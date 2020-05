Clubes y entidades deportivas: crece el abandono a los trabajadores

Sumá tus datos al formulario para organizarnos juntos por nuestros reclamos

Desde que se decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 se frenaron todas las actividades sociales y deportivas, alcanzando a todo los clubes e instituciones relacionadas.

A casi dos meses del decreto, algunxs de lxs trabajadores administrativos de los clubes siguen trabajando con la modalidad de home office, y lxs docentes de educación física o entrenadores brindan una suerte de "clases virtuales" de cada una de sus disciplinas. Los clubes exigen a lxs trabajadores que mantengan un "vínculo pedagógico" con lxs niñxs, sin brindar ningún tipo de recurso material o tecnológico. Para lxs docentes implica una extensión de la jornada laboral, al tener que adaptar todos los contenidos a la virtualidad, y las planificaciones de las clases con todas las dificultades que esto conlleva.

La situación laboral en los clubes es paupérrima desde mucho antes de la crisis agudizada por el coronavirus. Dentro de este ámbito, subcontratar a lxs docentes, pagar el salario en cuotas, en negro o realizar rebajas arbitrarias, incluso no garantizar los elementos de trabajo necesario- que terminan pagando lxs mismos trabajadores para garantizar las clases, es moneda corriente y naturalizado como si fuera propio de la profesión.

¿Y los sindicatos?

El DNU presidencial sobre “prohibición de despidos” no es más que un papel mojado. Desde que se dio a conocer este decreto tenemos 45.000 despidos, sólo en el sector formal, sin saber con exactitud cuantxs son lxs trabajadores informales que han perdido su puesto de trabajo. La avanzada de las patronales pactando con los distintos sindicatos (dentro de las CTAs o CGT) y el gobierno nacional por una rebaja generalizada de los salarios, que según los representantes gremiales son para evitar los despidos.

La burocracia sindical de UTEDyC, encabezada por Carlos Bonjour, que controla el sindicato que nuclea a los trabajadores de las entidades deportivas y civiles, negoció un miserable acuerdo paritario para el 2020 con tan solo un aumento del 10%, que ya quedaba por debajo de la inflación acumulada hasta abril, del año en corriente y sin contar la del 2019. Este acuerdo quedó suspendido siguiendo la línea marcada tanto por el gobierno nacional como por los sindicatos alineados al mismo. Son 2.700 trabajadores que se encuentran en relación de dependencia en los clubes, los cuales percibieron su salario hasta marzo. Ante este problema, el secretario general del gremio redujo toda acción de reclamo a una simple carta a la AFA exigiendo que intervenga a los clubes para que paguen lo adeudado. Dejando de lado a todos aquellos clubes que no están bajo convenio de la asociación de futbol o incluso a la gran masa de trabajadorxs del deporte que no están organizadxs bajo ningún órgano sindical.

La falsa solución que presentan los clubes

La “solución” que el Estado nacional anunció para la situación que atraviesan los clubes de barrio y sus trabajadores es lanzar a través del Ministerio de Turismo y Deporte, a cargo del ex Presidente de San Lorenzo y Candidato a Jefe de Gobierno Matías Lammens, el Programa de Apoyo en la Emergencia para los Clubes. El programa consta de un subsidio único de 60 mil pesos, el cual podrá ser utilizado para solventar el pago de servicios, infraestructura o capacitaciones para lxs trabajadores según la prioridades particulares (Infobae 5/5/20). También tendrá su impacto el subsidio del 50% del salario de los trabajadores registrados que será depositado a la cuenta de los mismos directamente del Anses, aunque estos representan una mínima cantidad dentro del ámbito de los clubes. Más allá de estas medidas de subsidio a las cuentas de los clubes estos no garantizan el cobro de la totalidad del salario ni la estabilidad laboral, por eso no son más que una forma de maquillar la situación desesperante por la cual atravesamos lxs trabajadores de estos espacios.

Las situaciones en las entidades deportivas y sociales difiere entre las empresas como Megathlon y Sportclub o los clubes con mayores ingresos, principalmente los que están asociados con el fútbol de primera división, que se sostienen con los derechos de transmisión, regalías, venta de indumentaria deportiva, publicidad o sponsors y las cuotas sociales que se siguen abonando mes a mes. A pesar de seguir contando con ingresos, los capitalistas del deporte (ya sean CEOs o Presidentes de Asociaciones Civiles) avanzan con recortes y suspensiones sobre lxs entrenadores, profesores y jugadorxs a lxs cuales nunca les llegó algún balance de lo que realmente ingresó al club en concepto de pago de las actividades.

Entre estas variantes hay un elemento en común, que la crisis es descargada sobre los trabajadores, con el no pago de los sueldos desde el mes de febrero o el pago en cuotas, reducción de los salarios, escondiendo la relación de dependencia bajo el monotributo dejándolos incluso sin cobertura médica ante esta situación de crisis sanitaria. En algunos casos de clubes de barrio los empleadores sugieren que pidan estos nuevos préstamos a tasa 0, diciendo que al momento de pagar el préstamo ellos se lo reintegran sin dejar sentado ninguna garantía hacia los trabajadores.

Cómo nos organizamos

Denunciamos la pasividad de la burocracia de UTEDyC que no toma medidas de fondo para el cobro íntegro y en tiempo de salarios de los 2700 trabajadores, ni afiliación masiva en defensa de aquellxs que no gozan de defensa gremial en sus puestos de trabajo.

Para hacer frente a esta crisis somos los trabajadores los que tenemos que intervenir. Vamos por comisiones en los lugares de trabajo, donde votemos delegados. Discutamos un plan de lucha para enfrentar la precarización y condiciones laborales durante y después del aislamiento obligatorio. Exijamos la apertura de los libros contables de los clubes en comisiones integradas por trabajadores. Que el Estado se haga responsable del pago de salarios.



Organicemos una reunión virtual para avanzar por:

-La regulación de los pagos entre el 1 y 10 de cada mes

-Cobrar el salario íntegro sin reducciones y en una sola cuota

-Pasar los trabajadores informales a planta permanente gozando de derechos laborales, aportes patronales y obra social.

-Los materiales de trabajo los tiene que cubrir el club o entidad deportiva.

-Gastos de Federación a cuenta de los clubes

-Seguro al parado de $30 mil

-Por una prohibición de despidos efectiva, con plazo de un año.





Formulario: