Rebajas salariales en Aerolíneas Argentina

De manera solapada y sin anuncios rimbombantes, Aerolíneas Argentinas está realizando una de las rebajas salariales más importantes de toda su historia. Ocurre que el salario de la gran mayoría de sus trabajadores está conformado por todo tipo de adicionales que se cobran por el cumplimiento de ciertas tareas, que en el marco del parate generalizado de la industria aeronáutica, no se están realizando. En algunos casos, el cobro de esos adicionales llega a representar más del 50% del básico.

En el caso de los pilotos, la empresa anunció la semana pasada que no cobrarán los que cumplen funciones de coordinadores de instrucción, instructores e inspectores. Este anuncio vino después del descuento realizado en los haberes de marzo por las horas de vuelo no realizadas.

Entre los técnicos, la situación es dramática. Un porcentaje significativo de su salario está conformado por distintos rubros, como rodaje de motores, trabajo de línea (por realizar tareas a la intemperie), trabajo en pista, cambios de turno, presentismo, etc. Todos rubros que la empresa no tiene la voluntad de pagar al personal que no estuvo concurriendo a sus lugares de trabajo, por el aislamiento obligatorio. A esto se suma que sí cobrarán estos adicionales e incluso un bono los que sí estuvieron concurriendo, abriendo una brecha salarial importante entre los trabajadores.

El tema de la incorporación de los rubros al básico es una denuncia histórica que realizamos desde la oposición antiburocrática, un reclamo que nunca fue tomado por la dirección del sindicato y que incluso fue utilizado por ellos para todo tipo de manejos prebendarios.

Una situación similar viven los tripulantes de cabina agrupados en AAA, quienes en la mayoría de los casos cobrarán el sueldo básico, ya que no tienen computadas horas de vuelo.

Estos recortes salariales se suman a que ni siquiera está resuelta la paritaria 2018-2019, ya ni hablar de la 2019-2020 que ni se empezó a discutir, pero que tuvo que haber sido firmada en octubre del año pasado.

Más grave aún es la situación de las tercerizadas. En el caso de la empresa de seguridad GPS hubo despidos de activistas, los cuales lograron ser revertidos mediante la lucha de los compañeros. En Gate Gourmet y Flykitchen (proveedoras de catering) hubo despidos, rebajas salariales del básico y adelantamientos de vacaciones y todo indica que esa situación se profundizará.

Las burocracias sindicales que están al frente de los distintos sindicatos aeronáuticos, no están haciendo nada frente a los despidos en las tercerizadas y los ataques al salario. Desde hace semanas sólo hablan del “heroísmo” de los trabajadores del sector y se sacan fotos haciendo demagogia con los vuelos de repatriación o de carga de material sanitario, pero ni de casualidad aprovechan esas situaciones para exponer la problemática de los aeronáuticos o denunciar los severos problemas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, siendo que ya se han confirmado en estos días 13 casos de coronavirus de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que trabaja en Ezeiza.

En un país donde en este escenario de crisis no se han tocado las grandes fortunas, las ganancias de los bancos, de las grandes mineras, petroleras, de las patronales agrarias, etc., no podemos permitir que la variable de ajuste sea nuestro salario.

Frente a este cuadro que continuará por largos meses, planteamos el cobro íntegro del salario conformado con anterioridad al estallido de la pandemia y llamamos a realizar a asambleas por sector (puede ser en formato virtual para los que no estén concurriendo a sus lugares de trabajo) para discutir una salida de los trabajadores a la crisis y un plan de acción para concretarla.