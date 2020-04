Sigue la lucha por la reincorporación de más de 40 trabajadores en la DGCyE

No hay aislamiento para el reclamo contra los despidos en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense

Desde comienzos del 2020 las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación han llevado adelante recortes en contratos financiados con fondos nacionales y módulos de trabajadores precarizados, que finalmente en abril se efectivizaron como despidos. Fruto de la lucha y la organización de los trabajadores junto a la Junta Interna de ATE Educación Sede se han logrado más de una decena de reincorporaciones, pero esto no alcanza ya que la lucha es por todos adentro.

La cuarentena obligó a seguir la lucha por la reincorporación de todos los despedidos con una campaña virtual que ya lleva centenares de fotos, firmas y adhesiones. A partir de la iniciativa del combativo SUTEBA Ensenada, sumamos la coordinación conjunta de parte de numerosas organizaciones, juntas internas y cuerpos de delegados antiburocráticos en base a un programa común en apoyo a las luchas y reclamos obreros. En solidaridad con las compañeras y compañeros impulsamos un fondo de lucha para hacerle frente a la desesperante situación que atraviesan los trabajadores despedidos que no perciben ni un peso desde hace 4 meses y que, producto de la pandemia esta situación se ha agudizado. No faltaron las cartas y notas a todos los responsables, sin embargo ni la Directora General de Escuelas, Agustina Vila, ni la Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y ni el mismo Gobernador, Axel Kicillof, han respondido ninguno de nuestros planteos. ¡Exigimos la continuidad laboral de todos los compañeros despedidos y que se efectivice el decreto tan mentado contra los despidos y suspensiones! Denunciamos la necesaria complicidad de la burocracia sindical en Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio, Techint y frigorífico Penta donde no se hace efectivo dicho decreto.

El contraste está dado entre las juntas internas y cuerpos de delegados que hacen efectiva su solidaridad sumándose a este lucha y la lista verde y blanca de Ate en educación y la verde que además es la conducción provincial del sindicato que le han dado la espalda a los despedidos, ambas conducciones afines al gobierno provincial no se han sumado a ninguna iniciativa.

Llamamos a todos los luchadores, sindicatos y delegados a sumar sus esfuerzos por la reincorporación de todos los despedidos.