Coronavirus en la fábrica Cattorini

Un trabajador infectado en la planta de San Francisco Solano, Quilmes

Se ha confirmado un caso de Covid-19 en la planta de vidrio ubicada en San Francisco Solano, Quilmes, que tiene más de 500 operarios. Esto trascendió por la denuncia de los trabajadores y no por la comunicación de la empresa. Se trata de un compañero que trabaja recorriendo varios sectores de la planta, lo que implica que todos los trabajadores se han expuesto al contagio.

La empresa, lejos de activar un protocolo, hizo omisión al alerta de fiebre por parte del compañero infectado a comienzos de la semana, y lo forzó a trabajar porque la medición de temperatura le dio apenas debajo del límite. Sin embargo, horas después el resultado de la fiebre le dio por encima del límite. Durante estas 72hs la empresa sostuvo la convocatoria a todo el personal y apenas se dedicó a desinfectar algunos elementos que utilizó el compañero. Incluso con la confirmación de un trabajador infectado no existe ninguna comunicación oficial por parte de la empresa a los trabajadores, alertando que todos deberían guardar el aislamiento.

La imprudencia de la patronal pone de manifiesto que su único interés es mantener la producción, poniendo en riesgo la salud de todos los trabajadores y de sus familias. Desde el comienzo de la cuarentena la patronal extorsionó a los trabajadores con fuertes descuentos si no asistían al trabajo a pesar de que no realizan una tarea esencial. Por otra parte, no garantizó desde el surgimiento de la pandemia los elementos básicos de higiene.

El manejo de la empresa poniendo en riesgo a los trabajadores y “colaborando” en la expansión comunitaria del virus al no activar un protocolo adecuado, refleja que el Estado tampoco tiene un protocolo efectivo ni ha preparado los instrumentos en esta cuarentena para actuar rápidamente.

Es urgente que se coloque a todo el personal de la planta en aislamiento, con un cese total de la producción, y que el Estado garantice los testeos a todos los trabajadores. La patronal no debe convocar a los trabajadores hasta que no se haya realizado una desinfección en todos los sectores, máquinas e instrumentos de la planta. El gremio hasta el momento no ha dado respuesta alguna ni tomado ninguna medida. La prioridad debe ser la salud de los compañeros. Que se garantice el 100% del salario. Deben conformarse comisiones de higiene electas por los trabajadores con poder de veto que elaboren y garanticen la elaboración de un protocolo y su aplicación.