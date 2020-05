Córdoba: continúa el reclamo de docentes sin cargo

Luego de que un grupo de docentes sin cargo y sin salario se hayan organizado y movilizado para presentar al Ministerio de Educación de Córdoba un relevamiento de alrededor de 500 docentes con esta problemática en la provincia, el gobierno de Juan Schiaretti continúa sin ofrecer solución alguna.

El reclamo y la organización siguen tan vigentes que llevaron a establecer un paro virtual el día lunes 4 de mayo, al que se plegó el activismo opositores a la burocracia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), con pronunciamientos de delegados y un plenario que lanzó una declaración de adhesión y llamó a organizar la lucha.

En el medio, el ministro de educación Walter Grahovac asistió a una comisión de la Legislatura para dejar en evidencia su completa desidia e inoperancia frente al reclamo. Llegó incluso a faltarle el respeto a la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda, que se hizo voz de las demandas docentes, dejando sin contestar sus preguntas más incisivas. Lo que sí dejó claro el ministro es que niega toda responsabilidad con estos docentes y por lo tanto no tiene ningún interés en atender sus solicitudes.

La saña del gobierno contra los docentes sin cargo se debe a que sus reclamos apuntan directamente hacia la política de ajuste del gobierno contra la educación. El gobierno se niega a convocar a los actos públicos para cubrir los cargos vacantes y sobrecarga así el trabajo de los titulares que se hacen cargo de cursos y grados que no les corresponden. Su orientación en cuarentena no es más que la continuidad de la política que lo lleva a cerrar cursos, recortar y precarizar cargos y ahora abiertamente también a mutilar los salarios. Sin embargo, algunas convocatorias y designaciones se están realizando, sobre todo para cubrir horas de sexto año, el último de la secundaria, y cargos de vicedirección. Es decir que lo que el gobierno retacea para algunos, entrega a discreción para otros, lo que demuestra no solo la necesidad sino también la completa viabilidad del reclamo que hoy inquieta a la docencia. El gobierno debe llamar inmediatamente a acto público y convocatorias para cubrir la totalidad de los cargos y horas vacantes en todo el sistema educativo de la provincia.

La respuesta de la conducción sindical frente al reclamo ha sido de vergonzoso acompañamiento al gobierno. Intentaron desviar el eje del reclamo para resguardar las responsabilidades del gobierno provincial y el ministro de Educación y plantearon que lo que debería pedir este universo de docentes es ser incluidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el gobierno nacional otorga con fondos del Anses. Pero tampoco movieron un dedo para que esto ocurra, y han dejado abandonados a los docentes suplentes como también abandonan a toda la docencia y a los jubilados para quienes ya se ha resuelto un recorte salarial. Es importante aclarar que muchos de estos docentes que hoy están sin salario tienen hasta más de 10 años de antigüedad, se han pasado su carrera cubriendo suplencias, y no acceden al IFE por figurar como trabajadores dependientes del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Ahora se está discutiendo dirigirse a Desarrollo Social de la provincia para exigir que se haga efectiva una ayuda económica indispensable hasta que se convoquen a cubrir los cargos.

Entre la docencia de Córdoba va madurando un proceso de movilización que atraviesa al conjunto de los trabajadores de la provincia. Así se ve en las intervenciones de los trabajadores de la alimentación, de los municipales de Jesús María y de Córdoba Capital que se movilizaron contra recortes del salario. Se ve también en la movilización de los docentes en Ciudad de Buenos Aires y el proceso que se vive en la docencia en todo el país. Es necesario preparar el terreno para la movilización estableciendo claramente los reclamos y las responsabilidades que se juegan en su satisfacción. Es una tarea urgente para toda la docencia de la provincia.