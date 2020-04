Salta: importante concentración de trabajadores de la salud

Fue frente al Hospital del Milagro mientras crece la organización en diversos puntos de la provincia.

La protesta se concretó este viernes por la mañana con presencia de delegaciones del hospital Papa Francisco, de los hospitales de Joaquín V. González y de La Merced junto a los anfitriones del Hospital del Milagro, que en general tiene el eje en la falta de provisión de elementos de bioseguridad pero más profundamente cuestiona el manejo autoritario del Ministerio de Salud desde que se inició la crisis.

Es que la Ministra fue la autora en febrero de un nefasto memorándum a los médicos por el que se les prohibía denunciar públicamente el estado del sistema de salud. Es la misma ministra que declaró a los medios nacionales que los muertos por hambre en el norte serian algo así como inevitables.

Ahora un nuevo memo de la Dra. Josefina Medrano desató la indignación en los hospitales porque en su texto “se lava las manos” advirtiendo al personal de salud que el Ministerio no se hará cargo de eventuales contagios si es que no se usa el material bajo normas del Anmat que manda el Ministerio; esto cuando en la mayoría de los casos ese material “normalizado” no llegó a los hospitales.

Esta conducta es suficiente fundamento para que exijamos la renuncia de la Ministra.

La prepotencia de la Ministra está en línea con un gobierno de poder personal que ha instaurado Sáenz con una suerte de militarización del espacio público y decretos propios de un régimen de excepción que autorizan a la policía a efectuar detenciones por hasta 60 días sin más decisión que la de su propio jefe. En la misma línea mantiene cerrada la cámara de diputados porque quiere evitar a toda costa el debate público de su manejo de la crisis. Trata de evitar de este modo que queden expuestos los enormes déficits que tiene su política en salud y la ausencia de cualquier política seria de subsidios, que demanda casi la mitad de la población que es pobre o trabaja en negro, para poder cumplir con el aislamiento sanitario.

La emergencia de este movimiento de los médicos tiene enorme importancia porque, en primer lugar, quebraron el miedo y la regimentación que instaló el ministerio. En segundo lugar porque es esencial que los trabajadores de la salud tomen la palabra para decirle a todo el pueblo la verdadera situación en que está el sistema para afrontar la pandemia, pero también el dengue, que acaba de producir una muerte por su variante hemorrágica, que si se extiende puede tener efectos devastadores. También para exponer ante la población otros reclamos esenciales como que, aún con la pandemia, el Estado debe garantizar la atención del resto de las patologías, la atención primaria de la salud o hasta el adecuado acompañamiento médico de un embarazo (cosa que no está ocurriendo convenientemente).

El desarrollo de las asambleas que integran a todo el plantel de salud en un pliego único, la formación de comités de higiene y seguridad en cada lugar de trabajo contribuirá a potenciar este importante paso adelante.