Baradero: abajo el lock out patronal en Donto

Por la reincorporación de los despedidos y reapertura de la fábrica.

El conflicto en la curtiembre Donto ya lleva dos semanas. Los trabajadores comenzaron, en medio de la pandemia, un paro de actividades luego de que la patronal determinara arbitrariamente que pagaría solo el 60% de los sueldos. Ese mismo día el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que luego fue incumplida por el empresario Juan Carlos Campanera, despidiendo 17 trabajadores y cerrando con candados los portones de la fábrica.

Esta medida patronal golpea la economía de decenas de familias en plena pandemia, y atenta contra la salud de los obreros de la curtiembre porque los obliga a juntarse en la puerta al impedirles su ingreso.

A Campanera, como a tantos otros empresarios, no le importa la cuarentena ni el decreto de prohibición de suspensiones y despidos. Este empresario hace seis meses no realiza los aportes patronales, paga fuera de término y obliga a trabajar en condiciones precarias, con el riesgo que significa trabajar en una curtiembre con variados tipos de químicos perjudiciales para la salud. Es inexistente el abastecimiento de barbijos, jabón, alcohol en gel, etc.

La lucha de Donto pone sobre la mesa quiénes son los que ponen su esfuerzo para salir de esta crisis y quiénes e cambio aprovechan para atacar aún más a los trabajadores. No hubo ninguna acción seria por parte del gobierno para que Campanera retrotraiga los despidos, abra la fábrica, pague el 100% de los salarios y lo adeudado en materia de aportes patronales.

Las maniobras de esta patronal son idénticas a las de Techint, Aluar o Penta. Todos presionan para obtener subsidios y beneficios por parte del Estado, mientras rebajan salarios, intentan producir con menos personal e imponer la pérdida de conquistas históricas de la clase obrera avasallando los convenios colectivos.

Para que triunfen los obreros de Donto, si la empresa mantiene el lock out, se plantea la apertura de los libros, la estatización y su puesta en funcionamiento bajo control obrero.

El Sindicato de Cuero debe organizar un plan de lucha de todo el gremio. La Mesa Sindical de Baradero debe resolver medidas regionales hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos, el pago del 100% de los salarios y adecuadas condiciones de salud, seguridad e higiene laboral.

¡Arriba la lucha de Donto!