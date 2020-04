Reunión de la Asamblea de Trabajadores de Educación en Lucha de Misiones con el gobierno

Defendamos nuestro trabajo y nuestros salarios

El lunes por la tarde se reunieron, por vía virtual, los representantes de la Asamblea Provincial de Trabajadores de la Educación en Lucha, con la participación de Tribuna Docente, y el gobierno provincial representados por Alberto Galarza, el presidente del Consejo General de Educación y el diputado Nacional Jorge Wellbach. La mesa, continuidad del proceso de negociación iniciado el 17 de marzo a raíz de semanas de paro docente y lucha en las calles, había sido bloqueada por el gobierno que, argumentando que estaba ocupado con la pandemia, no contestaba los reclamos de la Asamblea, pero se reunía con los sindicatos aliados sin problema.

En éste segundo encuentro el gobierno debía contestar al reclamo salarial de elevar el Básico de $7.077 a $12.800, el reclamo por el nombramiento de todos los suplentes que quedaron excluidos del sistema y los docentes desocupados que no pueden acceder a nombramientos de cargos y horas por las suspensión de las designaciones del CGE y el reclamo por los aprietes que vienen ejerciendo directivos y supervisores en torno a la utilización de la plataforma digital y la “evaluación” de los alumnos en éstos tiempos de cuarentena.

Negadores seriales

Después de un mes de silencio, la única respuesta del gobierno provincial al reclamo de miles de docentes fue la negación: "No es el momento de discutir salarios porque la crisis generada por la pandemia es más importante", "No podemos hacernos cargo de los docentes que no están en el sistema porque al no estar en el sistema no son responsabilidad del Estado", y "No existen aprietes, o si los hay es por acción individual de los responsables", en palabras textuales de Galarza, Presidente del CGE, en la reunión virtual con la mesa combativa.

No solamente eso, al día siguiente el Gobernador se reunió con los sindicatos amigos y no sólo dijo que todo está bien, si no que quiere avanzar en una “re-categorización” del trabajador de la educación, además de resaltar 'que no hay dinero'.

Esta situación no es nueva. La negación es el método que viene aplicando el gobierno desde el inicio de la lucha docente. En un primer momento negaron que existiera descontento entre los docentes por la cuestión salarial, después negaron que el paro existiera y fuera masivo, después negaron la legitimidad del paro y ahora niegan nuevamente los reclamos. No obstante, la realidad se empecina en demostrarle al gobierno que ellos no pueden taparla con discurso. Será la intervención de los docentes será la que obligue al gobierno, hoy como ayer, a reconocer los reclamos de los trabajadores de la educación y a darles una solución.

La tarea del momento

El gobierno se comprometió a presentar en una semana una respuesta a los reclamos realizados por la Asamblea Provincial de Trabajadores de la Educación en Lucha, pero nada garantiza que la respuesta vaya a satisfacer nuestras demandas. El gobierno busca aprovechar las condiciones extraordinarias de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, que evitan las movilizaciones callejeras y la acción directa, para negar el reclamo salarial docente, pero también para avanzar en la destrucción del trabajo docente con la instalación de la “educación virtual” como una forma de sobreexplotación laboral y destrucción de las condiciones de trabajo de los docentes. Apelando a una deformación del concepto de "solidaridad" el gobierno busca hacer responsables a los docentes de la "continuidad pedagógica" en tiempos de pandemia, con aprietes y discursos faroleros, así como también evitar cualquier tipo de medida de fuerza en la educación a distancia.

El responsable de la continuidad pedagógica, de las condiciones laborales y de que los docentes perciban un ingreso que les permita vivir dignamente, tanto en tiempos extraordinarios como en tiempos normales, es el Estado. Los docentes debemos exigirle al Estado que cumpla sus obligaciones, que garantice salario y recursos necesarios para desarrollar la tarea educativa, y ello, debemos tomar las medidas acción para exigir su cumplimiento. Exponer la situación y el paro virtual se vuelven hoy las principales herramientas para luchar contra un gobierno que busca ignorarnos y seguir descargando el ajuste sobre los trabajadores. Discutamos con nuestros colegas y preparemos un plan de lucha si el gobierno no da solución a nuestros reclamos.