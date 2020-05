Córdoba: incumplimiento salarial de las tercerizadas del Estado

Soledad Díaz García hace una presentación en defensa de los y las trabajadoras de limpieza y PaiCOR

A lo largo de esta semana, hemos recibido una enorme cantidad de denuncias por parte de trabajadoras y trabajadores de las empresas tercerizadas que prestan servicios de limpieza y del Paicor (Programa de asistencia alimentaria) por la falta de pago en la totalidad de sus haberes, a pesar de haber sido perseguidos sindicalmente con despidos, traslados y sanciones discriminatorias.

Tanto Uthgra, que nuclea a las camareras del PaiCOR como Soelsac (Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba), oficiando de voceros de las distintas patronales, emitieron comunicados declarando que sus afiliadas solo cobrarán un porcentaje de su salario. Un 75% en negro las camareras y un 50% los y las trabajadoras de limpieza de las escuelas; el resto lo percibirán en un futuro incierto cuando en sus cuentas sueldos vean depositados la Asistencia de Emergencia a los trabajadores y la Producción (ATP).

Está claro que las burocracias sindicales ya han quedado completamente fuera de juego y fueron las mismas patronales las que a través de una serie de comunicados han declarado que no pueden dar respuesta al justo reclamo de las y los trabajadores por el pago íntegro de sus salarios, que en su mayoría roza la línea de la indigencia. Para peor muchas empresas se han visto en la obligación de aclarar que, a pesar de ser contratistas de la Provincia, no tienen regularizado sus aportes patronales y por lo tanto todavía no cumplen los requisitos para recibir la ATP.

Frente a la inacción y complicidad de las distintas burocracias con la patronal numerosos trabajadores y trabajadoras han canalizado su reclamo mediante la banca del Frente de Izquierda que ya ha presentado varios proyecto de ley por condiciones de seguridad, salubridad, el pase a planta y un aumento de emergencia para los empleados tercerizados de los centros de salud y de las escuelas. Frente a los nuevos hechos, la legisladora Soledad Díaz ha presentado ante el secretario de la Gobernación, Julio Cesar Comello, una denuncia formal por el recorte salarial a los trabajadores y trabajadoras del PaiCOR y limpieza, exponiendo en la misma las irregularidades y aprietes que viven y solicitando que el Estado intervenga y ponga en marcha los mecanismos que garanticen el pago íntegro de los salarios del mes de abril y que se proceda a la apertura de los libros contables de las empresas denunciadas, para tomar real conocimiento de su capacidad de pago.