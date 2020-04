Administración Tributaria Mendoza: salario a “préstamo” para los trabajadores

Los trabajadores de la ATM (Administración Tributaria Mendoza) se encuentran en conflicto desde hace más de una semana -21/4- al ser notificados de que no percibirían el ítem “Fondo Estímulo” con los haberes de abril. El día jueves circuló extraoficialmente la noticia de que se pagaría el 43% de este ítem por planilla suplementaria a cuenta de futuros “Fondo Estímulo”, es decir un préstamo que será descontado en cuotas en los próximos meses.

El “Fondo Estímulo” está determinado por las metas de recaudación mensual que fija el organismo y representa el 60% del sueldo. Es decir que un trabajador que cobró en marzo $30.000, recibiría sólo $12.000 en abril. Un salario por debajo de la línea de indigencia. Desde el Sitea (Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados) denuncian que “la noticia de recorte del salario ha indignado sobre todo porque desde la cúpula del organismo encargado de la recaudación no se tomaron medidas ni se realizaron acciones para lograr el pago de los impuestos. No se habilitó a la mayoría de los trabajadores el sistema para realizar home office, no se habilitaron bocas electrónicas de pago, ni facilidades para los que sí puedan afrontar los compromisos fiscales.”

La estafa es total. La meta de recaudación debe ser fijada y publicada en el Boletín Oficial en los primeros 5 días del mes en cuestión. Sin embargo, la meta de marzo (la que se liquida ahora) fue fijada el día 1 de abril. Es decir que la fijaron “con el diario del lunes”, ya conociendo el resultado.

Defender el salario como a una trinchera

Los salarios están siendo la variable de ajuste en todos lados, ya sea con recorte de ítems como en este caso o a través del congelamiento salarial frente a una inflación galopante. Los empresarios mendocinos salen a pedirle al gobernador Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos) recortes a los estatales, pero esto ya ocurre hace rato. Mientras los trabajadores pagamos los platos rotos de la cuarentena, el gobierno sigue pagando millones de deuda externa.

Desde el Sitea, quienes tienen mayor representación en el sector, han denunciado este atropello hacia adentro y hacia afuera, se presentó un amparo en la Justicia y se están juntando firmas de apoyo. Mientras tanto la patronal intenta apaciguar los ánimos a través de sus punteros de ATE, entre extorsiones y falsas promesas.

La acción directa se ha mostrado como la única forma de defender la vida de las familias trabajadoras. Así lo demuestran las trabajadoras y trabajadores precarizados de la salud y los compañeros municipales. Llamamos a impulsar las asambleas, así sean virtuales, para debatir y organizar los reclamos, y que estas elijan representantes que participen en todas las negociaciones con mandato. Basta de ajuste.