Chubut: el salario en cuarentena

Esta semana hubo una reunión entre el sindicato docente Atech con el gobierno, la primera que reinicia los encuentros pausados desde marzo. Lo llamativo del caso es que, entre el listado de presentaciones y reclamos realizados al ministro Andrés Meizsner, no aparece la convocatoria a la paritaria 2020. Abril, en medio de una pandemia, y ¡sin paritaria!

Unos ahorritos

El gobierno de Mariano Arcioni continúa y reafirma su prioridad: el pago constante a una deuda ilegítima y usurera, frente al pago salarial de los trabajadores estatales. Hace unos días atrás, iniciada la segunda quincena de abril, terminó de pagar los salarios del mes de febrero, siempre teniendo en cuenta que hay pagos sectorizados, como la policía, y otros escalonados, por rango salarial. Además, el pago del salario correspondiente a febrero marcó un nuevo hito en el desglose salarial: por primera vez, los pagos además de escalonados, fueron en cuotas. El pago de cada rango llevó dos semanas aproximadamente, con un cronograma especulado por los propios trabajadores. Entre finales de marzo y mediados de abril, el gobierno fue pagando a “cuentagotas” diferentes montos e ítems, para que los trabajadores tengan “algo” de lo que les corresponde de su salario; pero esto ya es un hábito adquirido: lo mismo hizo con el salario y el aguinaldo en enero de este año.

En esta reunión, la burocracia celeste validó el acceso desigual a la educación con trabajadores que aún esperan reliquidaciones de salarios, por haber estado mal pagos, hasta inclusive el mal pago del Fonid, acorde a los nuevos montos firmados en Paritaria Nacional al que por “error” se le efectuaron descuentos por paro o retención de servicios.

El aislamiento obligatorio deja expuesta la situación de precariedad en la que se encuentra inmerso el colectivo docente chubutense. La Celeste ya asimiló que el gobierno haga y deshaga, deslindándose de sus obligaciones como empleador, que los trabajadores de la educación no perciban sus salarios en tiempo y forma, que la paritaria se termine de cumplir en mayo (cuando debió ser en febrero), que haya trabajadores aún sin el alta necesaria para comenzar a percibir sus salarios y no exige una paritaria 2020, ¡acepta el congelamiento salarial! La pandemia es la excusa y, sin salarios, es imposible.

Para Chubut, es el tercer año en continuidad, y no pedagógica, que los docentes nos vemos en una situación económica desesperante y que cada mes empeora. El paro docente fue levantado arbitrariamente hace casi un mes (26 de marzo), en medio de la cuarentena. Hoy las condiciones a las que deben enfrentarse los trabajadores han empeorado: sólo tienen a disposición, como medida individual, la retención de servicios frente al pago escalonado y el aún no cumplimiento de la paritaria homologada en 2019. Si no hubo condiciones para seguir el paro en marzo, ahora las condiciones explotan. Todavía se espera que el Consejo Federal de Educación y el ministro Trotta determinen un monto fijo para los docentes que no lograron tomar cargo u horas, previo a la pandemia, y que hayan trabajado al menos 30 días en 2019, para cobrar hasta el fin de la cuarentena. Es decir, no todos accederían a esta promesa, por el tipo de requisitos que se plantean. Además, se le debe dar continuidad salarial a los planes educativos que no llegaron a ponerse en marcha, como Fines, pero con docentes asignados.

Desde Tribuna Docente Chubut denunciamos que la conducción de Atech no está a la altura de las circunstancias: ni siquiera alcanzan los bolsones de alimentos para sacar adelante a los trabajadores, ¡organicémonos en defensa de nuestro salario! Apuntamos a desenvolver un plan de lucha en común por estos objetivos y propiciar la unidad de acción con el resto de los trabajadores estatales, en defensa de nuestros derechos más elementales.

Exigimos el no pago de la deuda provincial y su investigación, con un impuesto a las grandes fortunas y bienes suntuarios, la concentración de todos los recursos en función de las necesidades sanitarias, sociales y educativas de la población trabajadora.