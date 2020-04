Los trabajadores de transporte frente a la pandemia: por seguridad e higiene, salarios y centralización del sistema

Declaración de la Coordinadora Sindical Clasista y las agrupaciones Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra - Lista Gris, La Naranja del Subte, La Pista y La Naranja de UTA.

Los trabajadores del transporte frente a la pandemia:

por comisiones de seguridad e higiene

por el pago íntegro del salario y ajuste automático por inflación

por la centralización del sistema de transporte

Con este encabezado comienza la declaración que elaboró y discutió el reciente plenario de trabajadores del transporte convocado por la Coordinadora Sindical Clasista y sus agrupaciones del transporte, y del que participaron compañeros ferroviarios, del subte, aeronáuticos, choferes y portuarios. Publicamos a reglón seguido los términos de la declaración.

Las cámaras patronales representadas en la Unión Industrial, con el acompañamiento cómplice de la CGT, llevan adelante una sostenida campaña por levantar la cuarentena.

El gobierno, que se presenta ante la población como “defensor de la salud por sobre la economía“, lejos de rechazar esas presiones, con su “cuarentena administrada” ha exceptuado del aislamiento obligatorio a nuevos sectores que no tienen nada de esenciales, y allana el camino para que industrias de diferentes rubros retomen la producción amenazando con cierres, despidos y fuertísimas rebajas salariales. Lo revela el hecho de que el Ministerio de Trabajo reabrió sus delegaciones para permitir los preventivos de crisis que habilitan suspensiones y despidos, con la colaboración de la burocracia sindical.

Así las cosas, el aumento de la circulación de estos últimos días ha sido significativo, y ya vemos algunos medios de transporte con pasajeros parados y sin poder respetar la distancia de 1,5 metros que recomiendan los protocolos sanitarios.

La salida parcial de la cuarentena antes de que llegue el pico de la pandemia en el país tendrá graves consecuencias directas sobre la salud de la población y más aún sobre los que estamos en la primera línea, como los trabajadores del transporte que venimos manteniendo las tareas por su esencialidad.

Hay cuarentena, pero no hay un plan

En el marco de estas presiones, el primer mes de aislamiento obligatorio masivo no ha sido utilizado por el gobierno para preparar el sistema de transporte para que una “flexibilidad” de la cuarentena sea compatible con las medidas de prevención de contagios. Esta falta de preparación, que es dramática en el sistema de salud de la Argentina -con el mayor promedio de trabajadores de la salud infectados por coronavirus-, lo será aún peor para el transporte, considerado el foco más peligroso de expansión de la enfermedad.

Las medidas de higiene y seguridad, como las desinfecciones de los coches, el alcohol en gel y los barbijos, han sido arrancadas por luchas y reclamos impulsados desde la base de los trabajadores, como se manifestó en varios ferrocarriles y en varias líneas de colectivos como la 540 y la 60. Ello con la ausencia completa de las cúpulas sindicales, que están más preocupadas por acompañar el reclamo patronal de que vuelva la producción normal que por la salud de los trabajadores, como lo muestra la CGT, o por reclamar subsidios a las patronales como lo hace la UTA.

La inmensa mayoría de los sindicatos están mudos ante la pérdida de valor de los salarios y la situación desesperante del 40% de los trabajadores, en negro y cuentapropistas, que sufren la brutal escalada de los precios de la canasta familiar. La suspensión de las paritarias fue una ofrenda de la burocracia sindical al pacto social que promovía Alberto Fernández al servicio del pago de la deuda pública, y se continúa con esta línea de subordinación de los gremios a la especulación capitalista durante la cuarentena. Nuestro reclamo es el ajuste salarial automático frente a la carestía y un subsidio a todos los trabajadores no registrados, no menor de 30 mil pesos, para sobrevivir a esta crisis.

Por abajo, los trabajadores protagonizaron acciones en defensa del pago de salarios y las condiciones de trabajo, como hicieron en el Subte rechazando el ataque a una enorme conquista como es la jornada laboral de 6hs, o como el paro de los choferes de la línea 540, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en defensa del pago íntegro del salario. El gobierno dispone sus recursos para sostener al capital financiero y no para proteger a las familias que se han quedado sin trabajo, o que reciben salarios recortados, así ocurre con miles de choferes de larga distancia, como en la empresa Plusmar que les depositaron el 70% del sueldo y a los temporarios una suma de apenas $16.200 con la condición de firmar la renuncia.

Los trabajadores del transporte aéreo fueron los primeros afectados por el coronavirus frente a la irresponsabilidad de empresas aéreas y servicios aeroportuarios, ya que se encontraban en la primera línea de contacto con pasajeros del exterior. Sólo la reacción de los trabajadores puso un límite a la exposición a la enfermedad. Ahora, frente a la parálisis completa de vuelos, se rebajan salarios (Flybondi, Latam) y se despide trabajadores (Gate Gourmet, GPS).

Un plan de los trabajadores para el transporte

Mientras el plan del gobierno es rescatar a los acreedores internacionales y dejar pasar las extorsiones patronales de todo tipo (como la exigencia de las empresas de colectivos por más subsidios, el intento de rebaja salarial de Latam a los aeronáuticos o el preventivo de crisis que reclaman Buquebus o el grupo brasileño Camargo Correa -Ferrosur- para rebajar 30% el salario ferroviario en esa empresa), los trabajadores debemos reclamar la apertura de los libros de las empresas que despidan o no paguen salarios íntegros, exigir la estatización bajo el control de los trabajadores de toda empresa que cierre, la prohibición efectiva de los despidos retroactiva a febrero y hasta fin de año, y un plan que priorice nuestro salario, condiciones de trabajo y salud, que es la de nuestras familias.

Planteamos la conformación de comités obreros de seguridad e higiene electos en asambleas, con poder de veto, en cada lugar de trabajo, para garantizar las medidas de protección de la salud de los trabajadores del transporte y de los pasajeros. Control de los protocolos por los propios trabajadores. Defendemos la libertad de organización sindical y política de los trabajadores en el marco de la cuarentena.

Reclamamos el pago íntegro del salario, y allí donde no lo cumpla la patronal, que el Estado garantice el sustento de las familias trabajadores de forma directa, y no en forma de subsidios a las patronales, y se abran los libros de esas empresas bajo el control de los trabajadores.

Estatización de toda empresa de transporte que cierre, y se coloque bajo control de los trabajadores.

Prohibición de despidos y suspensiones retroactivo a febrero y hasta fin de año.

La actualización automática de los salarios es una medida elemental frente al aumento constante de los precios, y una inflación que no bajará del 40%. Exigimos que se respeten las cuotas y las cláusulas ya firmadas, mientras no haya nuevas negociaciones. Defendemos la vigencia de las paritarias, con representantes electos por asambleas de base y con mandato. Ningún acuerdo debe hacerse sin la consulta con los trabajadores. Reclamamos un plus por la esencialidad de nuestras tareas.

Refuerzo al sistema de transporte público, para evitar concentraciones, sumando los micros de media y larga distancia que se encuentran parados, y los micros escolares.

Que las empresas garanticen el costo del traslado seguro de sus trabajadores, a través de transporte particular, sea combis, taxis o remises.

Este plan requiere la centralización del sistema de transporte público y particular, en un mando único en el que estén integrados los representantes electos para esta tarea por los trabajadores de cada sector.

No al pago de la deuda externa. Todos los recursos volcados para defender la vida y la subsistencia de la población. $30 mil a los desocupados. Ningún despido.

Coordinadora Sindical Clasista

Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra - Lista Gris

La Naranja del Subte

La Pista

La Naranja De Uta