Trabajadores de la ceramista Ilva reclaman por salarios adeudados

En el Parque Industrial de Pilar.

El viernes 8 de mayo, los trabajadores de la fábrica ceramista Ilva, del Parque Industrial de Pilar, realizaron un piquete reclamando el pago total de salarios que se adeudan desde marzo (la empresa sólo los abonó parcialmente). Mientras se concretaba el corte, un grupo de delegados junto al sindicato, llevaban a cabo una reunión con el Ministerio de Trabajo donde se llegó al acuerdo de que la empresa abone el total de los salarios el martes 12 de mayo.

Ante esta respuesta, por lo pronto favorable, los trabajadores decidieron mantenerse en estado de alerta y movilización. Pero llegó el día martes y las cajas de los obreros estaban sin un peso.

En la audiencia del día jueves 14 con el Ministerio, la patronal se comprometió nuevamente a depositar el lunes 18 los salarios de marzo. El miércoles 20 se realizará una nueva audiencia donde se discutirá cómo van a abonar los salarios de abril y mayo. Mientras tanto, rige una “paz social” que ha sido aceptada desde el sindicato.

"Son unas ratas inmundas, es lo que decimos, la fábrica no quería poner plata, no es que querían poner el 50% o el 25% [de los sueldos], no querían poner nada, por eso es que estaban esperando que le pague el gobierno los 30 mil pesos y ellos depositaron $200 y [querían] llevarse la situación de arriba”, dijo un trabajador, en referencia al plan de subsidios instrumentado por el gobierno nacional. Los obreros ceramistas están dispuestos a llevar adelante las medidas de fuerza que sean necesarias por el pago total de sus salarios adeudados.

“El Ministerio de Trabajo dictaminó a nuestro favor, así y todo, la empresa incumplió con lo acordado”, denuncia uno de los delegados, que afirma que decidieron acatar la “paz social”, pero que si la plata no aparece “nos van a tener de vuelta en la puerta de la fábrica”.

El sindicato trata de poner paños fríos a la situación conteniendo a los trabajadores bajo el lema de "paz social", mientras no ingresa ni un centavo a sus hogares. El golpe sistemático a los operarios ceramistas se hace sentir en todo el país, ya que las patronales de Cerámica Valle Viejo y Cerámica San Lorenzo también avanzan en sus plantas con el ajuste. Por su parte, los trabajadores de Loimar en Tandil también vienen desarrollando una lucha por la defensa de los puestos de trabajo.

El gobierno de Alberto Fernández, cabe denunciar aquí, ha impulsado un pacto junto a la UIA y la CGT que habilita las rebajas salariales en el curso de la cuarentena.

Frente a la actual situación en la fábrica Ilva, es importante que sea el conjunto de los trabajadores mediante asambleas quien resuelva, ante el incumplimiento de la patronal, avanzar en un plan de lucha para conquistar sus reclamos. Así como lo llevaron adelante los trabajadores de Bed Time (que lograron el pago de sueldos adeudados mediante medidas de lucha), de la gráfica Morvillo (que mediante un paro logró el pago del 100% del sueldo en abril) y los trabajadores de Fate, que acompañados por su gremio, el Sutna, han logrado el pago del 100% del salario neto de los compañeros para abril, mayo y junio inclusive.