salario garantizado​y actualizado por inflación, es fundamental para que la crisis no la paguemos los trabajadores.​ Más en un gremio metalúrgico​ donde, incluida la rama siderúrgica, retrocedió ​el​ salario, creció la flexibilización del trabajo​ y se diezmó la ocupación laboral.​

Todos esto plantea como una gran necesidad que los trabajadores nos​ organicemos y unamos​ para no chocar ​diez veces con la misma piedra. La conducción es servil a los intereses de la empresa.​ Hacen falta asambleas de trabajadores para discutir diferentes problemáticas que se suscitan como aprietes de supervisores, ajustes y bajas de puestos y una flexibilización laboral​ constante

​