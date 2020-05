Luján: a pesar de los casos de Covid-19, Alacor-Zupay insiste con seguir produciendo

La reacción de los trabajadores ante la confirmación dos casos de Covid-19 en la fábrica alimenticia Alacor - Zupay, ubicada en la localidad de Open Door, había obligado a suspender la actividad en la planta y realizar una desinfección. Esto, a pesar de que la patronal amenazaba con despidos o recortes de salarios si no concurrían a trabajar.

Días después, el martes 5, la Alacor citó a 40 operarios y al delegado del pueblo para transmitirles que retomarían normalmente la producción. Ante esta actitud negligente de la empresa, el miembro de la directiva provincial del sindicato de la Alimentación (STIA) y ex trabajador de la propia Zupay, Mario Miroglio, declaró que “quienes no estuvieron en contacto con la paciente de 22 años, seguirán trabajando. Ya están armando turnos espaciados, para evitar que se aglomere la gente en los vestuarios. Quién tiene miedo y no quiere venir a trabajar, se le va a dar un permiso sin goce de sueldo. El jefe de planta hace 18 días que no viene. Ayer nos juntamos con el Municipio y sacamos cuentas, no estuvo en contacto con otros trabajadores” (Ladran Sancho, 5/5).

Es decir que el sindicato está más preocupado por sostener los negocios de la patronal, a costa de la salud de los obreros.

Desde el Partido Obrero de Luján reclamamos que se garantice el efectivo aislamiento de la totalidad de los trabajadores de Alacor, sin recortes salariales ni despidos. También exigimos que se asegure cobertura sanitaria para los mismos.