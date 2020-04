Observatorio de los Trabajadores – Segundo informe

Los pasos de una creciente intervención de los trabajadores. Mapa interactivo actualizado al 29 de abril 2020

La semana que pasó, desde el primer informe del Observatorio de los Trabajadores hasta esta segunda entrega, mostró un hecho destacado y es la creciente intervención de los trabajadores en el marco de la crisis potenciada por la pandemia.

En este período se han incrementado los reclamos, protestas y medidas de lucha en distintos sectores de actividad ante la avanzada de las patronales y las autoridades oficiales sobre las condiciones de vida y laborales del conjunto de los trabajadores.

Uno de los ejes de la intervención de los trabajadores fue el enfrentamiento a las patronales y a las autoridades oficiales –nacionales, provinciales y municipales- por exponer a los trabajadores -en un lugar destacado a los del sector de la Salud- al contagio masivo con el coronavirus. Esto por la obligación de realizar tareas en situaciones de riesgo sin las debidas medidas de seguridad sanitaria ya que, casi sin excepción, las empresas y los centros de atención de la salud quebrantan todo protocolo necesario para el trabajo en condiciones de seguridad.

La exigencia, que se ha expresado de manera generalizada y que muestra la desidia patronal-oficial, es que se garanticen las medidas de resguardo a la integridad física de los trabajadores en el marco de la pandemia.

Un aspecto destacado en este terreno es la intervención, con denuncias y movilizaciones, de sectores de trabajadores de la Salud de distintos puntos del país. Se ha reactivado la organización de profesionales y trabajadores de la actividad en la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en algunos lugares del interior, que han sumado el reclamo de que se termine el régimen de precariedad en el que trabajan, incluso en el marco de la pandemia.

Las luchas contra suspensiones y despidos

Pero la resistencia obrera también enfrenta los cierres de empresa, los despidos y las suspensiones con reducciones salariales que las patronales han generalizado con la anuencia de las direcciones sindicales ligadas al gobierno y el respaldo explícito del gobierno. Entre estas luchas, que se desarrollan en un marco de enormes dificultades por la traición de la burocracia y el aislamiento social impuesto por las autoridades ante la pandemia -y que están reflejadas en el cuadro que acompaña el informe así como en el mapa interactivo-, se destacan, entred muchas otras, las de los trabajadores mineros de Andacollo, que están llevando adelante una enorme lucha por el pago de los salarios, con la ocupación de la mina y el edificio municipal y han realizado una gran movilización que no pudieron detener con la gendarmería.

A esto se suma la de los frigoríficos Penta, por el provocador cierre de la planta por parte de la patronal y La Huella, ambos pertenecientes a Ricardo Bruzzese; en El Federal (hoy clausurado) y en Ciaber (ex Finexcor), donde se desarrolló una lucha por el respeto a la cuarentena y la desinfección a raíz del incremento de casos de covid-19. Este reguero llevó al sindicato a realizar asambleas en todas las plantas el pasado fin de semana.

Otra gran lucha es la de los trabajadores de Bed Time, que mantienen ocupada la planta porque la patronal pretende pagar solo el 50% de los salarios y amenaza con despidos.

La diputada nacional del FIT-Unidad Romina Del Plá visitó la ocupación de BedTime

Trabajadores de Textilana realizaron una concentración ante la Secretaría de Trabajo en Mar del Plata y en Trelew (Chubut) se llevó a cabo una importante movilización de trabajadores textiles, en ambos casos en repudio al acuerdo suscripto a las espaldas de los trabajadores, entre la Asociación Obrera Textil (AOT) y la Federación de Industrias Textiles (FITA), que establece una brutal rebaja salarial. Del mismo gremio, las y los trabajadores de la fábrica textil Iberoamericana, en La Matanza, instalaron una olla popular en la puerta de la planta en reclamo de los salarios adeudados.

En las plantas productoras de neumáticos el sindicato (Sutna) ha impuesto el control para que se realicen solo las producciones esenciales y con todas las garantías de seguridad sanitaria. Los trabajadores de Autobuses Buenos. Aires (líneas 540-553, Lomas de Zamora, Buenos Aires) fueron al paro por deudas salariales y consiguieron que la patronal les abone toda la deuda.

Un proceso muy importante y novedoso

Otro aspecto que requiere una gran atención es que han comenzado a desarrollarse procesos de organización y de lucha en sectores que tradicionalmente tienen una escasa experiancia sindical. Entre estos están los jóveness repartidores de las app, los de las cadenas de fast food y las explotadas compañeras del servicio doméstico. En este caso se destaca el movimiento que comenzó con el agrupamiento de 200 trabajadoras de Córdoba y que rápidamente duplicó su número con compañeras de otras provincias. Por su parte, Trabajadores autoconvocades de las artes visuales realizaron el 24 de abril la convocatoria a un paro en forma de “apagón virtual” y el personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) afirmó que no realizará tareas callejeras de relevamiento en tanto se prolongue el aislamiento, en respuesta a un planteo de la dirección en sentido contrario.

La salud como reclamo esencial

En lo que respecta a la pelea por condiciones de trabajo seguras, un lugar destacado lo ocupan los trabajadores de la Salud, que están en la primera línea de contagio y enfrentan la desidia patronal y oficial. Con la experiencia de su anterior lucha por la estabilidad laboral, la Asambleas de Residentes y Concurrentes de CABA ha organizado asambleas y aplausos en la puerta de los hospitales, entre otras medidas y avanzan en su organización.

En tanto que en Salta hubo una Importante concentración de trabajadores de la salud frente al Hospital del Milagro mientras crece la organización en diversos puntos de la provincia.

Pero también los trabajadores de la línea E del subte, con el apoyo de la B tomaron medidas por un caso de coronavirus entre el personal, ocultado por la empresa y luego un paro hasta que dejaran en libertad a dos delegados detenidos por la medida. En Uniplast los trabajadores se negaron a tomar tareas frente a la ausencia de elementos de seguridad e higiene y otro tanto los trabajadores de Rigolleau, que se plantaron por condiciones de seguridad e higiene y elementos de proteccion personal y en la empresa MCM (FF.CC. Roca, CABA), personal tercerizado resolvió en asamblea realizada en la estación Constitución un cese de actividades hasta que la patronal proveyera elementos de seguridad e higiene.

Estas muestras de la intervención obrera y de los trabajadores, que no han sido las únicas, destacan un incipiente pero importante proceso de resistencia ante la avalancha de atropellos por parte de las patronales y de todos los gobiernos como lo muestran, entre otras cosas, el aval del gobierno nacional a la reducción de los salarios o el planteo de Rodríguez Larreta de liquidar los aumentos de salarios y el pago de estos en cuotas.

Los trabajadores deben comenzar a organizarse de manera independiente de los gobiernos y los partidos patronales, para que la tremenda crisis que se abre no caiga sobre sus espaldas.

En el sector de Salud

Escobar, Buenos Aires

Tras una semana de denuncias y protestas de trabajadores y familiares de internados en la Clínica San Carlos (Escobar, Buenos Aires), la misma fue clausurada tras confirmarse 23 casos positivos de coronavirus entre médicos, enfermeros, familiares y abuelos y 2 muertos, y fue llevado adelante el traslado de una treintena de pacientes a distintos centros médicos. Uno de estos traslados fue el de la abuela de una compañera del Polo Obrero Savio que contrajo el virus tras ingresar a la clínica por dolores estomacales y que finalmente falleció. A este desastre sanitario, sumamos el fallecimiento de la médica Elena Rojas este martes tras infectarse en la clínica.

Córdoba

Una enfermera del hospital Misericordia realizó graves denuncias de que no se cumplen los protocolos de Covid-19 hacia pacientes sospechosos, quienes circulan por el hospital para hacerse los estudios correspondientes antes de ser diagnosticado y toman contacto con otros pacientes y personal que no cuenta con la protección correspondiente. Las autoridades ocultan a les trabajadores cuando en ese nosocomio ingresa un paciente Covid-19 positivo, obligándoles a asistirlos sin prevenirlos del caso, sin brindarles la capacitación pertinente y sin los elementos de protección pertinentes.

CABA

Durante la lluviosa mañana de este martes, y en el cuadro de crecientes casos de contagios de profesionales de salud, residentes, concurrentes, de Enfermería y más trabajadores y trabajadores de la Salud realizaron un aplausazo en las puertas y los halls de los hospitales y centros de salud y acción comunitaria (Cesac) dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue impulsada por la asamblea de residentes y concurrentes CABA.

El reclamo es por la falta de insumos de bio-seguridad y Equipos de Protección Personal (EPP) completos, y por las condiciones laborales en general. Y tambien por la centralización del sistema de salud, para poder avanzar en un mejor cuidado del personal y racionalización de la atención.

Santa Cruz

En el Hospital Regional de Rio Gallegos, las trabajadoras denuncian falta de insumos, compensaciones salariales y las arbitrariedades cometidas por los jefes de servicio y la dirección del hospital. Una enfermera del sector de maternidad denunció en una entrevista que querían trasladarlos a clínica quirúrgica, que es un servicio contaminado con microorganismos que "no son compatibles con nuestras mamás y bebés" y denunció la arbitrariedad de la dirección y el jefe de sala que no consultaron a los enfermeros sobre esta medida.

Como consecuencia de esta denuncia pública, la dirección del hospital les inició un sumario a ella y a una compañera por difundir el posteo, aduciendo que las declaraciones resultaban una tergiversación y les aplican el régimen disciplinario.

Buenos Aires

La patronal del Centro de Salud Norte de Villa Adelina, en Vicente López (Buenos Aires), obligó a seis de sus trabajadores a realizar tareas a pesar de estar infectados de coronavirus. El resultado es que dos pacientes fallecieron y más de 20 trabajadores fueron contagiados. La Justicia dispuso la clausura preventiva de esta clínica el 19 de abril, por considerar que era “un foco infeccioso” para la propagación de la epidemia.Esto se inició a partir de la denuncia de un familiar de una paciente internada en la clínica y fallecida a causa del Covid-19 que no había sido informada por las autoridades.

Buenos Aires

Primer médico muerto en la provincia de Buenos Aires como resultado del Covid-19. Se trata del doctor Héctor Bornes, un trabajador de la salud de 56 años que vivía en el distrito de San Vicente. Tan solo algunas horas antes de su fallecimiento el 23 de abril se confirmó el diagnóstico positivo de coronavirus.

Salta

El 12 de abril, un hombre de 37 años había fallecido en el Hospital San Bernardo (Salta Capital), con un cuadro de neumonía bilateral. El episodio activó el protocolo Covid-19, dando negativo pero positivo para dengue. Sin embargo, nunca se informó si se trató de muerte por dengue hemorrágico.

El ex intendente de la localidad de Aguaray (Salta), el médico Alfredo Daruich, falleció por dengue hemorrágico. Daruich había sido trasladado en vuelo sanitario a la ciudad de Salta, ya que los hospitales del norte provincial, donde están la mayoría de los casos, no tienen cómo atender un caso grave de dengue hemorrágico. La directora del hospital de Aguaray advirtió que están desbordados, que no alcanzan a cubrir toda la zona con las campañas preventivas, que son pocos en cuanto a recursos humanos. Un solo bioquímico para 18.000 habitantes.

CABA

Dos enfermeras del servicio de obstétricia del hospital Penna, ubicado en Parque Patricios (CABA), dieron positivo por coronavirus. Habían trabajado el domingo 19 de abril en el turno noche, por lo que ahora todo el turno está en aislamiento. Hay fuertes presiones de los directivos para que se siga atendiendo, aunque los trabajadores denuncian que no existe personal para poder cubrirlo. Las enfermeras ya venían realizando la denuncia de que no recibían los insumos de protección necesarios; y los camisolines correspondientes, que el propio Ministerio de Salud había anunciado y escaseaban. También habían denunciado que no se activaban los hisopados.

Buenos Aires

Hospital Marzettii (Cañuelas, Buenos Aires): un médico falleció por covid-19. Su compañera, jefa del servicio de pediatría, también dió positivo al virus.

Río Negro

En la clínica privada Sanatorio Río Negro, de Cipoletti, un paciente positivo fue ingresado e internado sin las medidas de higiene correspondientes. La falta de testeos y de elementos de prevención en la clínica llevó a que el virus se propagara rápidamente al interior del establecimiento con el saldo de varios casos positivos (se habla de cerca de 14) entre pacientes y trabajadores. Luego de darse a conocer la cantidad de casos positivos y la forma de contagio, el Ministerio de Salud de Río Negro debió clausurar preventivamente esta clínica e impulsar la cuarentena obligatoria de las y los trabajadores de la institución.

Córdoba

En el marco de la pandemia del covid-19 se acrecienta la superexplotacion laboral y el vaciamiento sanitario en Córdoba. En la clínica Chutro, denuncian la falta de elementos de protección personal, teniendo también casos positivos de Covid-19. Dos de ellos son del geriátrico de Saldán, aislados mediante una especie de tela/cortina pero en el mismo piso que otros pacientes, lo que no cumple con las normativas reales de aislamiento. Tampoco fueron hisopados como medida preventiva. Para les trabajadores de esta clínica la situación es más grave, ya que además de ir a trabajar en pésimas condiciones, a la fecha no se les han abonado los salarios de febrero y marzo, se retrasaron bonos, aguinaldos, deudas de 2016; ni hablar de los aumentos. Según les trabajadores, los dueños y médicos a cargo, los doctores Enrique Fernández y Gastón Constantino aducen no tener fondos para poder pagar nada, aunque es una de las principales prestadoras de Pami, Apross, Daspu, además de recibir otras obras sociales y particulares.

Córdoba

El Sanatorio del Salvador, cuyos dueños tienen íntimos lazos con el gobierno provincial por medio de Alejandra Vigo, diputada nacional por Córdoba Federal y esposa del gobernador Juan Schiaretti, fue denunciado por les trabajadores porque les dieron dos unidades de “barbijos de tela” para cambiarse cada 4 horas, durante el turno de 8 horas y les sugirieron usar “manoplas de nylon” para ahorrar los guantes. A través de Recursos Humanos, los amenazan con suspensiones sin pago en caso de recibir quejas respecto del material ofrecido. Cobra gravedad la denuncia ya que dicho nosocomio atiende en su mayoría Pami, es decir, el grupo de máximo riesgo y ya cuenta con 3 casos de Covid-19 positivo. Tampoco se ha realizado el hisopado al personal, y en el caso de los trabajadores en riesgo o de más de 50 años, en vez de ofrecerles licencias pagas, reciben la propuesta del retiro anticipado a cambio de 2 sueldos.

Neuquén

Los hospitales públicos del norte de Neuquén están sin recursos ante la pandemia. La Zona Sanitaria III atiende el cuadrante norte de la provincia (40 mil personas). En el caso del hospital de cabecera, en Chos Malal, no hay terapia intensiva y tiene solo 19 camas y dos respiradores para usos temporales. No hay Equipos de Protección Personal (EPP), y los barbijos que usan los trabajadores fueron donados por la comunidad.

Buenos Aires

Hospital Ana Goitía (Avellaneda, Bs. As): 6 casos de coronavirus confirmados, incluída la directora del hospital.

Salta

Importante concentración de trabajadores de la salud en la ciudad de Salta, frente al Hospital del Milagro mientras crece la organización en diversos puntos de la provincia. La protesta se realizó el viernes 24 de abril con presencia de delegaciones del hospital Papa Francisco, de los hospitales de Joaquín V. González y de La Merced y del Hospital del Milagro. El reclamo es por la falta de provisión de elementos de bioseguridad pero cuestionan el manejo autoritario del Ministerio de Salud desde que se inició la crisis. La ministra fue la autora en febrero de un nefasto memorándum que prohibía a los médicos denunciar públicamente el estado del sistema de salud.

En el sector estatal

Córdoba

La semana pasada, el gobierno de Juan Schiaretti (Córdoba) suspendió a les trabajadores de los programas de empleo PPP, PIP, XMí, PILA y CLIP. La medida involucra a unos 27 mil empleados, quienes perdieron su salario en plena pandemia del coronavirus.

Córdoba

El sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba decretó el estado de alerta, por los recortes en los salarios, que alcanzan el 35 por ciento del total. Esto es así: el ítem utilizado para proceder al recorte serán horas extras y prolongaciones de jornada, que constituyen parte del salario del trabajador de planta. En el Ejecutivo ratificaron que ese mismo criterio se seguirá aplicando en abril e insistieron en que las prolongaciones horarias se abonaron con normalidad en todos los casos en que los agentes se encuentran prestando servicios (áreas de salud).

Buenos Aires

El intendente Jorge Ferraresi del PJ (Avellaneda, Buenos Aires) despidió a docentes municipales con la cuarentena que interrumpe las clases como causal, violando abiertamente la prohibición de despidos.

Buenos Aires

El intendente de Tres de Febrero (Buenos Aires), Diego Valenzuela, suspendió el pago de bonificaciones a los empleados y redujo el salario de contratados mientras dure la emergencia sanitaria, aunque contempla prolongarlo hasta que el municipio cuente con los recursos necesarios. La medida solo exceptúa a los empleados y contratados afectados a servicios esenciales.

Mendoza

El intendente Marcelino Iglesias (Guaymallén, Mendoza) recortó hasta $4.000 de los sueldos (cerca de un 25%) a municipales en población de riesgo y de sectores como Obras Municipales y Seguridad. Se justifica en la "baja recaudación", pero mantiene los millonarios contratos con privados.

Chaco

El gobierno del Chaco programa un traspaso de las estaciones de bombeos dependientes de la provincia hacia los municipios de Resistencia, Barranqueras, Margarita Belén, Colonia Benítez, Puerto Vilelas, Puerto Tirol y Fontana.

Frente a este traspaso que es para los trabajadores arbitrario e irrazonable los empleados del APA manifestaron su preocupación por sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales y salariales, ya que actualmente dependen de la provincia y cuentan con derechos y beneficios que han conquistado durante años de reclamos y al pasar a depender de los municipios correrían riesgos esos derechos, salarios y puestos de trabajo.

Río Negro

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, ha publicado un decreto (N° 359/20) por el cual los trabajadores deben presentar una declaración jurada de que no presentan síntomas o no han estado en contacto con personas con Covid-19. Por esta vía, la gobernadora pretende pasarles la responsabilidad sanitaria a los trabajadores, evadiéndose de realizar los testeos y estudios correspondientes. Río Negro es una provincia donde ha habido un salto en la curva de contagios de los trabajadores de la salud. Pretende descargar la responsabilidad de asistir o no al trabajo, por tanto de cobrar o no su sueldo, sobre los trabajadores y al mismo tiempo indultar a las ART.

CABA

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pretendió, amparándose en la emergencia provocada por la pandemia de Covid-19, adueñarse de la partida que, como parte del presupuesto de la Legislatura porteña, corresponde al pago del Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria, conocida entre sus beneficiarios como Pensión del Escritor que se logró en el año 2008 luego de una larga lucha de los escritores y escritoras

Rápidamente, desde la Comisión de Seguridad Social de la Unión de Escritoras y Escritores se puso en marcha un comunicado pidiendo firmas de adhesión. En pocas horas reunió más de doscientas firmas. La campaña tuvo gran repercusión en los medios, con notas en Clarín, La Nación y Página 12. El Gobierno de la Ciudad tomó nota y dio marcha atrás. El pago se hizo efectivo. La lucha de los escritores y escritoras triunfó en toda la línea.

Músicos

El sábado 25 de abril se realizó una asamblea online de Músicxs Organizadxs, que contó con la participación de más de 60 músicxs de todo el país (de Chaco, Formosa, Mendoza, Córdoba, Salta, Bariloche, Partido de la Costa, Tandil, Caba y conurbano bonaerense) que intercambiaron puntos de vista y experiencias y votaron un plan de lucha por los reclamos del sector. Luego de un más que exitoso festival realizado el domingo 19 de abril en el Facebook de Músicxs Organizadxs, la asamblea tuvo por objetivo seguir organizándose frente a esta terrible situación que vienen atravesando.

Ni el gobierno nacional ni los provinciales y municipales dan respuestas a los reclamos que vienen levantando, y que fueron la parte central de la convocatoria al festival y a esta última asamblea.

CABA

El próximo sábado 2 de mayo, a las 15 horas, con la participación del legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano (PO-FIT), se realizará una audiencia pública virtual vía Zoom, abierta a la docencia y los estudiantes, para organizar los reclamos del sector en medio del Covid-19.

La llegada del coronavirus reveló y agudizó las necesidades y desigualdades que encierra el sistema educativo. En la CABA, la docencia empezó a exigir la cobertura salarial de los docentes desocupados, afectados por la suspensión de los actos públicos. Y también rechazó las cesantías y recortes salariales en escuelas privadas. Asimismo, se puso de relieve el hondo problema del recorte sobre la comida distribuida de forma discriminatoria en las escuelas.

CABA

Un proyecto presentado por el gobierno de Rodriguez Larreta constituye un ataque a los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires desde todo punto de vista. Plantea directamente un congelamiento salarial (art.17) que en un cuadro de inflación creciente pronosticada en el mejor de los casos en el 50% anual significa una rebaja salarial. Incluso para aquellos sectores que tienen acuerdos paritarios cortos, como docentes, puede verse afectada la cuota pendiente del mes de junio o quedar suspendidas las reaperturas de paritarias posteriores, toda vez que dicho artículo señala: “que no se pueden establecer nuevas retribuciones, suplementos o incentivos salariales”. Para los municipales, que están sin paritaria desde febrero con el salario congelado, es aún más impreciso y preocupante.

CABA

El personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)) afirmó que no realizará tareas callejeras de relevamiento en tanto se prolongue el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus, luego de que el titular del organismo, Marco Lavagna, sostuviera que esa labor de información se realiza de forma "no presencial", pero que ello podría alterarse "de manera eventual.

Buenos Aires

Los trabajadores municipales de Zárate (Buenos Aires) han denunciado a través de distintos medios de comunicación que están siendo obligados a tomar “tareas extraordinarias” que nada tienen que ver con las tareas para las que fueron contratados. Las “tareas extraordinarias” van desde hacer controles en los accesos a la ciudad para hacer relevamiento de casos de coronavirus pasando por el reparto de barbijos y hasta hacer controles de precios en los supermercados. Todas tareas -denuncian- que suponen una exposición evidente al contagio.

Santa Cruz

A casi tres meses de haberse producido 417 despidos en la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), en Santa Cruz, tanto en la mina de Rio Turbio como en el Puerto de Punta Loyola, los trabajadores mantienen la lucha a través de las redes sociales, con campañas vía twitter y las páginas de Facebook con videos y fotografías acompañada de hashtags que ya son parte del común de los trabajadores ante el avance de los despidos #BastaDeDespidos #NoALosDespidos #Los417.

CABA

Residentes y concurrentes de Salud (CABA) realizaron el martes 28 de abril un "aplausazo" en los hospitales porteños, para reclamar insumos, equipos de protección y protocolos de atención en los mismos y contra "las precarias condiciones de trabajo y cuidado en el actual contexto de pandemia", con la consigna "Taparnos la boca no implica callarnos".

Cultura

Trabajadores autoconvocades de las artes visuales realizaron el 24 de abril la convocatoria a un paro en forma de “apagón virtual” bajo el hashtag #AmorAlArteEsTrabajoNoPago, como una primera medida para la organización del sector. La acción consistió en que ese viernes no se subió contenido artístico, sino que se utilizaron las cuentas de redes sociales para denunciar la crítica situación que atraviesan y colocar los reclamos. El Ministerio de Cultura no resolvió ninguna medida específica destinada a les artistas visuales. El Fondo Nacional de las Artes (dependiente del Ministerio) adeuda parte de las becas a les beneficiaries del 2019 y no hay novedades de las becas de este año.

Buenos Aires

Los municipales de la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires), con la excepción de los trabajadores de la Salud, cobrarán en dos cuotas los salarios correspondientes al mes de abril: recibirán el 70 % en la fecha correspondiente, mientras el 30 % restante lo cobrarían recién a mediados de mayo.

CABA

Los barbijos del Teatro Colón (CABA), de los sobreprecios a la cortina de humo del voluntariado. Veinticinco trabajadores tercerizados fueron despedidos (con posterioridad al DNU de prohibición). Personal de sala afectado porque no hay espectáculos y dependen de las propinas del público no recibe compensación. Hay precarización en todas las áreas. En este cuadro, el Teatro está impulsando el trabajo solidario. Se anotaron unas decenas de voluntarios. El sector sastrería confecciona barbijos. Otros están en call center de atención a ancianos.

Córdoba

Alrededor de 3.000 los docentes que en la provincia de Córdoba quedaron en una situación de completo desamparo por no poder acceder a cargos u horas debido a la suspensión de los actos públicos y las clases presenciales. Quedan afuera incluso de la ayuda económica del Ingreso Familiar de Emergencia por haberse desempeñado hasta hace muy poco en el sistema educativo con carácter de suplentes o interinos. Desde Tribuna Docente se denunció la medida, comenzó un empadronamiento que ya superó los 1000 docentes y se organizó, junto a la legisladora del FIT, Soledad Díaz García, una audiencia pública virtual en la que participó una gran cantidad de docentes y se discutió un plan de medidas y se presentó un proyecto en la Legislatura para que el gobierno garantice un mínimo salarial no menor de $35 mil y la continuidad de la obra social.

Córdoba

A los 3.200 trabajadores del Programa de Inserción Profesional (PIP) y del Programa Primer Paso (PPP), de la provincia de Córdoba se les suspendió el pago de sus haberes hasta nuevo aviso. La noticia se la dieron a conocer las autoridades oficiales mediante mensaje de texto, en el que se anuncia que el gobierno provincial suspende el programa por el tiempo que dure el aislamiento.

En el sector privado

Mineros

Caravana minera a la gobernación neuquina, que confluye con desocupados y docentes. Los mineros de Trident S.A. (Andacollo, norte neuquino) reclaman por deudas de salario (marzo) y de aportes jubilatorios y cargas sociales desde 2019. Tras cortar rutas y tomar el municipio, realizaron una caravana y llegaron el 29 de abril a la gobernación.

Prensa

La patronal del grupo Clarín ha encontrado en la pandemia la oportunidad para volver a mostrar su más profundo carácter antiobrero y un cinismo mayúsculo. Acaba de informar a los trabajadores de Prensa que “lamentablemente” por la “situación de grandes dificultades que estamos afrontando” desdoblarán el pago de los salarios, abonando una parte en 5 de mayo y la otra el 22. Los trabajadores en una asamblea realizada de manera virtual, repudiaron la medida de la empresa y decidieron una serie de medidas de lucha, en el marco que plantea la situación de aislamiento.

Gráficos

El taller Gráfico Ramón Chozas ubicado en Barracas (CABA), se suma a la larga lista de empresas que quiebran la cuarentena y atentan contra la salud y el salario de sus trabajadores. La patronal les extendió a sus trabajadores un permiso para circular totalmente “trucho", donde dice que se dedican a la impresión de etiquetas de alcohol, alcohol en gel y alimentos, cuando en realidad, principalmente, imprimen papelería escolar y comercial. La empresa no cumple con las licencias de los compañeros que pertenecen a los grupos de riesgo, y tampoco garantiza los elementos de seguridad e higiene a los que trabajan y les “sugiere” que cada uno lleve barbijo propio.

Ferroviarios

La burocracia de la Unión Ferroviaria pactó con Trenes Argentinos la extensión de la jornada de los guardatrenes del servicio eléctrico, de 6 a 7.12 horas. Algo que fue rechazado en asamblea en la línea Sarmiento. En la Roca, guardatrenes y personal de control reclaman que se cubran puestos faltantes.

Cuero

Luego de que se logró la reincorporación de los trabajadores despedidos, la patronal de la Curtiembre Donto (Don Torcuato, Buenos Aires) continúa el lockout, violando las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y recorta unilateralmente el 50% de los salarios.

Textiles

La empresa Textil Cladd Itasa (Villa Lynch, Buenos Aires) abrió las puertas argumentando producir insumos sanitarios pero mantiene su producción habitual. Aplica suspensiones a los trabajadores no convocados.

Upsra

Los trabajadores de seguridad de la empresa Maguen protección destinados al Museo de Bellas Artes (CABA) denuncian pésimas condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

Mineros

La empresa Minera Cerro Vanguardia S.A. (Puerto de San Julián, Santa Cruz) hacina a trabajadores en oficinas sin desinfección adecuada.

Metalúrgicos

La empresa Alsina (Ensenada, Buenos Aires), mantenimiento de Ternium Ensenada (Techint) presiona a los trabajadores para ir a trabajar a la planta de Canning. No abona salarios.

Construcción

Electrificadora Del Valle (Neuquén) aplica suspensiones y despidos

Camioneros

Expreso Malargue (Mendoza) suspende personal sin goce de salario

Informática

Wolox (CABA) la empresa dedicada al desarrolloo de software redujo el salario de sus trabajadores

Gráficos

Util-of (la Boca) no abona los salarios

Alimentación

Lamb Weston Alimentos Modernos (Munro, Buenos Aires) aplica suspensiones. La direción sindical desconoce que se haya llegado a un acuerdo en el marco del artículo 223 de la LCT como establece el DNU gubernamental.

Textiles

Una importante movilización de trabajadores textiles por las calles de Trelew (Chubut) en repudio del acuerdo entre la Asociación Obrera Textil (AOT) y la Federación de Industrias Textiles (FITA), que con la excusa de "salvaguardar los puestos de trabajo" firma un acuerdo que implica la reducción de haberes en 50%, los trabajadores también exigen la normalización de las actividades. Un delegado manifestó “por más que rija el aislamiento obligatorio si no nos manifestamos no podemos hacer nada”, frente a esta decisión del gremio que generó mucha bronca en Trelew.

Juegos de Azar

Las empresas Sigar S.A y Newstar SRL, Sigar-Newstar UTE, Newstar Romero UTE y Boulevar ubicado en el Alto NOA Shopping (Salta) serán denunciadas por el sindicato de juegos de azar en el Ministerio de Trabajo nacional y en la Secretaría de Trabajo provincial por el incumplimiento del pago de salarios a más de 300 trabajadores.

Las patronales argumentaron que la falta de pago se debía a que no pueden abrir y que no califican como pymes por lo que no reciben la ayuda del gobierno para pagar el 50 % de los salarios, lo cual es falso porque alcanza a empresas de hasta 800 empleados.

Artes Visuales

Trabajadores autoconvocades de las artes visuales realizaron el 24 de abril la convocatoria a un paro en forma de “apagón virtual” bajo el hashtag #AmorAlArteEsTrabajoNoPago, como una primera medida para la organización del sector. La acción consistió en que ese viernes no se subió contenido artístico, sino que se utilizaron las cuentas de redes sociales para denunciar la crítica situación que atraviesan y colocar los reclamos.

La cuarentena por la pandemia del covid-19 puso de manifiesto como nunca la precariedad enorme que comparten todes les trabajadores del arte. Las becas para proyectos son restrictivas e insuficientes, los contratos basura y las labores gratuitas son lo más corriente, situación que agrava la caída de los ingresos durante la cuarentena y contrasta las de las plataformas OTT como Spotify, Netflix o Flow, que lucran con la producción artística durante la pandemia.

Textiles

Las y los trabajadores de la fábrica textil Iberoamericana (Ramos Méjía, Buenos Aires), salieron a defender los ingresos que les permitan mantenerse en sus hogares y sostener a sus familias, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.

En medio de una olla popular instalada en las puertas de la fábrica, cuentan que más de 100 familias sufren irregularidades en el pago de sus salarios desde hace tres años. La situación se agravó hace dos meses cuando la patronal decidió desentenderse de esta elemental obligación y desde entonces no cobran sus salarios.

Textiles

Meir Lapidus, dueño de la textil Cladd de Villa Lynch, partido de San Martín (Buenos Aires), nuevamente es noticia por contar con total impunidad para violar la cuarentena. A fines de marzo el empresario fue noticia, ya que, tras regresar del exterior contagiado de coronavirus asistió a la fábrica violando el protocolo de aislamiento y mantuvo contacto sin ningún tipo de protección con distintos grupos de trabajadores que, a su vez, tienen relación directa con el resto del personal de la fábrica. Ahora, la empresa está trabajando con el pretexto de realizar insumos sanitarios, pero esto solo es una excusa para poder mantenerse activa: continúan con la producción habitual, que no tiene nada que ver con productos sanitarios.

Personal doméstico

Un reagrupamiento de 200 trabajadoras domésticas en Córdoba, ha comenzado a impulsar una coordinación de organización y acción con otros grupos en las provincias de Mendoza, Neuquén y Salta. En una primera iniciativa, este incipiente movimiento ha lanzado una juntada de firmas online que, en menos de cuatro días, recogió 400 adhesiones para reclamar contra despidos, descuentos, falta de registración o irregularidades en la misma.

Cristina Martínez, una de las voceras del movimiento, denunció que durante la cuarentena los empleadores han comenzado a modificar fraudulentamente la registración laboral, inscribiéndolas en la cuarta categoría (catalogada como de tareas esenciales por cuidado de menores y ancianos) para así obligarlas a cumplir tareas. Bajo amenazas de no pagar salarios o directamente despedirlas, coaccionan a las trabajadoras para que mientan en la declaración jurada y obtengan el Certificado Único de Circulación para asistir a los domicilios donde desempeñan las tareas.

Ferroviarios

El directorio de Trenes Argentinos ha decidido finalizar la cuarentena en los talleres de Escalada (Buenos Aires) sin siquiera fundamentar por qué los trabajadores de los mismos son esenciales ahora, luego de haber cumplido desde el 18 de marzo el aislamiento obligatorio.La empresa debería poner de manifiesto qué tareas son necesarias para garantizar el servicio y, sobre esa base, convocar únicamente a guardias mínimas rotativas para tareas de urgencia.

Pero el plan de Trenes Argentinos es levantar la cuarentena por completo. En los últimos días, hubo varios intentos de obligar a concurrir al 100% del personal del taller sin tener en cuenta ningún recaudo de higiene. Estos intentos resultaron fallidos solo por el masivo repudio de los compañeros a la medida arbitraria de la empresa que contó con la mirada cómplice de la Unión Ferroviaria (que, con el delegado del taller, llamaba a que "hay que hacerse la cabeza de acatar lo que dice la empresa".

Comercio

La cadena de kioscos Open 25 acaba de despedir entre 150 y 200 trabajadores que atendían algunos de los 500 kioscos que tiene la cadena en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, dejándolos así sin su fuente de ingresos en plena pandemia mundial. Los despidos se efectúan durante la vigencia del decreto de prohibición de despidos, y a pesar de haber facturado millones durante años, a costa de la salud de los trabajadores, pagándoles salarios de miseria que permitieron a la cadena expandirse rápidamente.

Pasteleros

Luego de una gran campaña de los trabajadores de fast food ante las suspensiones y recortes salariales, donde se difundieron declaraciones y denuncias a través de los hashtag y flyers en redes sociales, el sindicato de Pasteleros y las empresas se vieron obligadas a llegar a un acuerdo para contener al movimiento que se desarrollaba.

El intento de contener el movimiento de protesta no se ha logrado y difícilmente se logre, en primer lugar porque el arreglo representa un nuevo robo al bolsillo de los trabajadores. Con el aval del Ministerio de Trabajo –cuyo titular, Claudio Moroni, estuvo presente en la reunión-, y apoyándose en las “excepciones” contempladas en el decreto presidencial sobre despidos, no solo se quita nuevamente el presentismo a los trabajadores, sino que les recorta un 30% de los haberes que perciben habitualmente.

APP

Tras el paro internacional de repartidores del pasado miércoles 22 convocado por la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos Argentina (GUA), que tuvo un impacto muy grande en todo el mundo, desde estas agrupaciones convocaron a una asamblea nacional del sector para el miércoles 29, para discutir próximas acciones de lucha. La asamblea, que tendrá modalidad de videoconferencia, surge como resultado de un balance que hemos elaborado del paro por parte de ATR y GUA, entendiendo que es necesario el fortalecimiento de este movimiento. En ese mismo sentido, han llamado a todos los países a replicar las asambleas y reforzar una organización a nivel internacional.

Carne

En el transcurso del fin de semana pasado el sindicato de la carne, Fetsicara, convocó a asambleas informativas dado el brutal ataque patronal que están recibiendo los trabajadores. La lucha del Penta, y ahora también la del frigorífico La Huella, ambos pertenecientes a Ricardo Bruzzese, sumado a otros conflictos por casos de Coronavirus, colocan sobre la mesa la necesidad de que el gremio vaya a un plan de lucha nacional, para no permitir que continúe el avance patronal sobre las condiciones laborales y de salubridad. En otros frigoríficos se abrió una lucha por respetar la cuarentena y la desinfección a raíz del incremento de casos de covid-19 como en Federal, y en Ciaber (ex Finexcor).

Comercio

Carrefour (Tres de Febrero, Buenos Aires) Trabajadores armaron un petitorio por reducción de jornada laboral del 50% sin afectar salarios y por condiciones de seguridad sanitaria. Es en la localidad de Martín Coronado.

Neumático

En Fate (]San Fernando, Buenos Aires) se está retomando la producción. Reuniones del sindicato (Sutna) con la patronal y el Ministerio de Trabajo para garantizar producción mínima y condiciones de trabajo.

Perfumistas

La patronal de Tsu cosméticos (San Martí, Buenos Aires) no paga los salarios ni las cuotas de indemnizaciones a los trabajadores que fueron despedidos

Metalúrgicos

Siderca (Campana, Buenos Aires) Los obreros de la planta volvieron a trabajar sin que se cumplan los protocolos de seguridad por el coronavirus. Faltan elementos de higiene y ritmos de producción no permiten cumplir protocolo.

Metalúrgicos

El titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Orlando Castellani, confirmó que continúa con las negociaciones con los gremios de la actividad con el objetivo de pactar suspensiones con salarios recortados y que “aquellas empresas que están teniendo dificultades puedan acordar un baja de 30% en los salarios de los trabajadores inactivos para evitar despido”, argumentó. El dirigente patronal rescató la "muy buena relación" que tienen los empresarios con los sindicatos y se mostró confiado en que van a "llegar a algún entendimiento".

Automotriz

Toyota, Ford y Volkswagen (Zona Norte del Gran Buenos Aires). Suspensiones con una baja del 30% en los salarios acordada entre las patronales y las burocracias de la UOM y el Smata.

Empresas recuperadas

El 80% de las empresas y fábricas recuperadas están paralizadas y piden ayuda del Estado, según una nota de Infogremiales, donde se agrega que estas empresas generan más de 20 mil puestos de trabajo, que venían muy golpeadas de los cuatro años de gestión Cambiemos y que, hasta el momento, quedaron fuera de la ayuda estatal para enfrentar el parate que generó el Covd-19.

Molineros

La patronal del Molino Lagomarsino S.A, de Carlos Casares (Buenos Aires), le envió el viernes 24 de abril una notificación a sus empleados para informarles que quedan suspendidos, en principio, hasta el 10 de mayo. Son 34 los empleados afectados por la decisión de la firma que cobrarán el 50% de sus salarios durante ese período.

Construcción

El 24 de abril 70 trabajadores de la construcción recibieron telegramas de despido. Trabajan para la empresa Luciano S.A. en la construcción de un puente sobre el río Curi Leuvú, en la zona norte de Neuquén.

Vidrio

La patronal de la empresa del vidrio Cattorini (Quilmes, Buenos Aires) informó, a coro con los representantes del sindicato y de la Comisión Interna, que pagaría el 60% del salario a aquellos trabajadores que decidieran no concurrir a trabajar respetando el aislamiento, verdaderas suspensiones encubiertas. Sin embargo al momento del cobro de la quincena los compañeros se encontraron con que las sumas percibidas eran insignificantes y sin criterio alguno.

Aeronáuticos

La aerolínea LATAM comunicó por email a sus trabajadores un plan de retiro voluntario y licencias sin goce de sueldo. Para esto último, se contempla un período de entre 6 o 12 meses, en el que se mantendrán el pago de aportes sociales, de salud y beneficios en vuelos. En tanto que los retiros voluntarios se dividen en tres segmentos (según la antigüedad) y se considera la indemnización completa por los años de servicio, pero el resto de los beneficios aumenta de acuerdo al tiempo cumplido en la aerolínea.

Textiles

El viernes 24 de abril se dio conocer el acuerdo que celebró la Asociación Obrera Textil (AOT) con la cámara empresarial (FITA) que regiría, en principio, hasta el 30 de junio. Para las categorías A y B corresponderán una suma mensual no remunerativa de $17.000, C y D $18.000, E y F $19.000 y G y H $20.000. De conjunto implica un recorte salarial de bolsillo de más del 50%, lo que es verdaderamente inaceptable. La maniobra incluye también un intento por dividir a los trabajadores que hoy están en actividad, como consecuencia de las excepciones a la cuarentena, de aquellos que no lo están. Esto, porque la negociación solo abarcaría a los que no están trabajando y no afectaría a los que sí lo están. Los trabajadores de Textilana en asamblea (Mar del Plata) rechazaron los términos del acuerdo y están convocando a una concentración el lunes 27 de abril a las 11 hs. frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo.

Ceramistas

El Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (Soeco) denunció que, en medio de la pandemia, la empresa de cerámicos Cerro Negro les quitó a más de 400 trabajadores el 70% o más de la última quincena.

Gráficos

En la gráfica Ramón Chozas (Barracas, CABA), la patronal aprieta a los trabajadores para mantener abierta la fábrica a pesar de no hacer tareas esenciales. Les dió un permiso para circular falso. No respeta las licencias establecidas en el DNU, tampoco garantiza los elementos de seguridad e higiene. Trabajadores denuncian aprietes de la Federación Gráfica Bonaerenses para evitar los reclamos.

Juegos de Azar

Los bingos de Avellaneda y Florencio Varela, Buenos Aires (Rebisco, Kandico, Biyemas) rubricaron un acuerdo con el sindicato ALEARA el 20/4 con carácter retroactivo al 16/3 en los términos del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) tal como establece el DNU gubernamental, para aplicar suspensiones que llegan hasta el 50% del salario en carácter de compensación no remunerativa.

Carne

El Federal (Quilmes) se confirmó el fallecimiento de un trabajador por covid-19. Los compañeros pararon la faena en reclamo de la aplicación del protocolo. El municipio clausuró el frigorífico. Sin embargo la patronal retomó la faena apelando al apriete de los trabajadores, muchos de ellos en negro. Ante las denuncias, el dueño fue detenido.

Transporte

Autobuses Bs. As (líneas 5440-553, Lomas de Zamora, Buenos Aires) los trabajadores fueron al paro por deudas salariales y consiguieron que se les abone todo el salario.

Transporte

Empresa San Vicente (Almirante Brown, Buenos Aires): los choferes pagan de su bolsillo los elementos de protección. La patronal no respetó las licencias a los compañeros pertenecientes a los sectores de riesgo.

Transporte

En la Línea 266 (Lomas de Zamora, Buenos Aires): un chofer contagiado. Sin embargo, el Grupo Villa Galicia, se niega a aplicar el protocolo de emergencia y se niegan a poner en cuarentena a sus compañeros, que estuvieron en contacto con él. Luego de una breve desinfección, siguen en funcionamiento todas las líneas.

Ferroviarios

Ferrosur, la patronal del Grupo Camargo Correa (Buenos Aires, Río Negro y Neuquén) -1200 trabajadores- solicitó un Preventivo de Crisis (PPC) para habilitar suspensiones que, sin embargo, ya puso en marcha abonando el 70% de los salarios. El Estado participa con el 16% de las acciones por lo tanto es corresponsable directo de esta maniobra. La Unión Ferroviaria posee un 4% de esas acciones y un representante en el directorio.

Ferroviarios

La tercerizada Edimat, en cuarentena, no abona los salarios de los 80 trabajadores de vía y obras. (FFCC Roca).

Ferroviarios

La tercerizada Montelec (FFCC Roca), dedicada a la instalación del cableado del sistema ATS (para frenar las formaciones en situación de peligro) suspendió a 25 trabajadores alegando “razones de fuerza mayor” sin cobro de salarios.

Ferroviarios

Hubo casos sospechosos de covid-19 en la estación Llavallol (Buenos Aires) y en los talleres de Boulogne (Buenos Aires), del ferrocarril Belgrano Norte y Trenes Argentinos no aplicó el protocolo de cuarentena en ninguno de los dos casos.

Ferroviarios

En la línea Roca, Trenes Argentinos proveyó alcohol en gel vencido. Tras la denuncia de parte de los trabajadores dos responsables del área seguridad e higiene fueron apartados.

Ferroviarios

En la empresa MCM (FF.CC. Roca, CABA), personal tercerizado resolvió en asamblea realizada en la estación Constitución, un cese de actividades hasta que la patronal proveyera elementos de seguridad e higiene. La burocracia de la Unión Ferroviaria, de Sasia, intentó desactivar el reclamo con amenazas de separarlos del servicio. Una medida de fuerza similar llevaron adelante los trabajadores de la tercerizada de seguridad Murata en los ferrocarriles Mitre y San Martín, Murata no respeta las licencias de los trabajadores comprendidos dentro de los sectores de riesgo. En el San Martín hubo 7 despidos en represalia a los reclamos.

Portuarios

Desgarrador audio de un trabajador portuario contagiado por coronavirus en Santa Fe. Entre el reporte del compañero al respecto de su estado de salud y el testeo pasaron 10 días, a eso refiere cuando denuncia "seguí, seguí y seguí". En ese lapso, donde fue empujado a ir a trabajar debido a la inacción del centro médico que debía atenderlo, contagió a otros portuarios. El CREM es el centro médico de los trabajadores portuarios, que dejó desatendido a un trabajador con síntomas que forma parte de una población trabajadora en riesgo, porque está directamente expuesta al contacto con barcos extranjeros que recalan en el río Paraná.

Comercio

Carrefour Pilar (Buenos Aires) expone a sus trabajadores y a la-comunidad de la zona al coronavirus. La empresa desinfectó superficialmente luego de la confirmación del caso de un repositor contagiado. Reabrió antes de cumplir los 14 días de cuarentena y está funcionando. Ya se confirmó el cuarto contagio entre sus trabajadores.

Plásticos

La fábrica de cables eléctricos IMSA (Merlo, Bs.As.) se encuentra entre los sectores exceptuados para producir. Están convocando a un 20% del plantel para cubrir "pedidos" con los que previamente la empresa se había comprometido. El resto de los trabajadores que no están concurriendo a la fábrica denuncian una rebaja salarial de hecho, porque sólo cobran por la hora básica (con descuentos de adicionales y bonificaciones, como el presentismo). En este sentido, IMSA se adelantó al acuerdo de salarios a la baja que Caló daba por cerrada la semana pasada, y ya rebajó el salario real de bolsillo de sus trabajadores.

Vidrio

En la empresa del vidrio Cattorini (Quilmes, Bs.As.) los trabajadores no cobraron la última quincena, solo recibieron un adelanto pequeño en forma diferenciada y poco clara. Las condiciones de trabajo son pésimas. La empresa sigue produciendo envases de cervezas, Nada esencial en épocas de pandemia.

Plásticos

En Uniplast (Florencio Varela, Bs. As.) los trabajadores se negaron a tomar tareas frente a la ausencia de elementos de seguridad e higiene. El sindicato, la UOYEP, a pesar de este cuadro, que recorre todo el gremio, se declaró oficialmente en cuarenta.

Plásticos

En las empresas de plásticos Tubos Tigre y Kromberg, (Parque industrial de Pilar, Bs.As.) se recortaron los salarios y los adicionales.

Prensa y gráficos

Diario Popular (Avellaneda, Bs. As) mantiene una deuda salarial con los trabajadores.

Gráficos

En la gráfica Aluex (Tortuguitas) patronal no respetó el aislamiento de uno de los gerentes provenientes de España, quien recorrió la planta los días posteriores a su llegada sin respetar la cuarentena obligatoria y exponiendo a todo el personal de la planta. Los trabajadores exigieron condiciones de trabajos adecuadas frente a esta desidia patronal.

Gráficos

La gráfica Ipesa anunció el cierre de su planta impresora en Barracas.

Gráficos

La gráfica Morvillo (CABA) abonó solo el 50% del salario en tiempo y forma y un 15% diez días más tarde. El 35% restante, al momento de escribir este texto, no está confirmado.

Portuarios

En el Puerto de Buenos Aires: a mediados de marzo, los trabajadores del las terminales 1, 2 y 3 del se negaron a tomar tareas ante la inexistencia de un protocolo de seguridad e higiene y elementos de protección. A pesar de haber un caso de covid-19 confirmado, aún no se aplica el protocolo en todo el puerto.

Portuarios

En la Terminal Zárate (Buenos Aires) se confirmó un caso positivo de covid-19. La patronal reinició las tareas antes de confirmar el diagnóstico exponiendo al resto de los trabajadores y sin tomar las debidas medidas de seguridad.

Metalúrgicos

Siderca Campana, Techint no respetó las licencias al personal pertenecientes a los sectores de riesgo al comienzo de la cuarentena y pretendió seguir produciendo todas las líneas durante el aislamiento.

Metalúrgicos

En la fábrica de cocinas Calorex (Haedo, Bs. As ) las suspensiones vienen desde diciembre pasado. Cobraron $5.000 del salario de febrero y nada del mes de marzo.

Metalúrgicos

La fundición San Cayetano (Pque Industrial Alte. Brown, Bs. As), subsidiaria del grupo Techint, pagó el 70% de la primera quincena de abril y el resto en cuotas hasta el 15 de mayo. El cobro de la segunda quincena es incierto.

Metalúrgicos

La metalúrgica Ball (Pque. Industrial Alte. Brown, Bs. As.) dedicada a la fabricación de latas de cerveza violenta la cuarentena aduciendo su relación con la rama alimenticia aunque su producción no tiene nada de esencial.

Comercio

Una trabajadora del supermercado La Anónima (Ushuaia, Tierra del Fuego) dio positivo para el COVID 19, asistió a trabajar, tuvo contactos con compañeras y compañeros, y la patronal nunca les informó a los trabajadores sobre la situación. Intentó ocultar el hecho cerrando y desinfectando la sucursal durante un día. Desidia patronal que pone en riesgo la salud de todos los trabajadores y clientes.

Estacioneros

A los trabajadores de las estaciones de servicio de Villa María (Córdoba) en muchos casos se les adelantan vacaciones en tiempo de cuarentena, y hay reducción de horas laborales y suspensiones sin goce de sueldo.

Juegos de Azar

Trabajadores de las salas de entretenimiento y juegos de azar de Villa María (Córdoba) no cobraron sus haberes en tiempo y forma. Con el cierre de los espacios públicos, los trabajadores del bingo fueron suspendidos, cobrando el salario fuera de término y solo el 50%, sin fecha cierta del desembolso de la otra parte del salario.

Textiles

Los trabajadores de Bed Time tienen ocupada la planta. La comisión interna de BedTime (ex Sealy, Tigre, Buenos Aires) denunció que la patronal de esta empresa de colchones y sommiers no pagó los haberes de marzo que se adeudaban y que la gerencia les informó que quiere realizar una reestructuración de la empresa, con reducciones salariales del 50%, pretende obligar a los trabajadores a cubrir las vacantes de los compañeros licenciados por pertenecer a grupos de riesgos y despedir al 45% de la planta, lo que alcanzaría a un total de 70 trabajadores del sector de producción.

Mineros

Más de 100 trabajadores de la empresa Mogetta, contratista de la empresa multinacional Livent, que explota litio en el Salar del Hombre Muerto en (Antofagasta de la Sierra, Catamarca) fueron notificados por whatsapp que cesaban en su vinculación con la empresa. Con estos ya son 800 los despidos en medio de la cuarentena vinculados a la empresa Livent en la provincia.

Metalúrgicos

Metalsa, (Gral. Pacheco, Tigre, Buenos Aires) anunció un plan de suspensiones con rebajas del 30 % en los salarios. Metalsa es parte del grupo Proeza, una empresa de capitales mexicanos dueña de las firmas Citrofrut (agroindustrial), Astrum (tecnología satelital y de alta comunicación) y Areya (negocios inmobiliarios). Cuenta con el monopolio de los chasis, que produce para las camionetas de Ford, Volkswagen y Toyota. El ajuste del salario y las suspensiones se están realizando con el aval de los delegados de la fábrica, vinculados a la burocracia de la UOM.