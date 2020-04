Córdoba: “El gobierno tiene claro los sectores a los que les quita los planes de empleo, los más vulnerables”

La semana pasada, mediante mensaje de texto y luego con un tuit y Boletín Oficial, el gobierno de Juan Schiaretti suspendió a les trabajadores de los programas de empleo PPP, PIP, XMí, PILA y CLIP. La medida involucra a unos 27 mil beneficiarios, quienes perdieron su salario en plena pandemia del coronavirus. Este auténtico ataque a las condiciones de vida de les trabajadores ya lo habíamos denunciado cuando se despidió a las trabajadoras del programa “Cba con ella”.

PrensaObrera.com entrevistó a Alba, trabajadora precarizada, quien nos dejó las siguientes conclusiones.

¿En qué programa te desempeñabas y que trabajo hacías?

Alba: Mis tareas se desarrollaban en el marco del PIP, Programa de Inserción Profesional, ya que egresé en abril de 2019, soy arquitecta, trabajo en una Cooperativa de Diseño.

¿Qué salario percibían?

A: Es de $9.500 si te capacitas o haces algún curso. $1.000 menos si no realizabas ninguna actividad formativa. Nos pagan en tiempo y forma a mes vencido, Los 20 de cada mes. Percibimos hasta el salario de marzo. El monto es fijo, no aumenta y el plan dura un año.

¿Te pagan ese monto salarial si te capacitas aparte de tu carrera?

A: Exacto. Por ejemplo, yo estoy cursando una carrera de posgrado, una maestría. En el caso de les arquitectes teníamos la posibilidad de acceder a un curso en el Colegio de Arquitectos. Profesionales de otras ramas tuvieron que pagar para formarse.

¿Cómo repercuten estas suspensiones del gobierno?

A: No hay respuesta sobre eso, no se sabe que va a pasar. En este punto hay diversos casos, ya que para algunes era un ingreso complementario a otro ya que lógicamente $9.500 es bastante escaso. De todas maneras, no se podía tener otro trabajo en blanco, te condicionaban a que ese sea tu único trabajo. Sin embargo muches buscaban por otro lado. Después en los otros planes de empleo como el XMí o PILA era un ingreso menor de aproximadamente $5.000, en ese caso se les complicó aún más porque, aunque es ingreso complementario y sea poco, en situación de emergencia podes pagar la olla.

¿Qué medidas tomaron ante esta decisión del gobierno de dejar de pagar los salarios en medio de la pandemia?

A: Tratamos de organizarnos por medios digitales, pero es muy difícil accionar sin poder salir a la calle, no hay interlocutor ni nadie que responda, es bastante desesperante la situación. El gobierno tiene claro los sectores a los que les quita los planes de empleo, los más vulnerables.

Es claro que dejar de pagar los salarios en plena pandemia es un crimen social y desenmascara la política del gobierno de Juan Schiaretti, de continuar descargando la crisis económica sobre la espalda de les trabajadores.

Planteamos el aumento y pago total de los salarios, como punto de partida de la defensa integral de los ingresos de les trabajadores. El próximo primero de mayo, con el acto del Frente De Izquierda Unidad realizaremos un pronunciamiento masivo para reforzar la lucha por el salario, condiciones de trabajo, y para que la crisis la paguen los capitalistas.