El Covid-19 y el Hospital Zubizarreta

El rol vergonzoso de Sutecba

El contagio de la jefa de Terapia intensiva del Hospital Zubizarreta y el cierre del servicio ante 15 aislamientos generaron una gran conmoción. Es que en estos últimos días tomaron estado público muchísimos casos de contagio entre profesionales y trabajadores de la salud. Ya suman 374 en todo el país, según los registros oficiales, lo que significa un 14% del total de personas confirmadas en testeos de Covid-19.

En los crecientes reclamos de trabajadores se describe un mismo panorama: falta y deficiencia de elementos de protección personal, testeos a cuentagotas, multitrabajo y largas jornadas que exponen al contagio, bajos salarios, ausencia de protocolos que cuiden adecuadamente a todo el personal. La desidia gubernamental y la precarización laboral son las principales causas de exposición al virus entre trabajadores de la salud.

El rol nefasto de Sutecba

En un audio que giró por whatsapp, un delegado gremial de Sutecba (sindicato de los trabajadores del gobierno de la Ciudad) carga todas las tintas en la médica contagiada. “Esta doctora se creía Dios”, dice, refiriéndose a que no se cuidaba. En cuanto al resto del personal expuesto, solo llama a tomar conciencia y cuidarse. Estas declaraciones no llamarían la atención si no vinieran de un delegado de un gremio que tiene que velar por el interés colectivo de los trabajadores municipales.

La velocidad con que el gremio conducido por Amadeo Genta denuncia al propio personal infectado tiene de contracara el silencio sobre las precarias condiciones de trabajo que exponen al contagio en los hospitales municipales. El colmo de este contraste estuvo en el Hospital Elizalde, donde la delegación de Sutecba hizo ingresar a la policía al establecimiento para impedir una asamblea por... ¡elementos de protección!

El pez se pudre por la cabeza

Desde ya que es posible que trabajadores incurran en el descuido. Pero ¿son indistintas las condiciones en que desenvuelven su tarea? En el Zubizarreta no hay un protocolo que especifique las condiciones de acceso, permanencia, circulación y egreso de sus instalaciones. Ni se controla la fiebre en la entrada. En sectores abocados a la atención del Covid-19, el material de protección es incompleto o insuficiente. En otros casos es defectuoso o inexistente. Una mayoría expresa no haber tenido la capacitación adecuada.

Alguien puede descuidarse, pero ¿qué pasa con el resto si el que descuida es el propio gobierno? En un caso, las consecuencias son, en general, aisladas; en el otro provocan decenas de contagios y servicios que dejan de funcionar. Poner la carga en el descuido individual y callar sobre el descuido estatal es una canallada. Refleja a un gremio vendido al gobierno de turno, que cuida a los responsables de la precarización laboral y mantiene silencio sobre sus víctimas, cuando no directamente las ataca.

Por una salida propia

Vamos por testeos masivos para todo el personal; elementos de protección personal completos, de calidad y sin retaceos; jornadas de seis horas y un aumento salarial de 20 mil pesos; protocolos de bioseguridad controlados por los trabajadores, por hospital y por servicio. Desde Tribuna Municipal levantamos estas reivindicaciones y apostamos a conformar comisiones de seguridad e higiene para desarrollarlas.