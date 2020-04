Docentes Córdoba: plenario resuelve preparar un paro virtual

Es por los reclamos de suplentes y contra el pago en bonos.

Este sábado 25 de abril se llevó a cabo un plenario opositor virtual convocado por el Frente Unidad por la Recuperación de UEPC (FURU), integrado por Tribuna Docente, entre otras agrupaciones, en el que participaron integrantes de una agrupación de la lista Pluricolor, activistas independientes y las maestras suplentes en lucha.

El plenario del sábado tuvo como principal virtud fortalecer la unidad de acción de los sectores combativos de UEPC, tomando los principales reclamos que surgen de una cuarentena que aumentó la explotación y regimentación docente, así como la precarización del proceso pedagógico. Esto en un marco de ajuste salarial y un panorama, que Schiaretti abrió en la última sesión legislativa virtual, de pago en bonos y reforma previsional.

Entre los reclamos más sentidos y que hoy movilizan con fuerza a la docencia de Córdoba y de todo el país, se encuentra el que han puesto las y los docentes sin salario por no poder tomar cargos. Esta problemática es sufrida por una enorme cantidad de docentes suplentes que no pueden acceder a cargos que se encuentran vacantes en las escuelas y que por ardides administrativos no son cubiertos por el Estado, dejando a cerca de 3.000 trabajadores sin la posibilidad de acceder a un cargo u horas, con el agravante de sobrecargar a los docentes titulares que en algunos casos deben tomar los cursos sin suplentes, mediante extorsiones de la patronal a través de los directivos.

Tribuna Docente ha impulsado esta organización y lucha: convocamos a una audiencia pública con el acompañamiento de nuestra legisladora Soledad Díaz García y luego de presentamos al gobierno los reclamos de 500 empadronados docentes. Esta acción tuvo repercusión mediática y llevó al gremio Uepc a tener que reconocer el reclamo cuando antes lo había ninguneado. Horas más tarde, el sindicato salió al rescate del gobierno y mandó a las y los suplentes a anotarse en Anses para recibir el IFE. Así como ocurrió con los docentes municipales, a los provinciales se les ha ofrecido una salida por medio de paliativos insuficientes, que no conducen a una respuesta real y que solo siembran incertidumbre ya que no están garantizados. Sin embargo, estas bonificaciones ofrecidas son el producto de la organización concreta y autoconvocada de las maestras provinciales y municipales.

Por su parte, la conducción sindical de Uepc se juega a la parálisis de toda expresión de reclamo por parte de las y los trabajadores, mediante amenazas y aprietes a través de sus delegados celestes, en un rol estratégico de complicidad con el gobierno. La exigencia de pago a suplentes, la negativa a que nos recorten salarios y nos paguen en cuasimoneda, las condiciones laborales virtuales pésimas, la sobrecarga del trabajo docente en cuarentena y un largo etcétera no están en su agenda.

Ante esta situación, las y los trabajadores hemos resuelto impulsar un paro virtual el día 4 de mayo que será preparado por la docencia con fotos, videos y pronunciamientos que den cuenta de la difícil situación que estamos atravesando. Exigimos actos públicos y convocatorias para que se cubran todos los cargos vacantes en la provincia, no al ajuste contra la educación y garantía salarial mínima de $35.000 para el docente sin cargo o para el que no cubra ese mínimo por todo el período que dure la suspensión de clases. También, ningún recorte salarial para los trabajadores, no al pago de salarios en bonos y un aumento de emergencia para sacar a la docencia de la línea de pobreza y, por supuesto, la defensa de las condiciones de trabajo de la docencia y el rechazo a la flexibilización laboral que el gobierno profundiza durante la cuarentena.

Preparemos el paro en todos los rincones de la provincia.