La Salud de Mendoza le responde a Suárez: “mucho saludo pero podría empezar por regularizar el sueldo y pasarnos a planta”

Contundentes respuestas de trabajadores del sector en Mendoza al “agradecimiento” que les dirigió el gobernador.

El 12 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Enfermería y las redes sociales se inundaron de saludos y agradecimientos a quienes llevan adelante tan importante y loable profesión. El gobernador mendocino Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos) no quiso quedarse afuera y realizó una publicación en su cuenta de Facebook para “expresar nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan comprometidos con la salud”.

Las respuestas no se hicieron esperar y todas fueron en el mismo sentido: con el agradecimiento no se come. El aumento salarial, el pase a planta permanente y el reconocimiento de la carrera profesional fueron los reclamos que se repitieron mensaje tras mensaje. “Mucho saludo pero podría empezar por regularizarnos el sueldo y pasarnos a planta”, resumió contundente uno de ellos.

También hubo lugar en los comentarios para señalar que el bono de $5 mil pesos anunciado por Alberto Fernández, que debía cobrarse en abril, todavía no ha sido efectivizado. Las respuestas no dejaron lugar a dudas de que el único reconocimiento que vale de parte de un gobierno a una profesión, es garantizar las condiciones laborales y salarios dignos.

Esta manifestación virtual y espontánea es la demostración del revuelo, el malestar y el descontento que recorre hospitales y centros de salud. Sentimientos que debemos encauzar en la organización de todas y todos los trabajadores de la salud para arrancarle al gobierno la estabilidad laboral y el salario igual a la canasta familiar, así como la puesta en marcha de un sistema de salud al servicio del pueblo y no de los negociados de la salud privada y los laboratorios.