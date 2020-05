La Nirva: intento de vaciamiento por parte de la patronal en medio de la cuarentena

Durante el fin de semana pasado se sostuvo en los portones de La Nirva, histórica fábrica de alfajores de La Matanza, un bloqueo y vigilia permanentes por parte de sus trabajadores -mayoría mujeres y sostén de familia- que buscan evitar un posible vaciamiento de maquinaria y materias primas por parte de la patronal.

La semana pasada, frente a la advertencia de los vecinos de que entraban y salían camiones en horas de la madrugada, se estableció una vigilia de forma permanente, iniciada con dos ollas populares para los trabajadores y las familias, obligados a romper la cuarentena para evitar el vaciamiento de las instalaciones. Las mujeres de la fábrica armaron una comisión de mujeres para poner en pie la olla y organizar las donaciones, como también el fondo de huelga, contando con el apoyo solidario de los docentes del Suteba y de los vecinos de Lomas del Mirador.

Hoy lunes, los trabajadores se reúnen en asamblea para discutir como continuar con las medidas de lucha, solicitan todo el apoyo posible en lo que respecta a alimentos para el sostenimiento de su vigilia y poder llevar el pan a la casa. No reciben ningún apoyo del sindicato de Pasteleros quien ha decidido ignorar el conflicto.

En 2017 la fábrica fue comprada por el Grupo Blend. Matías Pérez Paradiso se convirtió en el nuevo titular de La Nirva y tiene la mayoría absoluta del capital accionario. Desde ese momento hasta el presente, la Nirva fue echando paulatinamente a sus trabajadoras hasta reducir la planta a la mitad. Hoy cuanta con 65 trabajadoras. A finales de 2018 comenzó otro conflicto, con cuatro quincenas impagas, cheques rebotados y la suspensión de la producción. Los trabajadores se encontraron con los portones de la fábrica bloqueados con cadenas en las puertas.

La cruzada contra los puestos de trabajo comenzó meses antes, cerca del mes de marzo, cuando aparecen denuncias por parte de los trabajadores de las intenciones de la patronal de pagar en blanco solo la mitad de los salarios y liquidar el resto de las sumas en negro. Una maniobra previamente acordada con el sindicato de Pasteleros, ligado estrechamente al en ese momento ministro de trabajo Jorge Triaca. Esto terminó con el despido injustificado de dos trabajadores ligados a la denuncia y más adelante con doce despidos de trabajadores administrativos que, sospechaba la patronal, informaban a los trabajadores de planta sobre los futuros despidos, en momentos en los que se vendía el 100% de la producción y el ingreso de dinero era permanente.

En diciembre de 2018 la empresa pidió la apertura de su concurso preventivo, proceso que llamó la atención de acreedores varios por incumplimiento de plazos y servicios adeudados a pesar de las ventas que se desarrollaban.

Durante gran parte del 2019 la fábrica permaneció parada. Sin embargo, la dirección de la fábrica anunciaba que los salarios de los 65 trabajadores que quedaron serían pagados y que la reapertura se encontraba próxima. La realidad estaba lejos de estas declaraciones. Las quincenas se fueron acumulando, los aguinaldos tampoco eran abonados, y al momento de reactivar la producción (finales del 2019) se les entregó a los trabajadores una parte de lo que se adeudaba en cheques que no tenían fondos. Al mismo tiempo, los juicios laborales por despidos injustificados tampoco eran liquidados. Sin embargo, los trabajadores advirtieron que en la Anses figuran sus aportes al día y que los recibos de sueldo son emitidos con normalidad como si se les pagara, no así los aportes a la obra social que la tienen suspendida y no dan respuesta a sus necesidades médicas.

Los trabajadores expresan preocupación por la presencia de barrabravas ligados al Club Chacarita en las instalaciones y temen por su integridad física. El grupo Blend forja una relación con esa institución desde 2016, Matías Pérez Paradiso mediante, haciendo cuantiosas donaciones, sosteniendo por ejemplo, las cuatro comidas diarias de 35 jugadores durante un año. El club agradece públicamente mediante sus comunicados de prensa a la empresa y al propio Matías Pérez Paradiso.

¡Inmediata reincorporación de las trabajadoras y los trabajadores de la Nirva y pago de los salarios adeudados!