La AOT entrega el salario de los trabajadores textiles

Les trabajadores de Textilana se movilizan este lunes 27.

El viernes se dio conocer el acuerdo que celebró la Asociación Obrera Textil (AOT) con la cámara empresarial (FITA) que regiría, en principio, hasta el 30 de junio. Para las categorías A y B corresponderán una suma mensual no remunerativa de $17.000, C y D $18.000, E y F $19.000 y G y H $20.000. De conjunto implica un recorte salarial de bolsillo de más del 50%, lo que es verdaderamente inaceptable.

La maniobra incluye también un intento por dividir a los trabajadores que hoy están en actividad, como consecuencia de las excepciones a la cuarentena, de aquellos que no lo están. Esto, porque la negociación solo abarcaría a los que no están trabajando y no afectaría a los que sí lo están.

Cabe destacar que el gobierno nacional determinó hace unos días que todas las empresas anotadas en el Programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción recibirán por parte del Estado el pago del 50% de los salarios privados, por un monto no menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos), o al salario neto de bolsillo; a esto se suma a la exención de aportes patronales. Esto significa que los salarios que deben pagar las patronales textiles que entraron en este programa están íntegramente subsidiados por el Estado nacional.

Este ataque al salario se lleva a cabo en virtud de la habilitación que dio el gobierno nacional en el decreto de prohibición de despidos y suspensiones que dejó expresamente establecido la vigencia del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a través del cual las empresas pueden negociar estas rebajas salariales con las burocracias sindicales.

El acuerdo está pendiente de homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo que la campaña inmediata es evitar que esto ocurra. En este sentido, las y los trabajadores de Textilana en asamblea (Mar del Plata) rechazaron los términos del acuerdo y están convocando a una concentración el lunes 27 de abril a las 11hs. frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo y llaman a todos los trabajadores del país a impulsar una gran campaña de difusión y solidaridad frente a este brutal recorte de salarios.

Cabe aclarar que en el caso de Textilana el gobierno municipal le permitió que continuara con su producción para fabricar barbijos, pero la empresa aprovechó la oportunidad para continuar con la venta online lo que se incrementó con las últimas excepciones a la cuarentena convocando a más trabajadores. Es decir que en Textilana ninguna ganancia se vio reducida por la cuarentena. Además de tratarse de una empresa que históricamente ha sido subsidiada por parte del Estado a través de la quita o eximición de aportes patronales.

Los trabajadores textiles rechazan de plano esta nueva confiscación sobre su salario. La AOT ha negociado a sus espaldas y los condena a la más absoluta de las miserias para salvar las ganancias de las empresas.

El Estado debe garantizar el pago integral de los salarios y actualizarlos automáticamente por el índice de inflación. Hay que abrir los libros de las empresas a comisiones obreras para analizar sus balances. La asistencia debe financiarse cortando de cuajo la sangría de la deuda externa y mediante un impuesto progresivo al gran capital.

No al acuerdo salarial de la AOT y la FITA.

Rodeemos de solidaridad esta lucha.