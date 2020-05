Neuquén: los mineros de Andacollo mantienen la ocupación de la mina y el corte de ruta

La patronal se presentó a concurso de acreedores y el gobierno rescindió el contrato de concesión.

Los obreros mineros de Andacollo ingresan en el cuarto día de corte de la ruta nacional 22 en reclamo por el pago de salarios y la defensa de los puestos de trabajo. Ante la falta de respuestas, los compañeros han decidido permanecer todo el fin de semana y mantener la medida hasta tener los sueldos depositados.

En el pueblo de Andacollo se realizó el viernes 8 una importante movilización de los obreros que quedaron custodiando la mina, sus familias y distintos sectores de la comunidad.

Al incumplimiento patronal en el pago de los salarios se suma ahora la incertidumbre por los puestos de trabajo, luego de que el gobierno anunciara a través del presidente del ente estatal de minería (Cormine), Martin Irigoyen, que rescindiría la concesión. Previamente, la empresa había presentado un pedido para ir a un concurso de acreedores.

La ofensiva patronal es total. Después de incumplir un acta acuerdo firmada en Fiscalía, Trident hizo una nueva promesa de pago para el 5 de mayo. Al día siguiente se presentó en el Juzgado Comercial en concurso de acreedores por falta de liquidez para el desembolso a más de 200 proveedores.

La minera, Trident Southern Explorations de Argentina, cuenta entre sus deudas con un pasivo de 8,7 millones de pesos con la AFIP, otros 3,7 millones de pesos con la empresa de energía provincial (EPEN) y al Cormine le adeuda 1,9 millones de dólares (Diario Río Negro, 9/5).

Sin embargo, el quite de la concesión no sería definitivo. El propio Irigoyen señaló que la decisión no es terminante y que si la empresa “hace las cosas bien” volvería a la explotación de oro y plata que opera desde el año 2017.

Si la prioridad del gobierno fuera el pago de los salarios de marzo y abril, además de disponer de los fondos públicos también podría ejecutar los bienes de la empresa para el pagar a los obreros.

Es necesario mantener la ocupación de la mina como un recurso para evitar el vaciamiento y el retiro de los equipos por parte de la patronal, ya que hay maquinaria de punta que debe ser preservada para el desarrollo de la explotación.

Es preciso avanzar además en una auditoría obrera sobre las cuentas de la empresa para constatar los desfalcos realizados con la venia de los funcionarios del Estado. El quite de la concesión debe dar paso a una gestión estatal bajo el control obrero de la producción minera, garantizando el menor impacto posible en el medio ambiente.

La batalla que se libra en Arroyito (lugar simbólico para los trabajadores de la provincia desde que allí se perpetró el asesinato de Carlos Fuentealba) retrata lo que se viene. Por un lado, el intento de la clase capitalista y el Estado de que sean los trabajadores los que paguen esta histórica crisis, y del otro lado grandes luchas obreras en defensa de los salarios y el trabajo, desafiando incluso a las fuerzas represivas.

Viva la lucha de los mineros de Andacollo.