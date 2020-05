CABA: por qué los trabajadores de la salud deben rechazar la emergencia económica de Larreta

Este jueves a las 11 hs. nos movilizamos a la Legislatura contra el pago en cuotas y el congelamiento salarial.

Este jueves el gobierno de Larreta se propone votar en la Legislatura un enorme ataque a los trabajadores municipales. El punto más controvertido es el pago escalonado del salario, sin antecedentes en la Ciudad. A las cuotas se suman: congelamiento salarial -descartando futuros aumentos ante una inflación que se proyecta al 50%-, congelamiento de la planta -lo que va a redundar en faltante de personal, mayor sobrecarga y flexibilización laboral- y la posibilidad de no renovar contratos, lo que anticipa despidos de los municipales más precarizados. En resumen, con la “ley de emergencia económica” asistimos a una tentativa de pasarle la factura de la crisis, agravada por la pandemia, a los salarios, los puestos de trabajo y sus condiciones.

El pago escalonado alcanzaría al 75% de los municipales, exceptuando solo a quienes ganan menos de $42.000 y a trabajadores de la salud. El proyecto no altera, sin embargo, la miseria salarial y la precarización laboral que se vienen denunciando en las crecientes luchas de hospitales y centros de salud. Sus trabajadores cobrarán lo mismo hasta junio, mientras el magro bono del gobierno nacional llega tarde y no a todos. La dotación de EPP sigue fallando en adecuación y disponibilidad, mientras Larreta compra barbijos vencidos y a sobreprecio. Para colmo, en sanidad se rebajan salarios médicos y de enfermería hasta un 25%, lo que prefigura que la excepción para salud del congelamiento salarial puede no durar mucho.

Los voceros de Larreta se justifican con que su proyecto es menos severo que el 25% de recorte salarial acordado por el gobierno nacional, la CGT y la UIA para trabajadores no esenciales. Pero no hacen más que confesar que se inspiran en una política antisalarial. Esos voceros dicen también que el escalonamiento es “por las dudas”, pero de lo que no hay dudas es que a los bancos y a los especuladores inmobiliarios no se los toca. Por eso rechazan el proyecto presentado por el legislador Gabriel Solano del FIT-PO para aumentar impuestos a los verdaderos privilegiados y siguen pagando en regla la deuda de la Ciudad y los millonarios subsidios a la iglesia. Unos y otros suscriben el planteo de que los trabajadores tienen que pagar la crisis.

Desde la asamblea de residentes y concurrentes de CABA se está impulsado a una jornada de lucha en los Hospitales y una movilización a la Legislatura, a la que adhieren sectores de salud. En esta línea se pronunciaron asambleas de trabajadores de hospitales (Piñero), la asamblea de residentes y concurrentes del Santojanni, la APSS (trabajo social), la gremial médica de la AMM Sardá, la ALE (Asociación de Licenciados de Enfermería) y diferentes Juntas Internas de ATE (Garrahan, Udaondo, Argerich, Zubizarreta) en un marco de inacción del Consejo Directivo de ATE Capital, que atiende más la presión del gobierno nacional que la de sus propias bases. Por su parte, Sutecba tuvo que rechazar el proyecto de emergencia económica, pero sin ninguna medida para frenarlo, mostrando que no saca los pies del plato del acuerdo general con Larreta.

No resulta indiferente lo que pase este jueves en la Legislatura. Si se aprueba sin reacción el proyecto de Larreta, será más difícil imponer los reclamos de los trabajadores de la salud. Si lo frenamos, se potencia la organización por aumento salarial de emergencia, EPP, testeos masivos, salario para concurrentes, pase a planta para residentes y reconocimiento profesional para enfermería. Son reclamos urgentes cuando la precarización laboral expone a más contagios. Este jueves vamos a la Legislatura, con la protección y la distancia adecuadas, en defensa del salario municipal y nuestras reivindicaciones. En los hospitales y centros de salud, que se sienta el reclamo con ruidazos y acciones de protesta.