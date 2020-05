Frigoríficos Penta: los trabajadores siguen sin cobrar su salario

El empresario Ricardo Bruzzese amenaza de muerte.

El conflicto de Penta cumple más de un mes y medio, con 240 trabajadores sin cobrar las tres quincenas correspondientes. La empresa se maneja a su antojo desconociendo la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo Nacional, y luego otra conciliación dictada por la cartera bonaerense.

El argumento patronal para no pagar salarios y cerrar la planta fue en un comienzo que no había faena y que presentaron un preventivo de crisis, sin embargo esto no tiene ningún sustento. La patronal busca liquidar la organización sindical interna, el mismo empresario carnicero Ricardo Bruzzese explicitó que reabriría solo si quedan afuera los delegados y 20 trabajadores.

Las reuniones con el gobierno y distintos ministerios, en las que no se toman medidas concretas a favor de los trabajadores, favorecen el plan de desgaste de la lucha que impulsa la patronal. Quieren cansar a estos trabajadores con hambre y dilaciones, sin embargo la olla popular realizada el primero de mayo en puerta de la planta mostró la fuerza que mantienen los compañeros. La promesa de una “ayuda” monetaria por parte del gobierno no es efectivizó luego de dos semanas. Alberto Fernández, Mayra Mendoza y Axel Kicillof se llenan la boca hablando de que serán duros con los empresarios, que no se va a permitir que “se hagan los vivos”, pero Bruzzese sigue facturando con sus otros frigoríficos, mientras no se conoce ninguna medida contra este empresario que rompe la cuarentena paralizando una planta esencial y empujando a 240 trabajadores a un conflicto en medio de la pandemia.

Repudiemos el accionar mafioso de Bruzzese

A confesión de parte relevo de pruebas: Bruzzese publicó en sus redes sociales una amenaza contra los trabajadores del frigorífico que reclaman legítimamente por sus puestos de trabajo y sus salarios: “si vamos a pelear, sepan que es a muerte y estoy dispuesto a morir. Pero el que me enfrente también debe estarlo”.

Es una amenaza pública inadmisible a todos los compañeros que están peleando por sus puestos trabajos, al cuerpo de delegados, al sindicato y a cada empleado de los demás frigoríficos de los cuales es dueño. Bruzzese eleva la apuesta contra los trabajadores con el sello de la mafia. Esto requiere una firme respuesta de todas las organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos, con un pronunciamiento de repudio a este mafioso que actúa impunemente, y así se lo propondremos a los trabajadores desde la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero.

La doble vara del gobierno se expresa en su pasividad ante la ruptura de la esencialidad de la actividad de Penta por parte de la patronal, mientras se han detenido centenares de personas con este argumento, e incluso la ejecución del ciberpatrullaje con el que atropella las libertades de expresión, pero hace la vista gorda frente a las amenazas de Bruzzese. La permisividad abre paso a todo un ataque antisindical. Hacemos responsable a Fernández, Kicillof, Berni y Mayra Mendoza de lo que pueda ocurrir. La represión policial junto a la acción de la patota alojada al interior del frigorífico fue un hecho que debe alertar y cobra aún más relevancia frente a estas amenazas.

Plan de lucha de todo el gremio para ganar

Los trabajadores del Penta pueden ganar, están firmes en su lucha. Es necesario poner en movimiento toda la fuerza de los trabajadores de la carne, por ello está planteado que se convoquen asambleas que deliberen y resuelvan un plan de lucha nacional, con paros progresivos, dándole continuidad al último paro de 24hs, para reclamar el pago íntegro de los salarios adeudados, por la reapertura de la planta con todos los trabajadores adentro y por todas las demandas salariales y sanitarias en todos los frigoríficos. La apertura de los libros contables de Penta y los otros dos frigoríficos de Bruzzese bajo el control de una comisión electa por los trabajadores debe poner de manifiesto la espalda económica del presidente de la cámara patronal, dejando a la luz los planes antisindicales de este lock out.

El ataque patronal en Penta se da en un marco de reducciones salariales, despidos, mientras avanzan en el levantamiento de la cuarentena a costa de la salud y la vida de los trabajadores, y las patronales embolsan enormes subsidios con el pago de 50% de los salarios por parte del gobierno con plata de la Anses. Pero del otro lado surgen nuevas luchas de los trabajadores como los textiles, los mineros de Andacollo, la ocupación de Bed Tima y los trabajadores de la salud; los obreros de Penta fueron de los primeros en salir a luchar en la cuarentena y aún se mantienen de pie. Más que nunca a estas mafias patronales debemos responder con los métodos de la clase obrera.