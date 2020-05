Mar del Plata: trabajadores de la empresa Balcarce se movilizan por falta de pago de sus salarios

El día miércoles 6 de mayo trabajadores de la empresa de Postres Balcarce se han movilizado a las puertas de la fábrica por la falta de pago de sus salarios. Son más de 130 los operarios que no cobran sus salarios desde hace dos meses.

“La empresa sigue funcionando de manera online. El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Darío Zunda, afirmó que no se descartan medidas de fuerza y “si es necesario la toma de la fábrica si sigue el silencio por parte de los representantes” (Quedigital.com 6/5).

La tradicional empresa de alfajores y postres no da respuestas frente al reclamo del pago de sueldo, y la situación de los trabajadores es desesperante ya que no cuentan con ningún ingreso. Lo último que se sabe de la empresa en que sus representantes se presentaron frente al Ministerio de Trabajo provincial pidiendo el subsidio, “les aceptaron los papeles y aseguraron que el dinero de los trabajadores iba a estar para la semana pasada pero no sucedió” (infogremiales.com.ar 6/5). La impostura de la patronal no podría ser mayor al pedir los subsidios ya que los propios trabajadores dicen que la empresa facturó muy positivamente porque tuvo una gran temporada. Queda claro que la orientación de utilizar la caja de la Anses para subsidiar a los capitalistas beneficia inclusive a grupos empresariales que vienen amasando fortunas.

Este conflicto se desarrolla en un cuadro de golpes a los salarios, las obreras de Textilana vienen de movilizar se contra el acuerdo de las cámaras patronales del sector y la burocracia del sindicato que plantea el pago de tan solo el 50% de los salarios

Los trabajadores están en un plan de lucha y esta es la segunda movilización que realizan, también se han dirigido al intendente Montenegro para que intervenga en el conflicto pero no hubo respuestas. Es fundamental ir a fondo con el plan de lucha con la movilización y si es necesario la ocupación de la planta para garantizar los pagos de los salarios y los puestos de trabajo. La asamblea y la deliberación obrera serán fundamentales para superar cualquier arreglo por atrás que intente la burocracia sindical.