El gobierno de Córdoba despide trabajadores de la salud mental

La Asociación Civil Programa del Sol dio a conocer, por medio de una denuncia en su página web, que el gobierno de Córdoba rescindió el convenio de trabajo que la mencionada asociación mantenía con la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Por este motivo, cinco trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Vale decir que se deja sin trabajo a quienes realizaban tareas de prevención territorial en los barrios Estación Flores, Villa Adela y Yapeyú, de la ciudad de Córdoba.

Desde el gobierno se instó a que cesaran de manera inmediata todas las actividades que se hubieren comenzado a ejecutar con motivo del mencionado programa. De esta forma, “se cortan de manera abrupta procesos de trabajo que se vienen sosteniendo en los barrios desde hace dos años y medio, lo que implica desconocer derechos de ésta población en situación de vulnerabilidad […] diezmado su derecho al acceso a la salud mental, desconociendo también la necesidad de abordajes con base territorial como lo reconoce la Ley de Salud Mental N° 26.657”, afirman las y los trabajadores en un comunicado desde su página de Facebook

A la vez que clarifican: “Aunque el cese del convenio no lo explicita, esto sucede casualmente a posteriori de nuestra decisión de no participar en la campaña de vacunación que se estaba organizando desde el Ministerio de Salud, ya que no se garantizaban los elementos de protección indispensables para la pandemia que estamos atravesando, el objetivo de nuestra participación no estaba claro (ya que no poseemos las herramientas o los conocimientos específicos), ni se respetaban las condiciones de nuestro convenio”, afirman las y los trabajadores.

Además dan a conocer que “había situaciones particulares de integrantes del equipo que solicitamos sean tenidas en cuenta (cuestiones de salud, madres a cargo de hijos menores, posibilidad de resultar doble vector de contagio por realizar tareas en Bower, etc.) La respuesta fue que no se contemplarían particularidades, y qué más allá del objetivo de nuestro convenio, la «orden» era realizar la Campaña. Como institución no participamos porque decidimos priorizar la salud de nuestros compañeros y las comunidades con quienes trabajamos evitando una circulación innecesaria” expresan en el mencionado comunicado.

Esta situación es consecuencia de una política deliberada del gobierno de Schiaretti de atacar sistemáticamente a las áreas ligadas a la salud mental. Tal como se demuestra también con el cierre del centro de salud mental en Villa el Libertador, el vaciamiento en el Hospital Colonia Santa María en Punilla y la situación general de precarización que sufren los trabajadores del área. Esto pone en evidencia una vez más que la salud mental es una de las áreas más golpeadas por la crisis que afecta al conjunto del sistema sanitario, y que se puso de mayor relieve con la expansión del coronavirus.

Rechazamos las políticas de vaciamiento y recortes del gobierno de Córdoba. Exigimos que se dé marcha atrás con la baja del convenio entre la secretaría de adicciones y el Programa del Sol, y con las desvinculaciones que se dieron en los últimos días en esta secretaría. Inmediato aumento de presupuesto, centralización del sistema de salud, y condiciones de salubridad e higiene para todo el personal. Que no se siga avanzando en detrimento de áreas centrales de la salud y se garantice la accesibilidad a derechos humanos fundamentales de toda la población.