Mondelez (ex Kraft Foods) se prepara para el cierre de Planta Victoria: no a los despidos ni suspensiones

La multinacional Mondelez, productora de los reconocidos chocolates Milka y galletitas Oreo, Pepitos, Lincoln, Rodhesia, Mantecol, entro otros, avanza en un nuevo ataque: abre el llamado al traspaso “voluntario” de personal de la planta Victoria a la de Pacheco, a partir del 18 de mayo, en principio por 2 meses como mínimo. La “invitación”, va acompañada de rumores sobre el inminente anuncio del cierre de la planta Victoria de la mano de la suspensión del total de sus trabajadores y trabajadoras y la rebaja salarial al 80%, al amparo del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que el DNU de “prohibición de despidos y suspensiones” no cuestiona.

Para colmo, la empresa habla del traspaso de 80 trabajadores, cuando la planta cuenta con 400 puestos. La patronal se apoya en la contención de la bronca que garantiza la dirección Verde burocrática del STIA (Sindicato de la Alimentación) y que acompaña la Comisión Interna de Victoria -quien ofició de vocera comunicando este violento ajuste. Apelando al “sálvese quien pueda”, los delegados fomentan la competencia en favor de los intereses de la patronal por sobre la organización independiente del colectivo de trabajadores en defensa de sus intereses en común: la fuente laboral, el salario, las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene.

¿El motivo? Alegan la caída de las ventas de los chocolates que se fabrican en Victoria, a la vez que señalan un aumento de las ventas de las galletitas que se producen en Pacheco. En ambos casos, productos no esenciales cuyo destino es principalmente la exportación.

Además, notablemente, se dio a conocer que se dará marcha atrás con el anunciado recorte salarial a los trabajadores licenciados por grupo de riesgo al igual que a las trabajadoras con hijos menores a 12 años escolarizados, quienes podrán seguir de licencia con el 100% del goce de sus haberes. Esta conquista fue comunicada a la par de la disposición que obliga a retomar sus puestos a las trabajadoras con hijos mayores de 12 años escolarizados. Una de cal y una de arena para empatar las cuentas.

La garantía de las medidas preventivas de salud y de higiene y seguridad son las grandes ausentes de la agenda de la multinacional. Por el contrario, busca incrementar sus ganancias amontonando trabajadores en la planta Pacheco, mientras no aplica protocolos de limpieza excepcionales, no se cumple el distanciamiento mínimo, no entrega barbijos y dispensadores de alcohol en gel suficientes, poniendo en riesgo la salud de quienes ponen el cuerpo todos los días.

Por una salida obrera a la crisis

La evaluación por parte de los trabajadores de los balances contables, ganancias y costos de este pulpo formador de precios, que nunca dejó de producir, y cuya ganancia a nivel global fue mayor a 26 mil millones de dólares en 2018, es una necesidad prioritaria para hacerle frente a la amenaza de las suspensiones y recorte salarial en agenda. En el caso de no poder solventar los salarios, el financiamiento debe cubrirse de las ganancias de años anteriores. Una empresa que en 2018 tuvo semejantes ganancias no puede argumentar que no tiene plata para pagar salarios, equiparándose con una pyme. El Estado debe garantizar que la patronal pague los salarios integralmente.

En el cuadro de pobreza a la que nos llevó la crisis económica, desde la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) planteamos la reconversión industrial de la fábrica para que produzca alimentos esenciales al servicio de las necesidades alimentarias de la población. La producción no debería estar atada a la ganancia capitalista, sino a los interés de las mayorías populares.

Es urgente la convocatoria por parte de las comisiones internas a asambleas generales del personal de Planta Pacheco y Victoria para votar la defensa integral del salario, que no haya ningún despido y poner en pie comités de seguridad e higiene para controlar las condiciones sanitarias. Los trabajadores y trabajadoras de Mondelez deben intervenir frente a la crisis.