Grido rompe la cuarentena y recorta salarios de miseria

Nuevamente en medio de la pandemia, los trabajadores nucleados por el sindicato de Pasteleros sufren un nuevo ataque, como viene ocurriendo con las casas de comida pápida, donde los recortes salariales llegaron a un 50%.

En este caso, los trabajadores de las heladerías Grido han sufrido reducciones salariales que parten desde el 20% hasta un 50% de sus ingresos, aunque han tenido que asistir al lugar de trabajo para realizar sus tareas, lo que significa la violación de la cuarentena por parte de la patronal.

El comunicado que emitió el día 21 de marzo el sindicato de pasteleros, manejado por el burócrata sindical Luis Hlebowicz (ratificando lo dicho por el jefe de Gobierno de la capital), establece que el rubro heladería no es esencial, y deberían permanecer cerradas.

Esto no sucedió y la franquicia Grido obliga a ir a trabajar a los trabajadores, aún bajándoles el salario hasta los $12 mil, es decir, un salario de indigencia."Se están abusando de la pandemia", denuncian los trabajadores, que trabajan con persianas bajas y escondidos en una esquina, porque no tienen permiso para trabajar. No los pueden ver vendiendo. Solo está permitido repartir mercadería por delivery.

El sindicato regala a los trabajadores a las patronales

Los trabajadores de las heladerías denuncian frente a este atropello patronal la completa ausencia de la representación gremial; el sindicato mira para otro lado y deja en el desamparo a los trabajadores que deben presentarse en sus puestos de trabajo, aun no siendo esencial, bajo la extorsión de mayores descuentos del salario o despidos.

Como pasa el ataque en Grido, también sucedió en las heladerías Freddo y terminaron con una gran cantidad de despedidos.

Desde la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero nos ponemos a disposición de los y las trabajadores de las heladerías para impulsar la organización para luchar contra estos atropellos patronales y poner en pie un agrupamiento independiente y antiburocrático. El gremio debe exigir con medidas de lucha y un plan de acción, que se haga cumplir el DNU que establece que las heladerías no son de esencial necesidad y que no haya ningún despido ni suspensión y ningún recorte salarial.

Por una asamblea con mandato de base de todo el sindicato para dar respuesta a todos los ataques al salario y a los puestos de trabajo en pizzerías, heladerías, fábricas y centros de comida rápida.