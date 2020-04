Quilmes: peligro, frigorífico Federal es un foco de infección

Debe haber un paro urgente del gremio de la carne y un plan de acción por las condiciones sanitarias y los comités obreros en cada lugar.

En estas horas los trabajadores están parando la producción en reclamo del protocolo al confirmarse la muerte de un trabajador. En esta pelea con la patronal, la misma afirma que el virus muere si cae al suelo, que no vive a bajas temperaturas o que no puede transportarse en los camiones, y que por el decreto no pueden parar. Genaro Morrone toma por ingenuos a los trabajadores que están parando la producción.

La patronal del Federal cree saber más que la Organización Mundial de la Salud y todos los especialistas que indican lo siguiente “La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca”.

Es de público conocimiento que el virus vive a bajas temperaturas. Sabemos también que los gobiernos municipal y provincial estuvieron en las instalaciones, se desconoce si ellos dieron estas indicaciones.

La responsabilidad de la propagación de la pandemia recae sobre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Mayra Mendoza, ya que el conocimiento de un caso de contagio en el frigorífico había sido causa suficiente para que se tomen medidas urgentes, más aun al conocerse las condiciones sanitarias paupérrimas en las que los trabajadores realizaban sus labores. En el Federal no se aplica ningún protocolo ya que la patronal “cree” que el frigorífico es inmune: una actitud vil que solo busca obligar a los trabajadores a seguir produciendo al costo de sus propias vidas.

El control de la cuarentena debe pasar a manos de los trabajadores mediante asambleas y acciones de lucha. Las patronales y el gobierno la rompieron a pocos minutos de lazarse la misma. El paro aislado del gremio ante la represión en Penta es insuficiente, cuando todos los frigoríficos trabajan bajo las peores condiciones. Necesitamos una acción de conjunto de todo el gremio y un plan de lucha hasta hacer valer nuestras reivindicaciones.