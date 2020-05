Santa Cruz: despidos en Perforaciones Santacruceñas

La pandemia del oficialismo.

Desde que empezó la cuarentena se vienen sucediendo despidos en todos los ámbitos, aun cuando rige la suspensión de despidos por el decreto presidencial. La perfidia de esto es que quienes ejercen el oficialismo hoy son los principales garantes y ejecutores de despidos, tanto en municipalidades, en YCRT y ahora en empresas prestadoras de servicios mineros, ligadas directamente con sectores del Frente de Todos.

Este fin de semana los compañeros de Perforaciones Santacruceñas fueron notificados de su desvinculación con la empresa, bajo el argumento de que todos sus contratos fueron suspendidos por causa de fuerza mayor a partir del 19 de marzo.

Esta metodología se está haciendo habitual en forma de extorsión, ya sea para que el Estado subsidie empresas o para flexibilizar aún más las condiciones de los trabajadores. Uno de los ejemplos recientes de estos empresarios vinculados con el gobierno de Alicia Kirchner son las estaciones de servicios de Puerto San Julián y Gobernador Gregores, donde parte del salario lo deposita la Anses.

Perforaciones Santacruceñas toma trabajadores por periodo de prueba, los cuales son despedidos para luego volverlos a tomar. Evitan así dar estabilidad laboral. El sindicato minero Aoma no ha emitido opinión pública al respecto: ni sobre los despidos ni de la forma de contratación de esta empresa. Esto a pesar de que Aoma acaba de firmar un convenio con la cámara empresaria donde promete no despedir.

La minería se encuentra en uno de sus mejores momentos económicos, con una onza en alza y con proyección para fin de año de alcanzar el valor de los 2.000 dólares, según especialistas, lo que significaría superar el récord histórico de 1.923,20 dolares que se obtuvo en setiembre de 2011. Rechazamos los despidos en esta contratista por medio de la cual varios funcionarios se asocian al saqueo de las corporaciones mineras, en este caso con Cerro Vanguardia y otras.

Exigimos una verdadera ley de prohibición de despidos, como la que ha presentado el Partido Obrero en Santa Cruz y reincorporar de inmediato a todos los despedidos de esta empresa. Proponemos que toda empresa que cierre o despida sea intervenida por el Estado para que comisiones de los propios trabajadores y técnicos analicen sus libros contables y las pongan a funcionar.

No a los despidos. No a la flexibilización laboral. No a las suspensiones ni al recorte en los salarios.