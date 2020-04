Intento de despidos a no docentes de la Universidad de Córdoba

La precarización laboral como norma.

Mediante un comunicado un grupo de trabajadores/as contratados/as de la Facultad de Sociales (FCS) de la Universidad nacional de Córdoba (UNC) han dado a conocer las condiciones de precariedad en que se encuentran trabajando, con un 30% del plantel no docente con contratos de Retribución Única (CRU). El Rectorado ha respondido insinuando los despidos.

Expresan que están en una desigualdad laboral y salarial respecto a les no docentes de planta ya que tienen la misma carga horaria, realizan las mismas tareas -con iguales responsabilidades equivalentes a una categoría 7 e incluso 5-, pero el salario bruto es inferior a los demás salarios brutos. Mientras que el personal bajo CRU cobra $34.750, la categoría 7 se encuentra en $48.800 aprox., y la categoría 5 en $53.400 aprox.).

El 12 de marzo se solicitó a las autoridades un aumento salarial en función del acuerdo entre Fatun (gremio no docente), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias. La respuesta llegó recién el 20 de abril y comunicaba que no percibirían un aumento y que incluso solo se iban a pagar los sueldos hasta julio ¿y después? De esta forma, el decanato deja ver el planteo de despidos de un tercio de los no docentes de la facultad, esgrimiendo que se trata de una facultad chica y no cuentan presupuesto.

Más que nunca hay que defender al plantel no docente, en momentos en donde la pandemia del Covid-19 establece la necesidad de adecuar las tareas de la enseñanza. Nuevamente vemos como millones de pesos se destinan a pagar la deuda mientras las universidades no tienen para los salarios y funcionan con el presupuesto del año anterior –deteriorado en más de un 55% por la inflación. La consigna plata para educación, no para la deuda cobra la mayor de sus vigencias.

La precarización es la norma

La precarización laboral atraviesa la facultad y toda la UNC, por ejemplo, el área encargada de la construcción y mantenimiento de toda la universidad ha sido desmantelada y vaciada sistemáticamente y luego reemplazada por empresas tercerizadas que desempeñan ese mismo trabajo; igual con las áreas de limpieza que han sido tercerizadas por empresas y cooperativas. La precarización en la UNC existe en todas las formas y colores, tales como: contratos basura de modalidad “te pago lo que me parece, por la cantidad de horas que quiero”, que se dan en muchas dependencias como Lengua, Artes, Económicas, entre otras. Hay trabajadores/as que cobran $15.000 por unas 5 horas diarias de trabajo, con contratos de un año de duración aproximadamente.

Otra forma muy usada es la de los CRU, con un poco más de suerte que los anteriores, a los que llaman “equiparados” que cobran igual que la categoría más baja del eslabón no docente $35.000 a pesar de que realizar tareas que muchas veces serían correspondientes incluso a categorías del tramo medio, pero que además no obtienen aumentos, bonos, etc., hasta la renovación o renegociación de su contrato (con contratos de un año de duración aproximadamente). Por último, los ya conocidos monotributistas que además deben costearse sus propios gastos (obra social, ART, etc.).

La situación es crítica para cientos de trabajadores/as contratados/as, agravada por la creciente inflación y la cuarentena, y corren riesgo de renovación cientos de contratos para junio y julio. Mientras el gremio hace oídos sordos y ha permitido esta forma de contratación desigual un grupo de delegados/as, trabajadores/as y activistas no docentes nos propusimos, un mes atrás, hacer un relevamiento más acabado de esta situación para enfrentarla en todos sus términos. Esta iniciativa ya ha sido decidida y apoyada en varias asambleas. Con reuniones virtuales seguimos dando curso a estos reclamos.

Desde La Naranja no docente brindamos todo el apoyo a los/as trabajadores/as de FCS y adherimos a sus planteos:

Pase a planta de todos/as los/las contratados/as y monotributistas de la UNC. No más contratados/as en la UNC.

Aumento inmediato y de urgencia a contratados/as. Aplicar este sobre el salario básico de enero 2020 y retroactivo al mes de enero de 2020 para ser imputado con el salario de abril respecto al último acuerdo salarial entre Fatun, el CIN y la SPU.

Efectivización de los acuerdos salariales en tiempo y forma, al igual que los trabajadores/as de planta. Ningún despido en la UNC.

Pongamos en pie a los/las trabajadores/as y estudiantes de la FCS y toda la UNC en defensa de sus trabajadores y la educación pública, gratuita y de calidad.