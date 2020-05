Salta: un nuevo paso en la lucha por las designaciones y el subsidio al docente desocupado

En el marco de la campaña de empadronamiento de docentes que se encuentran sin salario, nos hemos movilizado, el pasado lunes 4 de mayo, hacia el Ministerio de Educación. Con fuerte repercusión en los medios y muchos docentes que siguieron con atención y expresaron su apoyo en las redes, fuimos a reclamar la designación de todos los cargos vacantes y el subsidio de $30.000 para todo docente que no alcance un cargo. Al día siguiente nos recibió el Director de Enseñanza Primaria y presentamos un petitorio y un padrón de cerca de 500 docentes con estas demandas.

Nuestra campaña ha logrado que se inicien los nombramientos hace 15 días, aunque con muchos cuestionamientos por la falta de transparencia por ausencia de control por los docentes. Así y todo, tenemos numerosas denuncias de cargos vacantes sin cubrir en todas las zonas de la provincia.

El director de primaria recibió nuestros reclamos y en general, los derivó al ministro. Nos negó que existan cargos sin designar, especialmente en Salta capital, pero que podrían reabrirse los nombramientos de algunos cargos en el interior. Afirmó que no habrá creación de cursos, lo mismo que nos ha planteado la secretaria de Gestión Educativa con anterioridad. Pero la creación de cursos se plantea porque hay cursos sobrepoblados y es obligación del Estado desdoblarlos. La cuarentena no excluye esta obligación estatal. En relación con el subsidio que reclamamos para los docentes desocupados esquivó la responsabilidad de la provincia y nos propuso que vayamos a la Anses. Son numerosos los docentes que no reúnen los requisitos del IFE por haber trabajado el año pasado, además que con 10.000 pesos nadie puede sostener a su familia.

Dijo que debemos hacer reclamos “inteligentes” ya que la provincia no tiene plata. O sea que ¿la inteligencia consistiría en que nos amoldemos a que la provincia ajuste su déficit, ahorrando sueldos docentes, aceptando descuentos indebidos por días de paro y el empobrecimiento de nuestras familias? Al contrario, como hemos planteado, los recursos para enfrentar la crisis hay que ir a buscarlos en los grandes grupos económicos que se llenaron de plata en toda la última etapa como el Macro o los grandes terratenientes.

Nuestra inteligencia es que los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste. Por eso repudiamos a la burocracia de los gremios que viene aceptando a nivel país rebajas salariales, por eso enfrentamos e hicimos retroceder con una enorme campaña de repudio, primero la decisión de aplicar una rebaja del 15% y luego el descuento de los días de paro que iba a concretarse con el sueldo de este mes. Ahora el gobierno dice que hará los descuentos más adelante. Obtendrá nuestra enérgica respuesta para impedirlo.

Con la entrega del petitorio, hemos dado un nuevo paso en nuestra lucha, que acompañamos con planteos de la bancada de Claudio Del Plá en Diputados, en donde se aprobó un pedido de informes integral con todos estos reclamos. Por estos temas y por las numerosas denuncias de docentes por el manejo arbitrario y burocrático de las actividades docentes en el acompañamiento pedagógico a distancia, hemos pedido una audiencia con el ministro de educación. El sábado próximo (9/5) un plenario abierto de Tribuna Docente definirá las medidas para continuar con esta lucha.