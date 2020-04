Observatorio de los trabajadores

Instituto Médico de Brandsen (Brandsen, Buenos Aires): Un enfermero muerto por desidia empresaria. No se informó de la enfermedad de dos pacientes que fallecieron en el Instituto por coronavirus.

Centro Médico Privado Saldán (Saldán, Córdoba): Un agente de salud asintomático que se encontraba infectado y que logró que se le realizara el test luego de exigirlo, contagió a más de 21 residentes del geriátrico donde presta servicios y a 5 administrativos. El trabajador es prestador de Pami y desarrolla su trabajo como médico en varias localidades de Sierras chicas. Los trabajadores de la salud de la provincia denuncian que la falta de elementos de protección personal (EPP), como en este caso, es una de las principales causas de transmisión, ya que ellos no están en cuarentena y la circulación de un trabajo a otro termina siendo un factor de contagio.

En la receptoría de denuncias que abrimos desde la banca del Frente de Izquierda de Córdoba, nos informan que en el Hospital Italiano de esta provincia están internados los pacientes del geriátrico de Saldán (los cuales no fueron aislados inmediatamente, sino que deambularon por diferentes pisos del hospital, previo al aislamiento) y que, además, tienen alrededor de 20 casos de coronavirus, entre ellos una pareja que regresó de Bolivia. Incluso una médica cardióloga que trabaja allí y que, aparentemente, habría estado en Brasil, dio positivo al hisopado de Covid-19. Y las autoridades de Salud no han tomado medida alguna.

En la clínica privada Centro de Salud del Norte, de Vicente López (Buenos Aires) ocho trabajadores fueron contagiados por una paciente de 65 años a la cual recién se le realizó el hisopado tras su fallecimiento, y ello por una orden judicial ante el reclamo presentado por los familiares por la sospecha de que no había recibido el tratamiento adecuado. Ni los enfermeros, ni los médicos, ni el sector de limpieza tenían barbijos, guantes o camisolines.

En el Instituto Médico Agüero de Morón (Buenos Aires), su director era portador y contagió a representantes sindicales y funcionarios en una asamblea de ATSA, entre ellos a un supervisor que mantuvo contacto estrecho con los médicos. Sin embargo, solo a las autoridades de la clínica les realizaron hisopados, pero no a médicos y enfermeros, a quienes además les negaron las licencias y demoraron una semana en concederles aislamiento.

En el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora el personal resolvió negarse a ciertas tareas por no contar con elementos de bioseguridad.

En el Evita Pueblo de Berazategui (Buenos Aires) el personal denuncia que los barbijos que se entregan no son quirúrgicos, que los camisolines no son aislantes, que no se entregan más que dos antiparras por turno, y que ni siquiera cuentan con salas de aislamiento para los pacientes.