Todos con el Sutna

Movilización, lunes 11 a las 14h, al Ministerio de Trabajo

Foto: Facebook Sutna

En la última etapa se han desarrollado tensas discusiones con las patronales del neumático que el Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático) ha informado sistemáticamente a todos los trabajadores. La orientación central de las empresas fue avanzar sobre el salario de los trabajadores de todo el gremio. Cuando se van a cumplir tres semanas desde que Alberto Fernández declaró “esencial” la producción de neumáticos en la Argentina, en su mayoría, las plantas del neumático no han avanzado en la puesta en marcha de la producción. Las discusiones con las patronales se centran en dos problemas centrales. Por un lado, la elaboración y discusión sobre los protocolos sanitarios, y por otro, la intención patronal de reducir el salario de los trabajadores suspendidos debido al cumplimiento de la cuarentena.

Por lo pronto, las patronales de Pirelli y Bridgestone han aceptado continuar con el pago del 100 % del neto de los salarios de todos los trabajadores. Esto constituye un enorme paso adelante de los trabajadores del neumático, en contraste con la política de la burocracia sindical que entrega el salario de todo el movimiento obrero. La empresa Fate, en particular, se ha mantenido intransigente. La patronal de Madanes Quintanilla pagó la mitad del salario correspondiente a la segunda quincena de abril y amenaza con hacer lo mismo en la primera quincena de mayo. Sobre esto, pretende forzar al sindicato a que acuerde hasta la finalización de la cuarentena nacional, una reducción del 25% de los salarios de los compañeros que se encuentren suspendidos. Este grupo empresario, que cuenta con Aluar, Irsa, Futaleufú y otras empresas que le reportan ganancias millonarias, ha optado por desenvolver este ataque a los trabajadores de Fate con muchos objetivos. Por un lado, avanzar sobre el cuerpo colectivo de trabajadores que cuenta con una experiencia de años de organización y lucha, lo que le ha permitido imponer muchas reivindicaciones y haber sido la punta de lanza de la recuperación clasista del sindicato nacional. También, el grupo empresario pretende ser beneficiario de nuevos beneficios económicos por parte del Estado. Recordemos que en la lucha librada el años pasado contra el PPC (preventivo de crisis), donde la patronal amenazó abiertamente con centenares de despidos y una enorme flexibilidad laboral, el Estado le concedió exenciones de aportes patronales por un largo período. No conforme con esto, Madanes Quintanilla parece decidido a ser “subsidiado” no solo por Estado, sino también por los propios trabajadores. Una verdadera provocación de parte de quien ostenta una fortuna personal que ranquea en la revista Forbes.

Ajustado a los decretos presidenciales, si Fate no cuenta con el concurso del sindicato para reducir los salarios, debe pagar el conjunto del salario de los trabajadores. Este decreto hecho a medida de la burocracia sindical y las patronales encuentra el límite de la organización obrera recuperada. Sin embargo, Madanes no parece respetar siquiera la más mínima legalidad. Como señalaron los compañeros del Sutna en su comunicado, la patronal pretende pagar los salarios en Fate calcando el bochornoso acuerdo de la CGT y la unión industrial argentina. El Sutna lo ha rechazado públicamente y da curso a acciones de lucha para responder con la fuerza de los trabajadores a esta provocación de la patronal de Fate, como la acción realizada en las puertas de la planta que se extenderá hasta la movilización del lunes.

Todos con el Sutna

El lunes 11, el Sutna realizará una movilización en las puertas del Ministerio de Trabajo. El incumplimiento de la patronal de Fate no puede ser tomado como un problema menor o circunstancial. Se trata de uno de los pilares del “empresariado nacional” que no ha dudado en atacar a los trabajadores ni más ni menos que en el marco de una pandemia que amenaza la salud del conjunto de los trabajadores. Los trabajadores de Fate cuentan con una larga historia de lucha y cuentan con el apoyo y la organización de su sindicato y los trabajadores del conjunto de las fábricas del neumático. También cuentan con el apoyo de las organizaciones independientes del Estado que luchan contra los despidos, el hambre y las necesidades de la población laboriosa de todo el país. En momentos donde el gobierno continúa cediendo a “los miserables” y habilitando centenares de fábricas a retomar la producción, los sindicatos combativos y las organizaciones de la clase obrera debemos tomar en nuestras manos esta lucha clave para todos los trabajadores. Hoy más que nunca, la crisis no deben pagarla los trabajadores. Vamos por el salario, la defensa de los convenios colectivos de trabajo y la defensa de la salud de todos los trabajadores.