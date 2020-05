Tandil: ceramistas de Loimar retoman las medidas de lucha

Los trabajadores de Loimar se movilizaron al Municipio de la ciudad de Tandil, el lunes 18/5, exigiéndole al Estado que tome cartas en el asunto. Allí fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, y luego se reunieron con el intendente.

Hace ya 7 meses que se inició el conflicto y aún no hay respuesta de parte del empresario ni del Ministerio de Trabajo. "Nosotros fuimos siempre respetuosos. Esta es la primera vez en siete meses que cortamos una calle. Ya agotamos todas las instancias legales y de diálogo, pero no nos dan una solución. Ahora salimos con otra mentalidad; vamos por todo", comentó Roberto Algañaraz, delegado de la fábrica.

Es que la situación es insostenible. Las indemnizaciones no llegaron -aunque los obreros no las piden porque quieren mantener la fuente de trabajo-, el bono IFE solo lo cobraron algunos y las familias de los obreros no tienen qué comer. Incluso han tenido que salir a pedir alimentos a diferentes comercios y organizaciones sociales. Quedarse en casa es no tener para comer.

Desde el Estado la respuesta fue muy poco contundente: "vamos a trabajar los concejales en conjunto con el Ministerio de producción local para ver cómo se puede avanzar". Pero los obreros están perdiendo la paciencia y ven la lucha como la única opción. "Loitegui hizo millones con nuestro trabajo. No puede comprobar que tienen crisis, pero aun así no nos paga un peso de lo que nos debe. El Estado no actúa. Esto es una situación de total impunidad", nos comentaron algunos de los empleados despedidos.

Por último, José, otro de los delegados, mencionó que "dentro de lo poco, lo consideramos un avance. Logramos que nos atendiera el intendente, que los concejales se pusieran de nuestro lado y, más aún, el apoyo de la izquierda y los movimientos sociales. Si no hay respuesta, seguiremos luchando. Los delegados llevamos la voz de los obreros que lo que quieren es cobrar lo que se les debe y poder trabajar".

Desde el Partido Obrero acompañamos y apoyamos el reclamo y las medidas de lucha que vienen llevando a cabo los obreros.

Más que nunca, se vuelven necesarias la ocupación y puesta en marcha bajo control obrero de toda fábrica que cierre o despida; la apertura de los libros de las mismas y la coordinación de todas las luchas de los ceramistas del país, como los de Olavarría y Pilar.