Córdoba: las patronales contratadas por el gobierno recortan salarios

Sin solución para los y las trabajadoras y trabajadores de limpieza y PaiCOR.

En un clima de total incertidumbre, los y las trabajadoras de las empresas Mediterránea Clean SRL, MagicClean SRL, Euro Clean SRL y Esver SRL de limpieza y DiMaría y SASA de PaiCOR (Programa de asistencia alimentaria de la provincia de Córdoba), entre otras, se encuentran a la espera y sin ninguna garantía del cobro de la totalidad de sus haberes correspondientes al mes de abril. Se trata de empresas tercerizadas que prestan servicios para el Estado provincial.

Ocurre que las patronales se han desentendido por completo de sus obligaciones salariales escudándose en el pacto firmado por la CGT y la UIA, sin mediar negociación alguna, han recortado los sueldos de todos aquellos y aquellas trabajadoras que han sido suspendidas por las empresas.

Los y las trabajadoras de las empresas tercerizadas que prestan servicios de limpieza han cobrado la mitad de su sueldo y quedaron a la espera de un subsidio nacional que aún no ha llegado y sobre el cual no se tienen precisiones e incluso, mediante un comunicado de una de las empresas, se le informa al personal que si la suma depositada como “Salario Complementario supera el 100% del salario de abril, la diferencia será considerada como un pago a cuenta de las próximas liquidaciones…” (Comunicado del equipo de dirección de EcoClean).

Por su parte las trabajadoras de las empresas tercerizadas que brindan servicios al PaiCOR tienen un futuro aún más incierto, ya que se ha informado a través de un comunicado que “las horas no trabajadas se abonarán al 50% de su valor como suma no remunerativa” y agrega que “Hemos completado los requisitos para aplicar al salario complementario que otorga el Estado pero los extremos que hay que acreditar son de muy difícil cumplimento para las empresas de nuestro sector, por lo que no tenemos expectativas para poder acceder” (Comunicado de la gerente general de la empresa Rodel SA.). Es decir, la empresa ya ha descartado el pago de parte de los salarios del mes de abril y se desentiende por completo de su responsabilidad.

Es por todo esto que la legisladora Soledad Díaz, de la banca de Partido Obrero (PO) en el Frente de Izquierda, llevó el reclamo a la Legislatura mediante la presentación de un proyecto de ley por el pase a planta de las y los trabajadores, el pago íntegro de salarios y un bono de emergencia de 30 mil pesos. A su vez, expuso la problemática ante el secretario de la Gobernación, Julio Cesar Comello, en la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social que sesionó esta semana en la Legislatura; y en su carácter de legisladora provincial realizó una denuncia formal por recorte salarial ante el gobierno y el Ministerio de Trabajo de la provincia.