YCRT, la lucha continua

Entrevista a Andrea Norry, trabajadora despedida del Puerto Punta Loyola de YCRT.

A casi tres meses de haberse producido 417 despidos en la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), tanto en la mina de Rio Turbio como en el Puerto de Punta Loyola, los trabajadores mantienen la lucha a través de las redes sociales, con campañas vía twitter y las páginas de Facebook con videos y fotografías acompañada de hashtags que ya son parte del común de los trabajadores ante el avance de los despidos #BastaDeDespidos #NoALosDespidos #Los417.

Hablamos con Andrea Norry, trabajadora despedida de la empresa que desempeñaba su actividad en Casa 2 como administrativa desde octubre de 2019, con un embarazo de riesgo asistió hasta que pudo hacer uso de su licencia por maternidad. Su beba tenía un mes y medio cuando recibió la notificación de despido.

¿Cómo continúan la lucha y la organización en el marco de la cuarentena obligatoria?

Andrea: Hasta el momento cumpliendo con el régimen de aislamiento social obligatorio, pero adueñándonos de las redes sociales todos los días, medios radiales, diarios, entrevistas y todo lo que tenemos al alcance. Desde las 19 a las 20 horas arrobando vía twitter a los medios nacionales y al presidente y el nuevo interventor. Pidiendo nuestra reincorporación. Nos manejamos con un grupo de delegados, que dan la cara y salen al frente. Manejamos una página de Facebook con todo lo que concierne a YCRT, además hacemos colectas solidarias para ayudar a las familias más vulnerables

A: Apenas se levante la cuarentena para lo que respecta YCRT, volvemos a la lucha presencial. La lucha en la calle cuerpo a cuerpo. La Justicia Federal de Comodoro rechazó en dos oportunidades el levantamiento de feria para tratar los despidos. El Juez Leal no dio lugar a levantar la feria. Confiamos en que si hay justicia tiene que fallar a favor de los trabajadores. En este contexto económico, no cobramos el IFE porque figuramos todavía en la base de datos del Estado como que estamos trabajando. Y ellos mismos nos despidieron. Tampoco el fondo de desempleo, ya que no llegamos a los seis meses de antigüedad que piden para ingresar al programa. Esperamos reincorporarnos a nuestro puesto de trabajo y tener sustento para nuestras familias y una cobertura médica. Sin tener aun respuesta por parte de la administración de Río Turbio con respecto a nuestros haberes de febrero. Bajo este nivel de conflicto social es imposible que YCRT comience a producir. Afirmamos que va producir si la gente está adentro. Sabemos que los ingresos políticos siguen y siguen, con categorías 12. Que le enviaron una partida de $1.190 millones al nuevo interventor Y que su sueldo es de $600.000 mensuales. No ignoramos que nos despidieron sin justificativo, acá se ve que solo hay revanchismo político y nosotros quedamos en el medio.

El Partido Obrero presentó el pasado jueves un proyecto de prohibición de despidos en la Legislatura santacruceña ¿qué opinan al respecto?

A: Leímos y estamos muy conformes con el proyecto lanzado por el Partido Obrero contra los despedidos. Lo apoyamos y esperamos que le den el visto bueno, ya que en Santa Cruz están haciendo masacres con los trabajadores tapando su miseria con esta pandemia.Mantenemos contacto con compañeros de turbio a través de dos voceros autorizados desde el primer día, trabajamos en conjunto.

¿Qué mensaje quieren dejarle a los trabajadores y la sociedad en este momento?

A: Agradeciendo día a día a todos los partidos políticos y sindicatos por la ayuda indispensable que nos dan, y a radios que nos brindan el espacio para hacernos escuchar, y decirles a los trabajadores que cuidemos y defendamos nuestro puesto, que no nos confiemos de los políticos corruptos y que solo le interesa su interés propio y enriquecerse a costillas de la clase obrera. Peleen por lo suyo y no bajemos los brazos, el trabajo dignifica y que mejor satisfacción que llevar el plato de comida a la casa, luego de salir de trabajar sin mendigar y vivir del gobierno.