En la mina santacruceña Cerro Vanguardia, la empresa y el sindicato bloquean ingreso de delegado combativo

La flexibilización de la cuarentena… y de las condiciones de trabajo.

La Agrupación Minera 27 de Julio denunció en un comunicado reciente que la empresa Cerro Vanguardia, que opera la mina de mismo hombre ubicada en el este santacruceño, no ha incluido al delegado Javier Balcazar en los listados de los trabajadores que están siendo llamados a cumplir funciones, luego de que Alberto Fernández y la Cámara Empresarial Minera decidieran flexibilizar la cuarentena para este sector de la producción.

A la hora de flexibilizar la cuarentena, Alberto Fernández no mencionó que también se flexibilizarían las condiciones de trabajo. Pero la exclusión del delegado, perteneciente a la única agrupación que se plantó en defensa de los trabajadores mineros desde el inicio de la cuarentena, apunta en ese sentido.

En este ataque, la empresa cuenta con la complicidad de la directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma).

El comunicado de la 27 de julio recuerda que “en un primer momento rechazamos que la minería se declare un servicio esencial cuando los demás sectores todavía se encontraban en cuarentena obligatoria. Luego, planteamos la necesidad de un plan de emergencia para que los trabajadores que habían quedado varados hasta 40 días en los yacimientos pudieran volver a sus hogares. Por último, después de que el gobierno nacional junto con Aoma decidieran que la minería vuelva a producir, planteamos la necesidad de que realicen test por Covid-19 para los que suben, que es la única forma de minimizar la posibilidad que suban casos asintomáticos, porque con la toma de fiebre no alcanza”. Lo cual demuestra que para flexibilizar las condiciones de trabajo de los mineros necesitan sacarse de encima a la Agrupación.

Mientras la empresa aduce que dejó a fuera al delegado por falta de capacidad en el campamento, los trabajadores que ingresaron sostienen que hay habitaciones desocupadas. Todo esto con el aval de Aoma, que solo atinó a decir que es la empresa quien decide quienes ingresan y quienes no, en un claro gesto de subordinación.

Al respecto la agrupación denunciante expresó que “los delegados son elegidos por los compañeros de trabajo y la empresa debería respetar a la representación gremial. La empresa no puede decidir qué delegado sube y que delegado no puede subir, porque en ese caso se incurre en una práctica desleal. La comisión de Aoma que tiene la responsabilidad orgánica de defender a TODOS; no puede permitir que la empresa cometa este atropello."

Finalmente, exigen que “los delegados deben ser los primeros en estar en los listados y no pueden quedar afuera. Reclamamos a la Comisión Directiva de AOMA que defienda a la organización gremial en su conjunto, sin ninguna discriminación”.