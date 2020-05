Neuquén: los mineros obligan a la empresa a pagar los salarios

Que no pasen las suspensiones, ni las rebajas salariales, ni el vaciamiento.

Los mineros de Andacollo han logrado arrancar a la empresa Trident el compromiso de pagar los salarios adeudados de marzo este lunes 4 de mayo. Ello gracias a la enorme lucha que el miércoles 29 conmovió a la provincia, luego de que tras horas de viaje y superando todos los retenes policiales los mineros se apostaron en Casa de Gobierno de Neuquén.

El acta se firmó tras una reunión en la fiscalía de Estado, dirigida por el fiscal José Gerez, con la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, representantes de Cormine (ente estatal de minería provincial) y de la empresa.

El acuerdo tiene cinco puntos. El primero, fija el pago de los salarios de marzo el lunes 4 de mayo. El segundo, “continuar con la revisión y redacción del convenio respecto a los meses de abril, mayo, junio, en los términos previamente hablados y en los términos del artículo 223 bis”. El tercero, que los representantes de Cormine y el gobierno establecerán sanciones a la empresa en caso de incumplimiento del acta. El cuarto, dispone que la empresa se abstendrá de iniciar acciones penales contra los obreros. Y el quinto, establece que el sindicato minero Aoma someterá a una asamblea de trabajadores la aprobación del acta, pero deja inscripto que se levantarán las medidas de fuerza.

Que el ámbito de resolución del conflicto haya pasado a ser la Justicia implica que la negociación se realiza ahora con la presión de que a falta de acuerdo aumentan las amenazas de sanciones penales.

El pago de los salarios a la totalidad de los obreros es un punto importante, teniendo en cuenta las maniobras y las dilaciones patronales. Sin embargo, hacia adelante es muy negativo el punto 2, porque en base al artículo 223 bis la empresa se encuentra habilitada a efectuar suspensiones con rebajas salariales, por “causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o de fuerza mayor”. Pero, ¿acaso esto se aplica a la situación de la minería de Trindent y la minería?

La minera se encuentra dentro de las actividades exceptuadas de la cuarentena, por lo que no pude aducirse una disminución del trabajo. En segundo lugar, el oro es un mineral cuya cotización internacional está en alza, y no cayó su comercialización. La pandemia no puede ser considerada un factor de fuerza mayor que afecte la situación de la empresa. Que las relaciones laborales de aquí en adelante se enmarquen en base al artículo 223 bis es una burda maniobra patronal que hay que rechazar.

La lucha de los mineros de Andacollo ha escrito su página en las grandes luchas de la provincia. La ocupación de la mina, los cortes de ruta, la ocupación del municipio, la incautación de maquinaria y de vehículos para el traslado de cientos de kilómetros, reflejaron una voluntad de hierro para defender el trabajo y el salario. Con esa misma fuerza, deben ser rechazadas por la asamblea las suspensiones, las rebajas salariales y el vaciamiento.

El Partido Obrero saluda y acompaña la lucha de los obreros y sus familias.