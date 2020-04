Los casinos de Salta incumplen con el pago de salarios de más de 300 empleados

El viernes 24 de abril se dio a conocer la noticia de que las empresas Sigar S.A y Newstar SRL, Sigar-Newstar UTE, Newstar Romero UTE y Boulevar ubicado en el Alto NOA Shopping serían denunciadas por el sindicato de juegos de azar en el Ministerio de Trabajo nacional y en la Secretaría de Trabajo provincial por el incumplimiento del pago de salarios a más de 300 trabajadores.

Las patronales argumentaron que la falta de pago se debía a que no califican como pymes por lo que no reciben la ayuda del gobierno para pagar el 50 % de los salarios y porque la pandemia no les permite abrir sus puertas por lo que no generarían ningún tipo de ingresos.

Ahora bien, la excusa de que no pagarían los salarios porque no son pymes es falsa porque el decreto del gobierno nacional establece que cubre el 50 % del salario de las empresas de hasta 800 trabajadores. Pero además, y fundamental, las empresas de juegos de azar y tragamonedas tienen rentabilidades muy altas y muchas están exentas de toda una serie de impuestos, por lo tanto el argumento de que no podrían afrontar el pago de salarios por tener sus puertas cerradas no tiene fundamentos. Tienen espaldas para pagar los sueldos de sus empleados, no estamos hablando de un negocio de barrio.

Es por todo esto que nos solidarizamos y acompañamos el reclamo de los trabajadores de los casinos de Salta, rechazamos las excusas de los empresarios y exigimos que se cumpla con el pago inmediato de los meses adeudados, así como también rechazamos todo tipo de suspensiones y despidos como lo realizados por el casino Golden Dream.

