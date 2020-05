Observatorio de los trabajadores - Cuarto Informe

La defensa de la salud y los puestos de trabajo, una prioridad en medio de la crisis y con la pandemia en crecimiento. Mapa interactivo actualizado

La semana corrida desde el Tercer Informe del Observatorio de los Trabajadores muestra algunos cambios de relevancia respecto de la etapa anterior. En primer lugar, el gobierno nacional y los provinciales -incluido el de la Ciudad Buenos Aires- se han lanzado a una amplia apertura de actividades económicas, en el mismo momento en que el despliegue de la pandemia se ha acelerado en todos los focos del país, en especial en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pero también en algunos otros puntos del país. Esto sin un plan serio de control para que esta amplia movilización se realice en condiciones de seguridad para la salud de los trabajadores y sus familias.

Otro elemento, en la contracara y de enorme importancia por lo que supone para el conjunto del movimiento obrero, es el formidable triunfo de los trabajadores del Neumático y del sindicato clasista Sutna, que le impusieron al conjunto de las patronales de la actividad el pago del 100% de los salarios durante todo el período de suspensión total o parcial de actividades y un protocolo de seguridad sanitaria para la puesta en marcha de las actividades en cada una de las plantas. Este triunfo desnuda el carácter miserable y procapitalista de las burocracias sindicales de todos los colores, que han promovido las suspensiones obligadas por la cuarentena con tremendos recortes salariales del 25, 30 y hasta el 50 por ciento de los ingresos.

La nueva etapa

La decisión oficial de habilitar la puesta en marcha de varios centenares de fábricas en todo el país, sumadas a los miles de comercios y actividades profesionales, plantea a los trabajadores la necesidad de colocar como una prioridad el respeto a las condiciones de trabajo y de transporte seguras desde un punto de vista sanitario. Decenas y decenas de miles de trabajadores deberán trasladarse y se concentrarán en espacios de labor donde las empresas deben garantizar la provisión de elementos de seguridad y métodos de trabajo y ámbitos que garanticen el distanciamiento necesario para enfrentar a la pandemia que está lejos de haberse controlado.

Las primeras imágenes posapertura de medios de transporte que han trascendido, con viajeros amontonados y las denuncias que han realizado trabajadores de muchas empresas que están en actividad, en las cuales solo los reclamos y las medidas tomadas por los trabajadores han impuesto las medidas de seguridad sanitaria, muestran que ni los gobiernos ni las patronales tienen como prioridad el cuidado de la salud de la población trabajadora.

El programa patronal

Es que las patronales comienzan con la implementación de sus planes pospandemia. Pretenden liquidar conquistas históricas de los trabajadores, licuar los salarios llevándolos a niveles de miseria, cristalizando los recortes que se aplicaron en los amplios sectores suspendidos por la cuarentena, que recién ahora comienzan a reincorporarse a la actividad y eliminando del horizonte cercano cualquier aumento de salarios, con una inflación que no baja del 50% anual.

La pandemia ha profundizado la crisis que estaba en desarrollo. La burguesía quiere salir de la misma descargándola sobre las espaldas de quienes trabajan, con despidos para achicar planteles y superexplotación y flexibilidad laboral de quienes sigan trabajando. Esto, además del recorte salarial.

Pero también una porción de las empresas va a ser arrastrada por la crisis y terminarán cerrando. Entre achiques y cierres ya se computan decenas de miles de despidos en los casi dos meses de cuarentena. La defensa de las fuentes y los puestos de trabajo es otro de los puntos centrales -vitales- en la etapa que comienzan a transitar los trabajadores ya que en los próximos meses seguramente se va a profundizar el cuadro de recesión, crisis, achicamiento y cierre de empresas.

Resistencia y triunfos obreros

El aislamiento ha dificultado la resistencia obrera. Esto, en el marco de la traición de las burocracias sindicales que se han colocado sin tapujos en el bando de las patronales y el gobierno. Sin embargo, son muchos los ejemplos y triunfos de estos días que muestran la fuerza que despliegan los trabajadores en la defensa de sus salarios y sus condiciones de trabajo y de salud.

A la gran lucha del Sutna, se le suma la que llevan adelante los trabajadores de la gráfica Morvillo, que acaban de decretar el paro general en reclamo de sus salarios completos y condiciones de seguridad adecuadas para preservar la salud.

También la enorme lucha de los mineros de Andacollo, que resisten y enfrentan a la patronal, a la represión y los ataques en sus domicilios por parte de la Gendarmería. Y otro tanto los ceramistas de Cerro Negro, de las plantas de Olavarría y Córdoba, que enfrentan la estafa patronal con sus salarios. Y los trabajadores de la empresa Valot que, con paros y bloqueo de la planta, lograron un gran triunfo: la empresa dio marcha atrás con los despidos y el recorte de los salarios.

En esta última semana, hubo una gran cantidad de movilizaciones y medidas de lucha de trabajadores de distintas actividades en reclamo del pago completo de los salarios, contra los recortes y en defensa de los puestos de trabajo.

Los trabajadores de la multinacional sueca SKF mantienen el paro luego de haber rechazado en todas las asambleas la oferta patronal de pagar el 86% del sueldo neto. Los trabajadores de la textil Sedamil de Trelew (Chubut) decidieron tomar la fábrica en el día 11 de mayo, ante la falta de pago. Municipales de Tigre se movilizaron por su reincorporación al igual que docentes de Córdoba.

Docentes, trabajadorxs de la salud, jubiladxs, auxiliares, entre otrxs estatales de Chubut, trabajadoras de Agricultura Familiar, de Postres Balcarce y empleados de la Obra Social para el Personal Docente (Osplad), en reclamo del pago de sus salarios.

Hay un bloqueo de los trabajadores en los portones de La Nirva, la fábrica de alfajores, en defensa de sus fuentes de trabajo, al igual que los trabajadores de Kimberly Clark, que realizaron una permanencia frente la fábrica. Por su parte, obreros de la empresa ceramista Ilva -400 empleados- realizaron un piquete en el Parque Industrial Pilar: reclaman por el pago irregular de sus salarios.

Y, entre otras medidas de distintos sectores de obreros y empleados de distintos puntos del país, los de las tres empresas de transporte del Delta (Tigre): Delta, Interisleña y Jilguero declararon un cese de actividades el 13 de mayo por salarios adeudados.

Salta la indignación obrera

Es que la indignación de los trabajadores frente a los descuentos acordados por las cúpulas sindicales sin la más mínima consulta a los que les confiscan brutalmente el salario, comienza a manifestarse y a saltar por los distintos resquicios que van apareciendo en medio de la crisis y las dificultades para organizarse.

La vuelta a los lugares de trabajo colocará en rojo este cuadro y el de las condiciones de trabajo que, en la mayoría de los casos, seguramente será sin el respeto a las medidas de seguridad recomendadas y necesarias. Los antecedentes así lo indican.

En este marco, el gobierno se mueve con el norte en el pago de la deuda a los acreedores internacionales. La negociación con los bonistas incluye el reclamo por parte de estos de un ajuste brutal contra trabajadores, jubilados y demás sectores populares para pagar la deuda.

La vuelta a los lugares de trabajo dará un cuadro más favorable para la respuesta obrera a la ofensiva patronal-gubernamental. Estará planteado promover asambleas y plenarios de delegados de base para analizar y organizar las medidas de lucha en defensa del trabajo y la salud obreras. Y la necesidad de discutir un programa de reorganización social y económica desde el campo de los trabajadores.

En este camino están el programa y las iniciativas que definió el Plenario del Sindicalismo Combativo contra el pacto CGT-UIA-Gobierno.

En el sector de Salud

Una importante Jornada Nacional de Lucha de la Salud Pública se desarrolló este jueves 7.de mayo. Fue impulsada bajo la consigna por el pago del “Bono para Todos los Trabajadores de la Salud”, en contra del intento del gobierno nacional de restringir los alcances del decreto 315/20 y de discriminar del mismo a amplios sectores de trabajadores como los de atención primaria, de los hospitales sin internación o aquellos que no atenderán en internación pacientes con Covid-19.

La medida fue impulsada a nivel nacional por la Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud) y a la cual adhirieron más de 40 gremios y agrupamientos de salud provinciales y municipales y lograron una gran participación de trabajadores y trabajadoras de la salud a lo largo y ancho del país.

El lunes 11 de mayo, en el marco de una jornada provincial de lucha, los y las trabajadoras de la clínica Cutral Co (Neuquén) y la minoría de Aten Cco/PH y Tribuna Docente desarrollaron un reclamo público en una actividad unificada reclamando por las reivindicaciones particulares de cada uno de los sectores.

Los y las compañeras de la Clínica vienen de obtener una votación favorable en la Legislatura neuquina mediante un proyecto de resolución, presentado por Patricia Jure, legisladora del PO-FIT, que insta al Poder Ejecutivo provincial a continuar con los puestos de trabajo de la Clínica Cutral Co, vaciada por el actual ministro de Ciudadanía de la provincia y patrón de la Clínica, Corradi Diez.

Las y los trabajadores de la Salud sufren, por un lado, los contagios masivos que muestran el cinismo de las patronales que buscan conservar sus beneficios sin importar la salud del personal y, por el otro, el ataque al salario: el Güemes, el Otamendi, el Hospital Italiano y muchos otros sanatorios han pagado el 50% a la espera (el trabajador) del pago del resto por parte de los fondos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En abril, el Centro Rossi y Laboratorios Hidalgo descontaron el 30% del salario al conjunto de la planta laboral. La respuesta de los trabajadores obligó a las patronales a devolver ese descuento.

En el sector estatal

El intendente de la ciudad mendocina de Guaymallén (Mendoza), Marcelino Iglesias, está actuando impunemente para forzar el fin de la cuarentena entre los empleados municipales. Sus acciones llegan al punto de cometer delito de extorsión, ya que hace firmar a trabajadores en población de riesgo declaraciones juradas en las que manifiestan una decisión “voluntaria” de volver a trabajar. Decenas de municipales están siendo llamados por teléfono para que vayan al área de salud a que les den el visto bueno, y luego presentarse a cumplir tareas a pesar de tener afecciones respiratorias, ser díabeticos o tener más de 60 años.

Trabajadores del área de Deportes se movilizaron a la Municipalidad de Tigre (Buenos Aires) en reclamo por la quita del 22% en los salarios por parte del intendente Julio Zamora. La reducción salarial consiste en el no pago de un parte del salario, en negro, que cobraban bajo el ítem llamado “productividad”.

Se suma a los despidos ejecutados en áreas como salud, cultura, deportes, educación y otras, a través de la no renovación de contratos de trabajadores precarizados (destajistas, contratados bimestrales, semestrales y anuales).

Luego de que un grupo de docentes sin cargo y sin salario se hayan organizado y movilizado para presentar al Ministerio de Educación de Córdoba un relevamiento de alrededor de 500 docentes con esta problemática en la provincia, el gobierno de Juan Schiaretti continúa sin ofrecer solución alguna. Se realizó un paro virtual el día lunes 4 de mayo, al que se plegó el activismo opositor a la burocracia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), con pronunciamientos de delegados y un plenario que lanzó una declaración de adhesión y llamó a organizar la lucha.

Las y los trabajadores tercerizados de limpieza de las escuelas de Córdoba han percibido solo el 50% de sus haberes. Es personal contratado de manera precaria por los gobiernos de la provincia y la municipalidad de Córdoba con sueldos cercanos a la línea de indigencia, ya que quienes trabajan un solo turno de cuatro horas cobran un promedio de $10.000 mensuales. Hasta el momento, no les han dado ninguna garantía de si cobrarán el resto de lo que debieron depositar las empresas el 7 de mayo.

El despliegue de cientos de docentes, trabajadorxs de la salud, jubiladxs, auxiliares, entre otrxs estatales, que reclamaban al gobierno el pago inmediato de sus haberes que ya llevan 2 meses de deuda fue noticia en todos los medios de Chubut el pasado domingo 10 de mayo. Respetando las medidas preventivas de higiene, se puso de relieve que el gobierno de Arcioni continúa el pago de la nefasta deuda, mantiene sin tocar las grandes ganancias capitalistas de los Benetton, Aluar, PAE, Pesqueras, etc., mientras ataca las condiciones laborales y de vida del conjunto de lxs trabajadorxs. Para garantizar esta línea ajustadora, tiene desplegada las fuerzas policiales por todo Chubut. El secretario general del sindicato Atech, Santiago Goodman, acusó a lxs manifestantes de funcionales a la derecha, colocándose directamente en la vereda del gobierno de Arcioni.

En una clara manifestación del malestar que recorre a los trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba, han circulado por las redes diferentes videos mostrando el repudio a la ordenanza que recorta la jornada laboral y profundiza el ajuste que ya veníamos denunciando. Cada una de estas iniciativas muestra las reservas de lucha que anidan entre los trabajadores que en todas las reparticiones levantan un reclamo unificado y ponen en evidencia las maniobras mediante las cuales los funcionarios pretenden amedrentar a los trabajadores para que no ejerzan el legítimo derecho al reclamo sindical.

Los trabajadores y trabajadoras de Agricultura Familiar realizaron el lunes 11 de mayo una jornada nacional por la reincorporación de lxs técnicxs despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Los compromisos asumidos por la nueva gestión del ministro Luis Basterra y Miguel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, cumplen más de 5 meses y no se ha efectivizado ningún tipo de reinstalación y la situación de ahogo económico se ha incrementado por la falta de recursos para el trabajo en las dependencias de todo el país.

En Córdoba, los tabajadores de la Educación seguimos con las acciones que comenzaron con la audiencia pública organizada por Tribuna Docente y cuyas resoluciones impulsaron la interpelación al ministro de Educación de la provincia, quien no respondió a las preguntas de la legisladora del PO-Frente de Izquierda, Soledad Díaz; además de las intervenciones en las que se han presentado los padrones de docentes suplentes sin salario en la Casa de Gobierno, exigiremos que el Ministerio de Desarrollo Social aborde el reclamo de inmediato. Solo la organización independiente podrá poner freno a los avances del gobierno; es prioritario preparar el terreno para salir a luchar.

El gobierno de Mendoza anunció la implementación de la cobertura de Osep (la obra social de los empleados públicos de la provincia) para los y las trabajadores prestadores y contratados de la Salud. Esta medida fue anunciada por el gobernador Suárez y aplaudida por los sindicatos de Salud, aunque no incluía a los prestadores y contratados que son aproximadamente el 50% del personal que trabaja en hospitales, centro de salud, etc. Una vez oficializado el convenio apareció que no queda incluido el grupo familiar y quedan afuera las coberturas por accidente de trabajo o enfermedad profesional (o sea el mismo coronavirus). Esto quedaría a cargo de la ART que, en términos reales, no existe para los precarizados.

El gobierno de La Pampa le anunció a la Comisión Intersindical estatal que ante la situación económica-financiera por la que atraviesa la provincia a raíz de la pandemia del coronavirus no otorgará aumento de sueldos y anunció un incremento en las asignaciones familiares. La dirigencia gremial desde hace unos días reclama que se convoque a paritaria, para analizar la posibilidad de un aumento salarial.

El aislamiento social preventivo y obligatorio dejó al sistema educativo de la provincia de Córdoba huérfano de herramientas para la cobertura de cargos, horas cátedras y suplencias. Con este pretexto, el Ministerio de Educación abandonó a su suerte a miles de docentes que no han podido acceder a ningún puesto de trabajo, ya que se suspendieron todos los actos públicos. Por otro lado, los docentes en actividad han tenido que adaptarse a la virtualidad del dictado de clases, en muchos casos sin contar con los recursos básicos para hacerlo. La situación socioeconómica de muchos de los alumnos y alumnas no escapa a esta realidad.

La presión de las corporaciones de abogados de las compañías financieras lograron el levantamiento de la feria judicial en Mendoza. La Suprema Corte de Justicia provincial habilitó todos los tribunales de la provincia a partir del lunes 11 de mayo y trabajó a contrarreloj el fin de semana emitiendo una serie de acordadas y resoluciones. La acordada que establece los criterios de excepción para quienes forman parte de los grupos de riesgo, va acompañada de una resolución de Recursos Humanos que plantea, respecto de los trabajadores que conviven con personas que conforman los grupos de riesgo, que deberán presentarse en sus puestos de trabajo y agrega la famosa “voluntariedad” para quienes forman parte de los grupos de riesgo, quienes podrán trabajar con certificado médico habilitante.

En el sector privado

Neumático

El clasista sindicato Sutna del Neumático comunicó el acuerdo (logrado en las últimas horas del Miércoles 13 de mayo) por el cual la empresa Fate se allana a completar todas las sumas salariales, sobre lo ingresado por el plan ATP, garantizándose de esta manera el 100% del salario neto de los compañeros en el mes de abril, mayo y junio inclusive. De esta manera, la patronal de Madanes retrocede y se impone un triunfo sin atenuantes de los trabajadores del neumático.

Gráficos

Una asamblea general masiva en la gráfica Morvillo, ubicada en el distrito de Avellaneda (CABA), resolvió a mano alzada un paro de toda la planta rechazando el recorte del 30% del salario anunciado por la patronal, y reclamando que se abone la deuda salarial de abril, que es de un 50%. No es la primera reacción de los gráficos de Morvillo durante la cuarentena. Ya han realizado acciones gremiales y paros en reclamo de salario y medidas sanitarias que garanticen la salud de los compañeros en este cuadro, logrando que se cumplan los protocolos de higiene.

El pliego votado en la asamblea general de este miércoles 13 resolvió el paro de actividades repudiando en primer lugar el recorte salarial y en defensa de todos las puestos de trabajo, exigiendo fecha de cobro del salario de abril, que la empresa entregue el protocolo de habilitación para funcionar, que garantice el transporte y que reabra el turno noche para evitar aglomeraciones. Finalmente, la asamblea exigió que todas las respuestas y acuerdos deben constar en actas.

Mineros

Los mineros de Andacollo continúan firmes en la ruta nacional 22 a la altura de Arroyito reclamando el pago de los salarios de los meses de marzo y abril. Los compañeros siguen esperando una respuesta y cada día levantan el corte desde las 21 hasta las 7 de la mañana, para luego volver a cortar con una modalidad intermitente. Sin embargo, la situación se tensó a consecuencia de que Gendarmería retuvo a una delegación de 16 mineros que venían de Andacollo con dirección al corte. Se trataba de trabajadores mineros que venían a reforzar el corte y que traían alimentos. A raíz de esta provocación de Gendarmería, acordada con el gobierno, los mineros en Arroyito volvieron a cortar la ruta en forma total.

Mineros

La Agrupación Minera 27 de Julio denunció en un comunicado que la empresa Cerro Vanguardia, que opera la mina del mismo hombre ubicada en el este santacruceño, no ha incluido al delegado Javier Balcazar -perteneciente a la única agrupación que se plantó en defensa de los trabajadores mineros desde el inicio de la cuarentena-, en los listados de los trabajadores que están siendo llamados a cumplir funciones, luego de que se habilitara la actividad de este sector de la producción. En este ataque, la empresa cuenta con la complicidad de la directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma).

Perfumistas

Los trabajadores de la empresa Valot, ubicada en el predio del parque industrial en la exBernalesa, Quilmes Oeste (Buenos Aires), dedicada a los productos de higiene mantuvieron durante dos días bloqueada la planta. Venían de realizar un paro total en rechazo al pago de sueldos en tres cuotas. El lunes 11, los trabajadores se encontraron que no les permitían el ingreso. El martes a última hora, luego de una extensa audiencia con el Ministerio de Trabajo y funcionarios del municipio, se dictó una conciliación con el pago total de la deuda salarial que arrastra varias quincenas y retrotraer los 60 despidos “con causa”. Un triunfo.

Perfumistas

La fábrica de cosméticos Millanel, ubicada en San Martín (Buenos Aires), con más de 200 operarios, cuando se decretó la cuarentena preguntó a los trabajadores que vivieran cerca de las instalaciones quienes se ofrecían a ir "voluntariamente" a trabajar pese a no tener ningún permiso que la habilitara a funcionar. Mnatuvo en funcionamiento unas diez líneas de producción, de las cuales solo una se dedicó a la producción de alcohol en gel, para dar la coartada de realizar trabajo “esencial”. Ahora se filtró un correo de la patronal, en el cual informa que hubo un caso de coronavirus –que ocultó- poniendo en riesgo a todos los trabajadores de la fábrica.

Pasteleros

En los portones de La Nirva, histórica fábrica de alfajores de La Matanza (Buenos Aires), se mantiene un bloqueo y vigilia permanentes por parte de sus trabajadores -mayoría mujeres y sostén de familia- que buscan evitar un posible vaciamiento de maquinaria y materias primas por parte de la patronal. Durante la noche del lunes 11 de mayo, se presentaron varios oficiales de la Policía Bonaerense y desalojaron a los trabajadores de forma brutal y con amenazas de sacarlos “a los tiros”. La policía del gobernador Kicillof y su ministro Berni, con la anuencia del intendente Espinoza, actúa en favor de una patronal estafadora, intentando garantizar el vaciamiento total de la planta. Las trabajadores y trabajadores regresaron a las puertas de la fábrica, con una movilización, acompañados por organizaciones sociales, partidos y el Suteba La Matanza.

Pasteleros

Los trabajadores de las heladerías Grido han sufrido reducciones salariales que parten desde el 20% hasta un 50% de sus ingresos, aunque han tenido que asistir al lugar de trabajo para realizar sus tareas, lo que significa la violación de la cuarentena por parte de la patronal. La franquicia Grido obliga a ir a trabajar a los trabajadores, aún bajándoles el salario hasta los $12 mil, es decir, un salario de indigencia.

Entidades deportivas

Desde que se decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 se frenaron todas las actividades sociales y deportivas, alcanzando a todos los clubes e instituciones relacionadas. Entre las variantes de entidades hay un elemento en común, que la crisis es descargada sobre los trabajadores, con el no pago de los sueldos desde el mes de febrero o el pago en cuotas, reducción de los salarios, escondiendo la relación de dependencia bajo el monotributo dejándolos incluso sin cobertura médica ante esta situación de crisis sanitaria. En algunos casos de clubes de barrio los empleadores sugieren que pidan préstamos a tasa 0, diciendo que al momento de pagar el préstamo ellos se lo reintegran sin dejar sentado ninguna garantía hacia los trabajadores.

Papeleros

Los trabajadores de Kimberly Clark realizaron el martes 12 de mayo una permanencia frente la fábrica, situada en la localidad bonarense de Bernal, luego de que los vecinos nos avisasen que se escuchaban movimientos de maquinaria dentro de la planta. Ya hace ocho meses del cierre de la papelera, con el gobierno haciendo la vista gorda al igual que en otros conflictos del distrito, como los de papelera Ansabo y los de los frigoríficos Penta y el Federal.

Osplad

Los empleados de la Obra Social para el Personal Docente (Osplad) –CABA-, agrupados en el sindicato del sector, Sitosplad, inician hoy 13 de mayo un nuevo paro de 48 horas que irá de las 7 de la mañana a las 7 del viernes próximo. Demandan el inmediato cobro de los salarios adeudados. La patronal -conformada por los gremios Ctera, AMET y Saeoep- luego del paro del 7 de mayo último, solo realizó el pago, fuera de término, del 30 por ciento de los salarios de abril.

Mecánicos

El secretario general del sindicato de mecánicos (SMATA), Ricardo Pignanelli, admitió que será "riesgosa" la vuelta a la actividad en la industria automotriz en medio de la pandemia, pero confirmó ayer 12 de mayo que la semana próxima se reanudará la producción en las terminales bajo –dijo- “estrictos protocolos sanitarios”. "Vamos a poner micros para trasladar a los trabajadores. Además –añadió- se les tomará la temperatura y se respetará la distancia social y el uso de barbijos".

Petroleros

Este fin de semana los compañeros de Perforaciones Santacruceñas fueron notificados de su desvinculación con la empresa, bajo el argumento de que todos sus contratos fueron suspendidos por causa de fuerza mayor a partir del 19 de marzo.

Esta metodología se está haciendo habitual en forma de extorsión, ya sea para que el Estado subsidie empresas o para flexibilizar aún más las condiciones de los trabajadores. Uno de los ejemplos recientes de estos empresarios vinculados con el gobierno de Alicia Kirchner son las estaciones de servicios de Puerto San Julián y Gobernador Gregores, donde parte del salario lo deposita la Anses.

Petroleros

La empresa YPF analiza un posible recorte de salarios al personal no convencionado que sería de 10, 15 y 20 por ciento y comenzaría a regir a partir del salario de mayo, y por el tiempo que dure el efecto económico generado por la pandemia de Coronavirus, denunciaron fuentes sindicales. Esto cuando la gran mayoría de los trabajadores presta servicios de manera presencial. La petrolera ya había realizado rebajas salariales en las empresas que proveen servicios a YPF en los yacimientos.

Televisión

En el canal América, la ofensiva patronal comenzó con la disminución a la mitad del personal de planta para realizar el doble de programación y avanzó luego con un ataque en regla contra el salario que pretenden abonar en un 50%, medida hasta ahora en suspenso. En C5N, por su parte, la patronal optó por el salario en cuotas sin saber cuándo se iba a pagar con exactitud. El sindicato, Satsaid, que tiene allí su programa de televisión, se llamó a silencio.

Prensa

Los trabajadores de 5RTV, canal de la provincia de Santa Fe, reclaman el pago de sus salarios de abril que les adueda el Estado. 5RTV es un medio de comunicación que depende del gobierno de la provincia, y es responsabilidad de la administración de Omar Perotti que se abonen los salarios. Los trabajadores dijeron que es la segunda vez en el año que se presentan conflictos por falta de pago.

Prensa

Al día 12 de mayo, los trabajadores del diario La Arena de Santa Rosa (La Pampa) aún no han cobrado la totalidad de su salario correspondiente al mes de abril. Sucede que la empresa es una más de las tantas que han pedido el subsidio del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el cual establece el pago del 50% del salario por parte del Estado y la otra mitad por parte de la patronal. Pero sus trabajadorxs denuncian que solo les fue depositado la parte que correspondiente de la patronal, mientras que aún esperan por el restante 50% de su salario que le debería depositar la Anses. Esta realidad también afecta al Diario La Reforma de General Pico que también ha solicitado el mismo subsidio.

Docentes

Cerraron 4 escuelas privadas y entre 60 y 70% de los colegios privados bonaerenses no pagó los salarios de abril, según informaron los propietarios de los colegios, que aducen que un porcentaje similar de padres no abonó la cuota correspondiente al mes pasado. Y sumaron el reclamo generalizado de las empresas, de que están “necesitando un salvataje del Estado".

Alimentación

La alimenticia Mondelez (ex-Stani) anunció el cierre temporal de la planta Victoria, durante el período que abarca desde el 18 de mayo al 13 de junio, suspendiendo a los operarios y reduciendo un 15 por ciento su salario. La empresa adujo que sus ventas de golosinas y chocolates mermaron, tanto en el mercado interno como en el exterior. Sin embargo, se trata de una multinacional cuya ganancia a nivel global en 2018 rondó los 26 mil millones de dólares, y que no dejó de producir durante el aislamiento social obligatorio, a pesar de que el alimento que fabrica está lejos de ser considerado esencial. Incluso, sus ventas en la planta de Pacheco (ex-Kraft), donde se fabrican galletitas, aumentaron durante el mes de abril y sus trabajadores venían realizando horas extras.

Alimentación

En la empresa alimenticia Zupay, situada en localidad de Open Door (Buenos Aires), se confirmó un tercer caso positivo de Covid-19. Se trata, en esta ocasión, de una trabajadora y configura así el caso número 23 en el municipio bonaerense de Luján, uno de los distritos con más contagios en la región.

Tal como manifestamos en anteriores notas, ante dos casos positivos la patronal de Zupay ratificó el 5 mayo la negligente decisión de no detener la producción de la planta. Con ello puso en total riesgo la salud de todos los trabajadores y sus familias. La patronal cuenta con la complicidad del estado municipal comandado por el intendente Leonardo Boto (FDT) y de la conducción del sindicato de la alimentación (STIA).

Repartidores

El paro de los trabajadores de las apps de reparto (riders) el 8 de mayo volvió a colocar en la mesa los reclamos que urgen a este colectivo de trabajadores: el aumento de un 100% en el pago de cada envío; la implementación de medidas sanitarias por parte de las empresas; y la conquista de mejores condiciones laborales, como baños, ART, cobertura médica, entre otras.

La jornada comenzó temprano, desde las 10 hs, y se extendió hasta las 16 hs, periodo en el cual se desarrollaron concentraciones y caravanas de riders en distintos puntos del país.

Repartidores

El paro nacional del viernes 8 de mayo tuvo su impacto en la ciudad de La Plata (Buenos Aires). Con una importante caravana de medio centenar de trabajadores, los repartidores de las aplicaciones hicieron sentir sus reclamos a las empresas y el Estado. Con una importante cobertura mediática, mostraron a la sociedad las condiciones en las cuales desenvuelven la tarea, catalogada como “actividad esencial” por el gobierno.

Prestadores

El sábado 9 de mayo se desarrolló, mediante videoconferencia, una asamblea de Prestadorxs Precarizadxs que reunió cerca de medio centenar de compañeras y compañeros de varios puntos del país. De la asamblea participaron trabajadores de diferentes ramas que delinearon como se avanza en el ajuste y vaciamiento en las prestaciones de discapacidad por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la Agencia Nacional de Discapacidad, las obras sociales, prepagas y los centros categorizados. No hubo aumento en el valor de las prestaciones en discapacidad desde noviembre del año pasado, pero han tenido un 51% de aumento en el Monotributo.

Bancarios

Ante la apertura de las sucursales bancarias, el sindicato presentó un protocolo al Ministerio de Trabajo que establece que las patronales deben garantizar la colocación de mamparas, rotación de personal y la conformación de comisiones de seguridad e higiene, entre otros puntos.

El protocolo, sin embargo, no se está aplicando en ningún banco. Por el contrario, el agravamiento de la negligencia en materia sanitaria y la exposición al contagio de trabajadores y usuarios son una constante. El sindicato no se dio la tarea poner en pie las comisiones de seguridad e higiene ni de garantizar la presencia de los delegados en los lugares de trabajo dejando el territorio liberado para todo tipo de arbitrariedades y abusos patronales.

Bancarios

A la vulneración de las categorías del convenio colectivo (lucha en curso desde hace largos meses por la comisión gremial interna) en el Banco Piano (CABA) ahora se le suma la suspensión del pago de esquema de comisiones por objetivo y horas extras, lo cual representa, en muchos casos, un cuarto del ingreso mensual de los trabajadores de la plataforma comercial, cuya actividad central es la colocación de productos financieros.

Juegos de Azar

Bronca e indignación causó la falta de pago de las retribuciones de las y los trabajadores de los casinos estatales de la provincia de Buenos Aires. Llegada la fecha usual de cobro los ingresos se vieron brutalmente mutilados en un 80%, según palabras de Daniel Méndez, presidente de la Aecn (Asociación de Empleados de Casinos Nacionales) (El Marplatense, 8/5).

Sucede que los mismos se componen a partir del salario habitual que paga la provincia, lo recaudado por caja de empleados, horas extras y un porcentaje de las ganancias que arrojan los miles de slots que están en los casinos de la provincia, fruto de la privatización encubierta y propiedad de diferentes empresarios del juego.

Juegos de azar

Uno de los monopolios de la industria del juego, la patagónica Casino Club S.A., reducirá a partir de abril el 50% del salario de sus empleados en Santa Rosa (La Pampa), justificándose en la situación generada por el cierre de las salas y de la actividad hotelera. La ofensiva patronal afecta a los 100 trabajadores, que cobrarán entre 18.000 y 25.000 pesos, y que ya han salido a rechazar la medida. El anuncio no fue realizado por la empresa, sino por Ariel Fassione, secretario general nacional del Sindicato de Trabajadores del Azar (Aleara), quien consideró, sin consultar a los trabajadores, que el acuerdo es “el mejor posible en el panorama oscuro que atravesará el sector”.

Ceramistas

El lunes 11 de mayo, más de 200 trabajadores realizaron un corte en el acceso a la planta de la empresa Cerro Negro que se ubica en la localidad bonaerense de Olavarría. La medida había sido anunciada luego de que los trabajadores cobraran solo $5.000 de la segunda quincena de abril. El mismo lunes realizaron una asamblea multitudinaria rechazando las ofertas de la patronal y exigiendo el pago inmediato de la totalidad del sueldo. Mientras tanto, la lucha cunde como ejemplo: también las y los trabajadores de Cerro Negro Córdoba (casi un centenar) realizaron un bloqueo en puerta de fábrica reclamando por la deuda salarial.

Ceramistas

Este viernes 8 los trabajadores de la empresa ceramista Ilva realizaron un piquete en el Parque Industrial Pilar. Reclaman por el pago irregular de sus salarios. La situación afecta a 400 empleados de la planta tanto mensualizados como los que cobran por quincena. “A los mensuales nos han depositado 10 mil, 12 mil pesos para todo el mes y a los quincenales les han llegado a pagar 33 pesos, 700, 2 mil”, manifestaron trabajadores a Pilaradiario.com. Fueron amenazados por la presencia de móviles de la policía de Berni y Kicillof y la de enviar la infantería. La empresa argumenta que está esperando recibir la plata de la Anses, pero los trabajadores denuncian que las empresas sigue “haciendo caja”.

Transporte

Los choferes de colectivos paran en todo el interior del país. La medida se extiende por todas las provincias, incluyendo 5 ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Mar del Plata y Bahía Blanca. Las líneas del conurbano bonaerense y de la Capital Federal quedan exceptuadas de la medida. Este es el segundo paro de 24 horas realizado en el interior en reclamo del pago de salarios adeudados. El anterior, de mediados de abril, fue un paro de advertencia frente al anuncio amenazante de las patronales de no poder pagar los próximos salarios. La conducción de UTA, liderada por Roberto Fernández, pegó aquella medida de fuerza de los choferes al reclamo patronal de exigencia de subsidios.

……….

Transporte

La UTA de Rosario inició el día lunes 11 de mayo un paro por tiempo indeterminado hasta que les paguen el 50% del salario adeudado del mes de abril a todos los choferes. No hay ninguna solución al reclamo, por tanto la UTA anunció que el paro se extiende al miércoles 13. El paro abarca tanto a las líneas urbanas como interurbanas, y abarca a las tres empresas que incluyen la totalidad de los servicios de Rosario y el Gran Rosario: Rosario Bus, El Cacique y la municipal Movi. Son 2.500 trabajadores que llevan adelante la medida de lucha con un acatamiento de prácticamente el 100 por ciento.

Transporte

En la ciudad de Córdoba no circulan los colectivos desde el viernes 8 de mayo, en tanto que el servicio interurbano está parado desde el 13 de abril. Las empresas de la capital adeudan el salario del corriente mes; mientras que en el interior solo se abonó una parte del sueldo de marzo. Tanto el gobierno de Juan Schiaretti como los intendentes dejan que las patronales incumplan abiertamente disposiciones legales provinciales y municipales.

Pasan los días y se hace cada vez más claro que las patronales del trasporte están usando la pandemia como excusa para atacar los derechos de trabajadores y obtener más subsidios y beneficios impositivos.

Metalúrgicos

Los trabajadores de la multinacional sueca SKF (Tortuguitas, Buenos Aires) mantienen el paro luego de haber rechazado en todas las asambleas la ruinosa oferta patronal que consiste en, pagar el 86% del sueldo neto a partir del 1 de abril, replicando el acuerdo firmado por Caló con la mayoría de las cámaras metalúrgicas a espaldas de los trabajadores y además abonar la mitad de los días caídos a través de “banco de horas”. Es decir, te pagan la mitad de los días de paro, pero tenés que devolverlos en el futuro. Un negocio redondo para la empresa en un cuadro donde, el 50% del sueldo, lo paga Anses y la empresa, al no abonar las cargas sociales, terminaría pagando menos de un 25% del mismo. Una estafa.

Metalúrgicos

Las autopartistas Fadecya y Lead Cam (Chascomús, Buenos Aires) emplean a unas 100 personas a las que no les abonaron las dos quincenas correspondientes al mes de abril. Las empresas están ofreciendo un 65% de la hora básica sin antigüedad y sin reconocer premios ni adicionales.

Textiles

Los trabajadores de la textil Sedamil de Trelew (Chubut) decidieron tomar la fábrica en el día de ayer 11 de mayo, ante la falta de pago que vienen sufriendo desde hace un tiempo. Esta situación se agravó en estos últimos días porque tampoco le acreditaron el Aporte al Trabajo y la producción (ATP). Los trabajadores textiles de Trelew vienen de protagonizar una muy fuerte movilización la semana pasada cuando salió a la luz el acuerdo que la Asociación Obrera Textil (AOT) y la FITA (cámara patronal) firmaron de rebaja salarial de hasta un 50%, que lleva el salario, según la categoría a entre $17.000 y $ 20.000 mensuales no remunerativo por tres meses y la posibilidad de extenderlo por otros tres meses más para los suspendidos

Comercio

Los despedidos de la Confitería París, de la ciudad de La Plata (Buenos Aires) se concentraron el lunes 11 de mayo para reclamar por los salarios impagos y contra el cierre. Está en juego incluso el pago de las indemnizaciones porque la patronal invoca la crisis como fuerza mayor para cerrar y despedir. A las 11 horas se sumaron a la concentración trabajadores precarizados del Bar Malvinas, Dardo Rocha y municipales de la República de los Niños que también se manifestaron contra los despidos.

Comercio

Los trabajadores de fast foods, luego de una primera etapa de lucha por el pago del 100% de nuestros salarios, pasamos a otro período que permite la apertura de las tiendas en contacto con los clientes. La empresa Alsea, dueña de las licencias de Starbucks y Burguer King en América latina, ya comenzó a trabajar con la metodología delivery, y tiene fecha para la reapertura de la mayoría de sus tiendas y en reuniones online con todos sus trabajadores, expuso “normas” de “cuidado” que nos dejan expuestos al contagio del coronavirus. Nos otorgan barbijos (que parecen de papel) y no hay mampara de plástico que nos separe del contacto con la otra persona, ni tampoco nos otorgan máscaras para mayor protección.

Comercio

Call Centers: los trabajadores denuncia que se trabaja en casa, pero rebajan el salario y aumentan la presión laboral. Desde el comienzo de la cuarentena la mayoría de las empresas de Call Centers migraron al teletrabajo o “home office” y aprovecharon para avanzar con arbitrariedades y abusos de los más diversos; como el pago en cuotas del salario, en algunos casos sin estipular fecha de cobro; o recortes salariales directos o a través de las comisiones. Los motivos tienen que ver con la falta de tiempo en sistema/logueo, por falta de computadora o conectividad, desconocimiento de licencias para los que tienen hijos, extensión de la jornada laboral, cambios compulsivos de campañas y una larga lista más.

Comercio

El día miércoles 6 de mayo trabajadores de la empresa de Postres Balcarce se movilizaron a las puertas de la fábrica (Mar del Plata, Buenos Aires) por la falta de pago de sus salarios. Son más de 130 los operarios que no cobran sus salarios desde hace dos meses. La empresa sigue funcionando de manera online.

Comercio

Denuncian a call center marplatense que recibe llamadas del 147 por no cumplir el protocolo contra el Covid-19. Se trata de la empresa GIV que recibe llamadas del 147, número del Gobierno porteño que atiende todos los reclamos, denuncias y consultas de los vecinos de la Ciudad. Los trabajadores denuncian que no los proveyeron de los elementos necesarios como desinfectantes y barbijos ni les han dado la oportunidad de trabajar con el distanciamiento obligatorio. La empresa tampoco ha pagado sueldos del mes de marzo y abril lo cual tiene a los trabajadores en estado de asamblea permanente.

Aeronáuticos

El Cuerpo de Delegados de los técnicos de Austral rechazó la decisión oficial de fusionar esa empresa con Aerolíneas Argentinas, que implica el desguace de la linea en tres empresas (pasajeros, carga y mantenimiento). Denuncian que se pretende transformar a la aerolínea en una "low cost, y al igual que Flybondi, que sólo preservará los aviones, las rutas y las dotaciones mínimas para la operación”.

Aeronáuticos

La campaña de la patronal de Latam para imponer la aceptación voluntaria de reducciones salariales del 50% entre sus empleados, ha fracasado: tras dos meses de extorsiones, solo obtuvo un 15% de adhesiones. Este rechazo obrero es una base fundamental para la lucha que está planteada, ya que, mientras los accionistas de Latam se repartían 57 millones de dólares, los salarios de abril llegaron igualmente con los descuentos, violando el DNU que establece en su artículo 8 el aislamiento obligatorio con “el goce íntegro de sus ingresos habituales”.

Marítimos

Los trabajadores de las tres empresas de transporte del Delta (Buenos Aires): Delta, Interisleña y Jilguero declararon un cese de actividades el 13 de mayo debido a que aún les adeudan los salarios de los meses de marzo y abril. Las empresas trabajan con lanchas de la década del ´40, con buena parte del corte del boleto en negro y pagando salarios de miseria. Durante el verano, debido al dólar turista y el auge del Delta como destino, obtuvieron ganancias fabulosas multiplicando por diez los viajes y con lanchas rebalsadas.

Marítimos

Más de 200 obreros de Silos Areneros S.A. (CABA) no cobran su salario hace dos meses. Es la única arenera que, a pesar de estar autorizada a hacerlo, desde el inicio del aislamiento “no trabaja y en base a ello no paga”, señalaron fuentes gremiales, que lo señaln como un grupo empresario amigo de Macri, a lo que agregaron que tras varias reuniones con la patronal sigue sin brindarse ninguna respuesta a los trabajadores. Silos Areneros Buenos Aires es empresa líder en Argentina en el sector de la extracción, transporte y comercialización de áridos, dragados y rellenos, y que en su último balance arrojó superávit.

Gastronómicos

Los trabajadores del Hotel Castelar (CABA) recibieron un whatsapp en el que se les anunciaba que estaban despedidos. Sin telegrama de despido por medio, la patronal de este emblemático hotel, presiona a los trabajadores para que acepten un "arreglo".

Bajo la excusa del parate económico que produjo la pandemia, la familia Piccaluga/Mayorga, dueña del hotel y de múltiples empresas en el país, pretende avanzar sobre sus trabajadores para que ellos sean los que paguen la crisis. Primero a través de suspensiones, el pago en cuotas, deudas salariales, y, luego, directamente con el cierre.

Perfumistas

La empresa Valot, ubicada en el predio del parque industrial en la exBernalesa, Quilmes Oeste (Buenos Aires), dedicada a los productos de higiene personal estuvo durante dos días bloqueada por sus trabajadores, qué venían de realizar un paro total en rechazo al pago de sueldos en tres cuotas. Al iniciar la semana, los trabajadores se encontraron que no les permitían el ingreso.

El martes a última hora, luego de una extensa audiencia con el Ministerio de Trabajo y funcionarios del municipio, se dictó una conciliación con el pago total de la deuda salarial que arrastra varias quincenas y retrotraer los 60 despidos “con causa” -la patronal argumentó qué durante la protesta no se habían cumplido los protocolos de seguridad por Covid-19.

