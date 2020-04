Neuquén: primer paro internacional de los trabajadores del reparto

Entrevistamos a Fredy, trabajador del reparto y organizador de la lucha en la provincia.

Compartimos a continuación una entrevista realizada al trabajador de la App de reparto Glovo, Fredy Silva, en el marco del paro internacional que se realizó el pasado 22 de abril. La situación de los trabajadores del reparto se vio agravada por la llegada del Covid-19, además de la exposición que deben afrontar, lo hacen con salarios de miseria y sin las medidas de seguridad necesarias.

¿Cuál es tu opinión sobre esta medida, en este caso el paro?

Fredy: A nivel de organización y poder contar con otras provincias es un gran avance. Sé que no tuvo el impacto que se esperaba. Glovo y otras corporaciones lo ven como un intento fallido, nosotros vemos que la organización está llegando cada vez más lejos y poco a poco se van sumando más personas. El hecho de que se haya presentado en Legislatura un proyecto, y que un glover sea escuchado es un avance y estamos muy conformes. Sabemos que esto no es una lucha de un solo día. Desde los inicios, hace algunos meses atrás, que estuvimos en el monumento dando algunas vueltas, escuchando a compañeros y viendo que las cosas no venían bien con Glovo y Pedidos Ya. Comenzamos a hacer asambleas, juntar firmas, hacer paros escalonados, saturar la aplicación, luego fuimos avanzando en ir a la subsecretaria, dieron de baja mi cuenta logramos recuperarla. Con todo esto hemos ido ganando terreno. Sabemos que estas corporaciones tienen estrategias son rompe paros lo hacen por medio de medidas como crear bonos, pagos jugando con la necesidad de los repartidores. Todo esto lo vemos como un avance. Estoy conforme como organizador de Neuquén la lucha continua.

¿Cómo fue la repercusión en Neuquén? ¿Cuántos compañeros acompañaron? ¿Hubo lugares con mayor adhesión?

F: Fue importante. Con respecto a cuanto afectó a la aplicación esta medida de fuerza, otras veces ha sido más fácil colapsar la aplicación, y esta vez se ha logrado saturarla. Esta vez fue más complicado, si evaluamos que diferencia hubo, fue que se venía anunciando el paro a nivel nacional e internacional. Tanto los comercios como este tipo de empresas, Glovo, Pedidos Ya y Rapi, ellos también se prepararon. Contrataron una cantidad de repartidores nuevos, arreglaron con los comercios para que no colapsen los pedidos, nos quitaron las horas a más de uno para no contar con nosotros. Aquí cabe el dicho “guerra avisada no mata soldados”. Otras veces lo hemos hecho de un día para otro y se la complicamos. Esta vez al notificarlo, llevarlo a los medios, tratar de que se adhieran más personas, esa campaña de publicarlo repartiendo volantes en la calle, nos ayudó a expresarle a la sociedad porque tomamos las medidas pero también ayudo a que se preparen las empresas frente a la misma. Uno de los logros fue convencer a la mayoría de los repartidores de Glovo y Pedidos Ya, y que se sumaran los más antiguos que llegan a sacar entre 30 y 35 pedidos por día. No se logró la saturación de la aplicación, los pedidos se siguieron haciendo, pero sus ganancias se vieron golpeadas, eso seguro que sí.

¿Qué opinas sobre el carácter internacional que tuvo el paro?

F: Tratar de parar en 5 o 6 países a un cien por ciento, en un primer intento, era todo un desafío. Pero si se les pudo demostrar a estas aplicaciones, como Glovo, que existe una organización y que hay un grupo de personas que se cansó de ésta esclavitud, de esta precariedad. Que están levantando la voz, se están comunicando, creando estrategias para hacer frente. Esto se tiene que terminar y sabemos no será mañana, ni pasado. Lo más importante es que tenemos contactos con otros representantes de otras provincias y de otros países. Se está trabajando en la unidad y hacerles frente. Estas empresas vieron la oportunidad de hacer un negocio y evadir toda responsabilidad con los empleados con la excusa del monotributo o que somos autónomos, lo cual está comprobado que es un fraude laboral. Tarde o temprano se verán los frutos del esfuerzo de todo lo que estamos organizando.

Después de esta medida ¿cuál es la perspectiva de la lucha, cómo seguirá?

F: La lucha se va a seguir dando en las calles, en las organizaciones con los repartidores de las distintas provincias y con los contactos que tenemos a nivel mundial. Se va a seguir avanzando en unión y en organización y vamos a seguir creciendo. Que las organizaciones a nivel Estado cumplan con los que les toca, que resuelvan este problema. Tenemos que trabajar en la calle y buscar en la parte legal, la parte del Ejecutivo del gobierno, como tal. Así como le dieron la entrada que las supervisen, que rindan cuentas, ellos no pueden estar acá haciendo lo que se les da la gana. Alguien debe monitorearlos que los supervise y ese alguien debe ser el trabajador. Vamos a continuar con la lucha.