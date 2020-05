Hospital Oller (San Francisco Solano): asamblea y movilización por salarios y bioseguridad

El pasado lunes 4 de mayo trabajadores de todos los sectores del nosocomio municipal gestionaron una asamblea, en reclamo de salarios adeudados y mejoras en las condiciones de seguridad e higiene urgentes en medio de la pandemia del Covid-19 y dengue. Dentro de sus resoluciones, votaron una movilización a la Secretaría de Hacienda de Quilmes, que efectuaron al día siguiente. Con aplausos no se para la olla: los héroes se organizan y comienzan a ganar las calles las calles.

Mendoza - Molina: dos precarizadores

Hoy el salario promedio en el Oller se ubica por debajo de la línea de pobreza e indigencia, rondando los $15.000. Sumado a la falta de personal, y explotando el trabajo tercerizado, residente, monotributista y cooperativista, la gestión ultra-K de Mayra Mendoza, al igual que su anterior intendente (el cocinero macrista Martiniano Molina), mantiene un régimen de alta precarización, que pone en serio riesgo las condiciones de trabajo y el salario de sus empleados sanitarios.

Los municipales de Solano reclaman el abono del adelante paritario del mes de marzo y que se mantenga en los meses subsiguientes. Agregan como pliego, el depósito en abril de los $5.000 decretado como bono al personal de la salud, por el gobierno nacional. Sumándole la entrega de productos básicos para la protección del coronavirus. “Los barbijos son una mierda”, exclamó en la asamblea uno de los oradores, refiriéndose a los elementos que les entregan.

A este contexto catastrófico se debe agregar que el partido de Quilmes ocupa el primer puesto con la mayor cantidad de infectados de dengue enla región cuarta del conurbano bonaerense, con 339 casos. Enfermedad muy difícil de tratar sin productos como antifebriles, analgésicos y sueros, altamente reclamados por sus trabajadores.

Como parte de las medidas de lucha, el martes 5 de mayo, médicos, enfermeros, auxiliares y personal de limpieza y mantenimiento del hospital se movilizaron a la Secretaria de Hacienda del municipio. Al no obtener compromisos claros por parte del ejecutivo pejotista, resolvieron mantenerse en estado de asamblea permanente.

Un programa de los trabajadores

Nos solidarizamos con el reclamo y lucha de los municipales de Solano. Exigimos el inmediato pago de los salarios adeudados. Salario básico igual a la canasta básica, indexado por inflación, devaluación y tarifazos.

Pase a planta permanente y contratación de personal en todos los sectores y centros de salud. Basta de precarización y flexibilización laboral y salarial.

Entrega de productos de protección y atención del Covid-19 y dengue, sarampión y demás practicas sanitarias en tiempo y forma. Formación de comisiones de control conformada por trabajadores del nosocomio.

Unificación y centralización del sistema de salud. Triplicación presupuestaria.

Con la salud del pueblo trabajador no se especula ni se juega. No al pago de la deuda. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.