Santa Cruz: trabajadores de salud reclaman el pago del bono de $30.000

Los trabajadores del Hospital Río Gallegos presentaron ante el Ministerio de Salud de la provincia una nota junto a Hugo Jérez, secretario administrativo de CTA Santa Cruz, para pedir un bono provincial de $ 30.000 (Nación otorgó uno de $ 5.000).

Desde Tribuna Estatal hablamos con Alberto Berón, jefe del servicio de camilleros del Hospital Regional Río Gallegos, servicio que viene llevando adelante asambleas junto a enfermería, mantenimiento, administrativos, limpieza.

“Estamos pidiendo a la provincia un bono de $30.000 por el motivo de que no hay paritarias y no hubo aumento”, el último fue 31,6% en tres cuotas desde abril de 2019.

La primera nota fue presentada el 18 de marzo, luego el 24 de abril, y nuevamente el 4 de mayo. “El viernes pasado fuimos unos referentes del hospital, administrativos, de limpieza, camilleros, enfermeros, mantenimiento estuvimos dos horas esperando y nadie se dignó a bajar ni a contestarnos, esto produjo una molestia, ya habíamos tenido unas asambleas y el día de hoy nos presentamos estos referentes y nos reunimos con el secretario Suárez More”, nos informó el trabajador.

Los trabajadores se habían enterado que el bono de Nación no sería otorgado a todos “cuando nos enteramos de esto quisimos presentarnos a hablar con ellos, hoy pudimos y Suárez More nos dijo que no nos preocupemos que nos iban a pagar a todos los $5.000, que habían 300 errores que están corrigiendo por eso no había fecha, entre el 15 y el 20 puede ser que nos paguen”.

Alberto nos comenta cómo vienen siendo organizadas sus asambleas, que son de manera autoconvocada, que los gremios no aparecieron ante el reclamo que vienen presentando y advierte “el hospital está desierto, por ahí aparecen de a ratos”. “Esto fue una incursión que hicimos autoconvocados desde camilleros, enfermeros, administrativos, gente de limpieza, porque después sucede, como ya nos pasó cuando reclamamos el aumento en un código, que terminó negociando Aprosa (sindicato de profesionales de la salud) y nosotros no somos de Aprosa…aprovechan las movidas que se hacen en el hospital para sentarse a negociar porque no hacen asambleas los gremios acá, nosotros las hacemos respetando las distancias y con barbijos, tratando de llevar referentes”.

En cuanto al reclamo concreto al bono provincial solicitado, el Secretario les respondió que sería llevado ante la gobernadora Alicia Kirchner para que ella le dé el visto bueno, “habíamos pedido el tema de los insumos que por ahora vienen cumpliendo bien, pero en algún momento queremos estar seguros si va haber insumos cuando esté el pico a fines de mayo y principios de junio… también que no se remuevan los sectores… pidiendo que apoyen a los jefes de los servicios y que no es tiempo en este momento de cambiar a los jefes o de remover personal porque estamos en una pandemia y que venga alguien nuevo no es el momento de cambiar gente ni cambiar sectores”. “Por ahora tenemos la certeza que todos vamos a cobrar los $5.000 el bono de Nación, también lo va cobrar la gente de cooperativa, de seguridad y la gente de cocina y esperamos la respuesta del bono de provincia”, concluyó el compañero.

Los trabajadores de salud en Santa Cruz, como en el resto del país, están tomando acciones concretas de lucha ante la falta de respuesta del Estado, la falta de un salario acorde que compense la pérdida del poder adquisitivo. En Caleta Olivia también se replicó el reclamo con una campaña de fotografías de los trabajadores exigiendo el pago del bono para todos.

Desde Tribuna Estatal apoyamos el reclamo de los trabajadores por un bono de $ 30.000 para todo el personal de salud. Paritarias libres, indexación del salario a la inflación, para terminar con la precarización laboral. Por la provisión de elementos de protección del personal.