Neuquén: importante jornada de lucha de docentes y mineros

El TEP adopta una posición macarthista y propatronal.

Las seccionales opositoras y los frentes Multicolor y Bermellón se movilizaron ayer junto a docentes desde el monumento a San Martín hasta la Casa de Gobierno. Además de los reclamos por la falta de cobertura de vacantes desde marzo y el pago de haberes sin la actualización, la convocatoria se solidarizó con los mineros que hace varios días cortan la ruta en Arroyito en reclamo de sus haberes adeudados por la empresa, que incumplió el acta compromiso y se declaró en convocatoria de acreedores.

Los mineros no pueden llegar a Casa de Gobierno porque Gendarmería le bloquea el paso, de modo que la oposición de ATEN haya incorporado sus reclamos al pliego que ayer llevó al centro del poder político, constituye un gran acto de solidaridad de clase, ante un gobierno provincial y nacional que los ningunea (no concurren a las reuniones, dilatan respuestas, etc.).

Causó mucha indignación entre los docentes las últimas medidas adoptadas por la ministra de Educación, Cristina Storioni. Es que anunció que no tiene condiciones para instrumentar un sistema virtual “seguro” de cobertura de cargos.

Pero además acaba de votar en el Consejo Provincial de Educación, utilizando la virtualidad, cuatro resoluciones que implican la violación de conquistas del Estatuto Docente y que imponen un régimen laboral de flexibilización.

Participó también del acto en las puertas de la Casa de Gobierno el secretario general del sindicato ceramista, completando así el conjunto de las luchas en curso en la provincia, en una jornada que se replicó (y donde Tribuna Docente y el PO tuvieron gran protagonismo) en Cutral Có-Plaza Huincul (donde se realizó la actividad junto a las/os trabajadores de la cerrada Clínica Cutral-Có), en Zapala, en San Martín de los Andes, en Plottier, etc..

La consigna general de “sin trabajo ni salario, no hay cuarentena”, resume todas las luchas presentes.

Párrafo aparte merece la furiosa campaña macarthista que lanzó el TEP (conducción Celeste de ATEN) contra quienes se movilizaron. Es decir, también contra los mineros.

Con el argumento que el TEP hace un trabajo “silencioso”, el secretario general de ATEN avala el orden de la cuarentena oficial, es decir, vía libre al lucro y estado de sitio a los reclamos.

El secretario general de ATEN la emprende contra la presencia de las fuerzas del FIT, como si ello pudiera constituir una acusación de algo, pero sí es una señal al gobierno (la patronal) que tiene su abstención en caso del impulso de causas contra la oposición. Además de constituir una crítica también a la acción de los mineros y otros trabajadores, que se han manifestado públicamente en los últimos tiempos.

En el marco del alineamiento de CTERA con el ajuste del Frente de Todos durante la pandemia, las burocracias sindicales apuestan al orden patronal y la regimentación social, todo un signo de descomposición política.

Por su parte el reagrupamiento de lucha tiene a partir de hoy y en el curso de esta semana nuevas reuniones para dar continuidad a los reclamos con nuevas jornadas.