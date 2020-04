La oposición clasista de Aten llevó los reclamos a Casa de Gobierno

Salarios adeudados y no cobertura de vacantes, entre las principales reivindicaciones.

En el marco de las actividades de la semana, que se iniciaron el lunes con el exitoso “ruidazo” en redes impulsado por Tribuna Docente, y siguió con el paro virtual del pasado martes, en el día de hoy, junto a las demás agrupaciones de la oposición Multicolor (excepto IS) nos hicimos presentes en la Casa de Gobierno, acompañados de docentes que no han cobrado sus salarios de febrero o que no han podido cobrar los nuevos cargos u horas cátedra de marzo.

La actividad se desarrolló a pesar de la campaña de terror mediático de parte del gobierno, anunciando que llevaría presos a quienes “circularan sin motivos”; y de la Fiscalía que anunció violaciones al Código Penal de la Nación. Incluso hoy, algunos medios de prensa se negaron a cubrir la actividad, única manifestación en el marco de la cuarentena que expone los incumplimientos del gobierno en algo tan elemental como es pagar el salario en tiempo y forma.

El frente Bermellón en pleno (PTS, Rosa, MAS, etc.) se negó también a participar o convocar.

Por supuesto la conducción TEP (Frente de Todos) de Aten, tildó a la actividad de “irresponsable”, a pesar que el secretario general en un audio describió una situación acuciantes en centenares de docentes y miles de horas cátedra sin cubrir.

Al cántico “sin un salario para cobrar, la cuarentena no se puede aguantar”, más de 40 trabajadoras/es de la educación se manifestaron, con las debidas medidas de bioseguridad (barbijos, distanciamiento social, etc.). La actividad se replicó en las sedes de los Distritos Escolares en Cutral Co, Zapala y Senillosa.

La presión obligó a abrir las puertas de la Casa de Gobierno y recibir a una delegación de la minoría de Aten Capital de la Multicolor, integrada por Patricia Jure, Angélica Cano y Rita Sosa, quienes presentaron una nota con los reclamos.

A la salida de Casa de Gobierno Patricia Jure dijo “hemos detallando las penurias de centenares de trabajadoras/es de la educación que carecen del sustento elemental para mantener a sus familias y hacer frente a sus obligaciones (como alquileres, créditos, servicios, etc.)”. También señaló que "Hemos traído al centro del poder político, lo que los funcionarios de educación no quieren implementar, que es el pago de los salarios adeudados y la implementación vía virtual de la cobertura de vacantes. La emergencia de las y los trabajadores no es atendida ni en lo salarial como tampoco la ayuda social hacia los sectores más carenciados. La cuarentena está siendo utilizada como arma coercitiva para imponer un ajuste contra los sectores populares. Por eso nos obligan a implementar estas medidas que son parte de un reclamo y un accionar de sectores cada vez más vastos de la clase obrera en defensa de una cuarentena con trabajo y salario y por una ayuda social masiva hacia sectores que lo necesitan. Desde ya denuncio la actitud cómplice del TEP con el ajuste de la patronal, quien ya anuncia dificultades para pagar el salario de este mes y no prevé cumplir con la actualización por IPC que corresponde a partir del 1 de abril ".

Esta acción, junto al paro de la juventud precarizada de las plataformas de pedidos, y las acciones que están debatiendo los mineros de Andacollo, así como la deliberación que recorre los hospitales y centros de salud, van mostrando un camino, aún molecular, de una intervención de la clase obrera en la crisis.

Nuestra tarea es organizar esa intervención y dotarla de un programa de salida a la crisis, para que la paguen los capitalistas.