Paro de choferes de varias líneas por un brutal hecho de inseguridad en la línea 188

Las seis líneas de la empresa Larrazabal están paradas en reclamos de medidas urgentes.

La reacción de los choferes de la línea 188, luego de que un chofer de la misma fuera apuñalado en medio de un robo cuando prestaba servicio, es acompañada por el paro en las otras líneas: la 20, 117, 161, 421 y 514, todas pertenecientes a la empresa que integra el grupo Dota.

El hecho ocurrido en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, lejos de ser el primero que tiene como víctimas a choferes, vuelve a poner de manifiesto la desprotección de los trabajadores y la vigencia del reclamo de la instalación inmediata de cabinas de seguridad en cada coche.

Las declaraciones del padre de Diego Quintana, el chofer herido, son elocuentes “Es un gran dolor. Tengo 29 años de chofer y estoy decepcionado. No nos cuida nadie. Nos siguen matando. Mi hijo tiene 32 años, tres chicos y tuvo suerte. Cuando me mandaron la foto parecía muerto. Hoy, no llevamos plata y nos siguen cortando los dedos. El gremio no hace nada. 80 mil afiliados y no los cuida nadie” (Infobae 5/5)

En el cuadro de la pandemia, la instalación de las cabinas tendría una doble función, ya que no sólo evitarían las agresiones como ésta, sino que además mantendría aislados a los choferes limitando las posibilidades de contagio, mientras que siguen realizando sus tareas esenciales.

En 2018, frente al asesinato del chofer Miguel Alcaraz de la línea 620, la diputada nacional Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y el Partido Obrero, presentó un proyecto de ley en el Congreso para que se instalen dichas cabinas de blindaje, para que se proteja a los choferes en todas las líneas de colectivos del país, y que se conforme una comisión de control integrada por trabajadores electos que verifique su cumplimiento. Una resolución del 2008 de la Secretaría de Transporte de la Nación disponía la instalación de las cabinas, pero no se cumplió debido, fundamentalmente, a que los sucesivos gobiernos no quieren tocar los intereses de los grandes pulpos del transporte, que se niegan a realizar cualquier inversión orientada a garantizar la seguridad laboral de los choferes. Más grave aún, las patronales están avanzando con recortes salariales en el marco de la cuarentena

La UTA debe tomar medidas de conjunto para reclamar la instalación de dichas cabinas, junto al pago de salarios íntegros para todos los choferes del país, y abandonar su rol de vocera de las patronales exigiendo más subsidios para las empresas. Para los trabajadores esenciales, como para todos los trabajadores, lo esencial es la seguridad laboral y los salarios.