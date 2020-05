Amsafe Rosario: se viene paro virtual y acción de protesta frente a la Casa de Gobierno

Los docentes lanzan plan de lucha para enfrentar los ataques de Perotti y Cantero a la educación pública.

Luego de una intensa semana de deliberación con reuniones zonales de delegados y de reuniones de reemplazantes y jubilados, en modalidad virtual, Amsafe Rosario resolvió una jornada de protesta que llevará adelante junto a otros gremios estatales (ATE y Siprus, de los profesionales de la salud) el próximo jueves 14 de mayo, frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe. La protesta será la expresión callejera del paro virtual que tendrá lugar el mismo día y que llamamos sea abrazado por toda la docencia santafecina.

Las medidas son la continuidad de una serie de reclamos que llevamos reiteradas veces al Ministerio Educación, así como al Ministerio de Trabajo, bajo otras modalidades, sin recibir ningún tipo de respuesta. La convocatoria a estas acciones de lucha es el resultado del ninguneo precedente y de la necesidad de cohesionar las reivindicaciones de los distintos sectores de la docencia, unificándolos en el reclamo de la inmediata reapertura de las paritarias para darle fuerza.

Mientras esta resolución era materia de deliberación en la base docente, concitó un ataque "preventivo" de parte de la ministra de Educación, Adriana Cantero, quien en conferencia de prensa junto a Perotti espetó que lxs docentes: “deben enseñar a construir ciudadanía solidaria y responsable” y no abonar el conflicto. La impostura no puede ser mayor viniendo de un gobierno que levantó la paritaria dejando congelados los salarios de los estatales activos y jubilados, que no garantiza la asistencia alimentaria al conjunto de la comunidad educativa, desoye los reclamos de los sectores más postergados como el de los reemplazantes, y satura y flexibiliza la tarea de quienes en el cuadro de una pandemia vienen sosteniendo un sistema educativo previamente en crisis.

Zonales y reuniones virtuales

Con la participación de más de 200 delegadxs, las distintas zonales pusieron de manifiesto la situación crítica que atraviesa la docencia a consecuencia de las políticas de ajuste que vienen sosteniendo los gobiernos en educación. La pandemia no hizo más que agravar un cuadro de crisis preexistente.

Los reclamos son muchos. El atraso salarial y de las jubilaciones respecto a una canasta básica que hoy está por encima de los $42.000 (línea de pobreza) y una canasta de la tercera edad que ronda los $45.000. La situación de agobio de los equipos directivos, en los cuales el Ministerio terceriza enorme cantidad de laborales administrativas, una sobrecarga laboral que supone una flexibilización laboral de hecho. O la situación dramática de lxs reemplazantes, a los que el gobierno viene ignorando en su reclamo de un salario de emergencia y les retuvo hasta último momento el cobro del proporcional de vacaciones.

Compañeras y compañeros también denunciaron la falta de recursos para sostener la conectividad y garantizar el acompañamiento pedagógico en los diferentes niveles, la desorganización del Ministerio para distribuir una asistencia alimentaria deficiente y parcial y el recorte de prestaciones de la obra social Iapos, como sucede en los servicios para personas con discapacidad, fueron temas presentes en las zonales.

Vamos con fuerza al paro virtual

Con carteles, flyers, con videos y pronunciamientos virtuales, llamamos toda la docencia de la provincia de Santa Fe a expresar sus reclamos educativos, salariales, de conectividad, en medio de la pandemia para que el gobierno de Perotti atienda la situación de la educación pública.

Llamamos a la docencia, a las organizaciones estudiantiles y solidarias, a acompañar este reclamo y a participar de la jornada de protesta, que llevaremos adelante respetando las medidas de distanciamiento social para favorecer la salud de lxs trabajadores.

Por la reapertura de las paritarias para debatir salario, jubilaciones, condiciones laborales y la correcta atención de la obra social. Por un salario de 30 mil para los reemplazantes. Nos vemos en las calles y en las redes.